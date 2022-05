SV Polling verdaut 0:6-Pleite mit Wurst und Bier: Schlappe gegen Murnau stört keinen

Von: Andreas Mayr

Er wurde zum Alptraum für die Pollinger: Georg Kutter erzielte beim 6:0-Sieg der Murnauer fünf Treffer für seine Mannschaft. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Der Mann, der die Stimmung nach der Pleite auflockerte, hielt ein Mikrofon und ist Profi. Tobias Weingartner kennt man als Stadionsprecher der Peißenberger „Miners“.

Polling – Für den letzten Spieltag griff er wieder mal bei seinem Heimatklub SV Polling zum Mikro. Mit seinen Sprüchen unterhielt er die Zuschauer, Regen hin, deutliches Ergebnis her.

„Mit nur 0:6 unterliegt der SV Polling dem TSV Murnau“, verkündete er spitzbübisch nach dem Abpfiff und hatte die Lacher auf seiner Seite. Ihm gelang damit die perfekte Überleitung auf die Feierlichkeiten nach der Partie. Traditionell sitzt man in Polling noch lange zusammen. Vor dem Vereinsheim hatten sie Biertische aufgebaut, noch lange nach dem Spiel lief Musik, dazu gab es Bier und Würschtel.

Das Ergebnis kümmerte alsbald keinen mehr. Selbst Robert Färber, ein ehrgeiziger Sportler, befand: „Ich bin nicht beleidigt. Unterm Strich interessiert das keinen mehr. Die Jungs haben alles reingehauen.“ Der Gegner, so fair ist man natürlich in Polling, spielt fußballerisch schon in einer anderen Liga. Wobei sechs Tore dann doch ein paar zu viel sind, räumte auch der Murnauer Anhang ein. Blöderweise mischten sich zwei Ereignisse, die Polling gar nicht gut bekamen: einmal die Abwehrfehler und einmal die Tore-Gala von Gästestürmer Georg Kutter. Mit seiner Verpflichtung aus Uffing hatte Murnau seine Ambitionen nach oben im Sommer offen gelegt – und er enttäuschte nicht. Mit 32 Toren in 23 Partien gewann er locker den Torschützentitel der Kreisliga 1, obendrein die großzügige Weißbierlieferung einer bayerischen Brauerei als bester Torjäger der Zugspitzregion.

Sein Fernduell mit Manuel Eichberg aus Utting war der spannendste Handlungsstrang des letzten Spieltags aus Murnauer Sicht. Zumal viele Pollinger den Uttinger Stürmer ganz gut kennen. „Die werden Anschiss kriegen“, scherzte Trainer Robert Färber. Denn Kutter ging mit einem Defizit von drei Treffern in die Partie gegen Polling. Bereits in der ersten Aktion zeigte er, warum sie hinterher sagten, der Kutter sei doch drei, vier Klassen zu gut für die Liga. Mit seinem kraftvollen Antritt ließ er vier Verteidiger zurück und traf per Linksschuss. Zehn Minuten später hatte er seinen Hattrick geschafft und Eichberg eingeholt. „Wenn du den Schorsch im Sechzehner frei zum Abschluss kommen lässt, macht er die“, sagte Polling-Trainer Färber. „So muss ein Torjäger sein“, lobte TSV-Coach Tim Schmid. Mit zwei weiteren Treffern in Hälfte zwei sicherte er die 15 Kästen Bier. „Wenn er Sportsmann ist, gibt er einen ab“, witzelte Robert Färber ob der Abwehrleistung seiner Mannschaft, die zum Toreschießen einlud. „Gott sei Dank waren wir gesichert“, sagt Robert Färber.

Seine Mannschaft ließ im ersten Abschnitt zwei gute Offensivszenen ungenutzt, die nochmals etwas Würze in die Partie bringen können. So „waren wir ein guter Gastgeber“, scherzte der Trainer nach seinem letzten Spiel. Auch wenn für den SVP die Saison beendet ist, geht es weiter noch um Fußball. Die Pollinger werden sich anschauen, was Murnau in der Relegation zur Bezirksliga gegen Peiting macht. Außerdem wird weiter trainiert. Co-Trainer Michael Schöttl organisiert bis zum offiziellen Start eine Einheit pro Woche.

SV Polling - TSV Murnau 0:6

Tore: 0:1 (9.) Kutter, 0:2 (14.) Kutter, 0:3 (19.) Kutter, 0:4 (70.) Kutter, 0:5 (71.) Kutter, 0:6 (76.) Ott. Gelbe Karten: Polling 1, Murnau 1. Schiedsrichter: Valentin Schuster. Zuschauer: 250.