SV Raisting will konstanter werden: „Wollen unseren vierten Platz der Vorsaison bestätigen“

Von: Roland Halmel

Die Qual der Wahl hatte Johannes Franz, der Spielertrainer des SV Raisting, in der vergangenen Saison nur in den seltensten Fällen.

Raisting – Seine Mannschaft stellte sich aufgrund der dünnen Besetzung oftmals quasi von selbst auf. Diese Probleme sollen in der kommenden Bezirksliga-Spielzeit der Vergangenheit angehören. Der SVR holte gleich neun Spieler, um den Kader zu vergrößern und dem Coach mehr personelle Alternativen zu bieten.

„Die Neuzugänge haben sich sehr gut integriert und sind hoch motiviert“, lobte Franz.

Er wird im Trainerteam weiter von Manfred Kammermeier und zusätzlich von Rückkehrer Christoph Schmitt (zuletzt TSV Altenstadt) unterstützt. „Das Trainerteam harmoniert gut“, lobt Franz. Und: „Der Konkurrenzkampf im Team ist gut für die Leistung.“ Er erwartet durch den verbreiterten Kader frischen Schwung für die neue Saison in der Bezirksliga Süd, die durch Aufsteiger Murnau sowie die beiden Landesliga-Absteiger Bad Heilbrunn und Garmisch-Partenkirchen attraktiv wie lange nicht ist. „Und sie ist noch einmal stärker geworden“, ist Franz überzeugt.

Zum Abschluss der Vorbereitung gab es für die Raistinger zuletzt noch einen 1:0-Heimsieg gegen den SV Kammerberg aus der Bezirksliga Nord. Davor hatten sie gegen den Kreisligisten TSV Utting mit 3:0 gewonnen, gegen den SV Nord Lerchenau (Bezirksliga Nord) gab’s ein 2:2-Unentschieden. „Die Vorbereitung hatte Licht und Schatten“, bilanzierte Franz. „In den Testspielen sind wir nicht über jeweils eine gute Halbzeit hinausgekommen.“ Dem SVR-Spielertrainer fehlte es seinem Team vor allem an der nötigen Konstanz.

Bereits am gestrigen Freitag starteten die Raistinger beim Aufsteiger FC Deisenhofen II in die Saison „Das Startprogramm ist gleich knackig und richtungsweisend“, sagt Franz. In den folgenden beiden Partien bekommt es seine Mannschaft mit den Titelanwärtern Haidhausen und Denklingen zu tun. Vorn mitspielen, das ist auch die Ambition der Raistinger. „Wir wollen unseren vierten Platz der Vorsaison bestätigen und in der Liga eine gute Rolle spielen“, lautet die Zielsetzung von Franz. Zum Saisonstart gestern Abend konnte er allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen, da ein paar Spieler angeschlagen sind. Unter anderem fehlte in Deisenhofen Neuzugang Vincenz Wolf. „Das ist schade, denn er war auf einem guten Weg“, bedauerte Franz. (Roland Halmel)