SV Raisting gewinnt „klassisches 0:0-Spiel“ – Saisonende für Grgic im Derby

Von: Andreas Mayr

Hier rettet Penzbergs Torwart Daniel Baltzer in letzter Minute. Später kann er Christoph Schmitts Kopfballtor nicht verhindern. Foto: Ruder © Ruder

Was war da noch mit dem Hinspiel? Man konnte kaum glauben, dass sich die Oberland-Rivalen aus Raisting und Penzberg vor Monaten bis aufs Blut und bis zur letzten Sekunde bekämpft hatten, wenn man sie am Sonntag spielen sah.

Raisting – „Die Derbystimmung hat mir gefehlt“, sagt Simon Ollert, Trainer beim 1. FC Penzberg. Kollege Johannes Franz, selbst für den SV Raisting auf dem Spielfeld, sah’s genauso: „Komplett anders als im Hinspiel.“ Für seine Mannen endete auch das zweite Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga mit einem emotionalen Hochpunkt. Während Raisting damals spät den Ausgleich zum 3:3 schoss, gelang diesmal in der Schlussphase das Siegtor. Das einzige in einem „klassischen 0:0-Spiel“, wie Ollert sagt. Christoph Schmitt touchierte einen Eckball von Maximilian König noch mit dem Kopf. „Überragend getreten mit viel Zug“, lobt Trainer Hannes Franz. Eine Flanke, die den Unterschied machte.

Beide Teams hatten einen ähnlichen Plan gewählt. Sicherheit vor Risiko lautete der. „Erst mal defensive Stabilität“, erklärt SVR-Coach Franz. Der Gegner hingegen agierte eher unfreiwillig so zurückhaltend. „Mental müde“ seien seine Mannen gewesen, bemerkte Simon Ollert. Als träge beschrieb er sie. „Niemand war bei 100 Prozent.“ Besonders wirkte sich das auf den Angriff aus. Wo man sonst dynamische Spielzüge und Konter vom FCP gewöhnt ist, kam diesmal recht wenig in diese Richtung. „Wir hatten vorne nicht die Durchschlagskraft“, erklärt Ollert. Die Partie hakte er als „Lernspiel“ für sein Team ab.

Sinan Grgic fehlt bis Saisonende - Hoffen auf leichte Verletzung

Hannes Franz sah trotzdem ein Duell auf „ganz gutem Niveau“. Den größten Rückschlag hatte trotz des 1:0-Siegs seine Mannschaft zu verkraften. Kurz vor der Pause riss bei Sinan Grgic etwas im Oberschenkel. Franz hofft, dass es nur eine Muskelfaser und nicht gleich ein ganzes Bündel ist. So oder so dürfte Grgic für den Rest der Saison ausfallen. „Bitter und schade, weil ihm die Spielzeit gut tun würde.“ Sein Trainer hatte ihn fest für die letzten drei Partien in der Stammformation eingeplant, damit er sich ohne Druck probieren kann. Daraus wird nichts.

In Hälfte zwei häuften sich die Gelben Karten bei beiden Klubs. An der Gangart lag’s nicht, wie beide bestätigen. „Es war nicht unbedingt härter“, erklärt Franz. Stattdessen habe Raffael Dauner keine klare Linie gefunden, sagt Ollert. Offenbar wählte er aus Sorge vor ähnlichen Situationen wie im Hinspiel im zweiten Abschnitt eine strengere Linie. Unter anderem stellte er Franz Fischer wegen Meckerns vom Platz. Obwohl der beteuerte, wirklich nichts Verwerfliches zum Referee gesagt zu haben. „Schade, dass die Schiedsrichter mit den Zehn-Minuten-Strafen um sich werfen. Das ist nicht im Sinne des Spiel“, klagt Ollert und weist auf einen – seiner Meinung nach – unschönen Trend in der Bezirksliga hin.

In der 87. Minute ermöglichte Ollert A-Jugendspieler Florian Hofer sein Debüt bei der Ersten Mannschaft, so hatte wenigstens der Jüngste etwas zum Feiern. Die Hausherren erfreuten sich am Siegtor per Standard. Wovor Ollert gewarnt hatte. Wobei der Kopfball von Schmitt nicht leicht zu verteidigen war. Sein Coach sagt: „War überragend.“

Statistik

SV Raisting 1 1. FC Penzberg 0

Tore: 1:0 (76.) Schmitt. Gelbe Karten: SVR 3, 1. FC 3. Schiedsrichter: Raffael Dauner. Zuschauer: 120.