SV Raisting II schrammt an Direktabstieg vorbei - schwache Leistung gegen SG Oberau

Am Ende war nur Enttäuschung: Nach dem 0:1 im Kellerduell gegen Oberau-Farchant muss der SV Raisting II in die Relegation gegen den Abstieg. Foto: halmel © halmel

Die Reserve des SV Raisting enttäuscht gegen die SG Oberau fast auf ganzer Linie. Die Fußballer müssen sich beim ASV Eglfing bedanken, dass sie in die Relegation dürfen.

Raisting – Keine einzige Torchance erspielt, kaum Zweikämpfe gewonnen und die meisten Pässe landeten im Nirwana. In der zweiten Halbzeit im Kellerduell auf eigenem Platz gegen die SG Oberau/Farchant präsentierte sich der SV Raisting II wie ein Absteiger. Dass die 0:1-Niederlage nicht den Super-GAU, also den direkten Absturz in die A-Klasse zur Folge hatte, verdankte die SVR-Reserve dem ASV Eglfing.

Durch das parallele 1:1 des ASV gegen den direkten Konkurrenten, 1. FC Garmisch-Partenkirchen II, bekommen die Raistinger jetzt noch die Chance, über die Relegation die Kreisklasse zu halten.

„Da weiß ich allerdings nicht, wer auflaufen wird, angesichts zahlreicher Ausfälle“, zeigte sich SVR-Coach Thomas Müller ratlos. Auch die abschließende Vorstellung in der Liga hinterließ beim Trainer einige Rätsel. „Wir wollten eigentlich so spielen wie Oberau und erst einmal abwarten. Das hat aber leider nicht so funktioniert“, urteilte Müller. Die Heimniederlage hätte angesichts der extrem schwachen Leistung in der zweiten Hälfte auch noch höher ausfallen können. „Wir waren zu brav und hatten keinerlei Zug nach vorne“, räumte Müller ein. Die SG schaffte es mit dem Sieg vom letzten Platz noch auf den zwölften Rang; auch sie kann also noch in der Relegation die Klasse halten.

Die Raistinger begannen durchaus schwungvoll. In der ersten Minuten bestimmten die Hausherren weitgehend das Geschehen. Fernando Ernesto verzeichnete auch eine Chance – und ein Abseitstor. „Für mich war das kein Abseits, er kam aus der Tiefe“, ärgerte sich Müller über den Pfiff des Unparteiischen. Mitte des ersten Durchgangs wurden die Gäste, die sich bei jedem gelungenen Tackling oder gewonnenen Zweikampf lautstark anfeuerten, immer stärker. Gegen die SG taten sich die Raistinger immer schwerer, ein konstruktives Angriffsspiel aufzuziehen. Mit einer Kopfballchance (35.) sorgte Oberau erstmals für richtig Gefahr vor dem SVR-Kasten. Wenig später brachte Vincent Werner seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall. Der Referee zeigte sofort auf dem Punkt, und von dort traf Florian Elgas zum 1:0 (42.). „Der Elfer-Treffer kam zum ungünstigsten Zeitpunkt“, sagte Müller. Fast hätte der SVR umgehend geantwortet: Elias Stechele (44.) entschied sich jedoch, frei vor dem Tor, quer zu legen anstatt selbst abzuschließen. Die SG schaffte es so noch zu klären.

Nach der Pause war der Spielfaden bei den Hausherren komplett gerissen. Oberau durfte fast nach Belieben schalten und walten. Nur der extrem schlechten Chancenverwertung der Gäste, die innerhalb von sieben Minuten vier hundertprozentige Torgelegenheiten ausließen, hatten es die Raistinger zu verdanken, dass sie noch von einem Unentschieden träumen durften. Die verunsicherte und verkrampfte SVR-Reserve, bei der nur Torwart Jakob Gast Kreisklassen-Niveau erreichte, kam in der Folge aber zu keinem einzigen nennenswerten Abschluss mehr. Für die SG ließ Paul Colorio (76.) bei einem Alleingang noch eine weitere Riesenchance aus, so dass es am Ende bei der knappen Raistinger Niederlage blieb. (lk)

SV Raisting II - SG Oberau-Farchant 0:1

Tor: 0:1 (42.) Elgas (Foulelfmeter). Gelbe Karten: Raisting 1, Oberau/Farchant 3. Schiedsrichter: Martin Horne. Zuschauer: 50.