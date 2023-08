Raistings Trainer ist es ein wenig peinlich: „Das war ein dreckiger Sieg“

Von: Christian Heinrich

Teilen

Voll dagegengehalten: Mit ihrem leidenschaftlichen Einsatz kauften die Raistinger (in roten Trikots, hier Maximilian König gegen Fabian Erhard) den technisch versierten Murnauern den Schneid ab. © Andreas Kögl

Wer erfolgreich sein will, muss nicht immer schön spielen. Das zeigte sich bei der Partie des SV Raisting in Murnau.

Raisting – Als Johannes Franz auf das Spiel seiner Mannschaft zu sprechen kam, legte sich seine Stirn in Sorgenfalten. „Nicht unser Anspruch“ sei die Darbietung in Murnau gewesen, monierte der Trainer des SV Raisting. „Da ist noch viel Luft nach oben.“ Diese schonungslose Selbstkritik musste man erst einmal sacken lassen. Überraschenderweise ließ das Ergebnis keinerlei Schlüsse auf die Bedenken des Trainers zu. Seine Kicker hatten mit 1:0 (0:0) beim TSV gewonnen, den viele Experten zum designierten Aufsteiger erkoren haben. Doch statt der Naturgewalt vom Alpenrand steht nach zwei Spieltagen der SV Raisting auf dem dritten Tabellenplatz der Bezirksliga Süd und besitzt das, was der mittellose Emporkömmling zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison auch gerne hätte: die optimale Ausbeute von sechs Punkten.

Raisting gewinnt, obwohl nicht alle Spieler fit sind

Wenn man dann noch sieht, unter welchen Umständen diese Ausbeute erzielt wurde, beginnt man, sich vollends zu wundern. Franz steht nämlich keineswegs ein Kader von vor Fitness strotzenden Kickern zur Verfügung. Viele von ihnen kommen auf der vorletzten Rille daher, weshalb der Trainer von der Bank auch keine frischen Kräfte bringen konnte, denn dort saßen eher die Angeschlagenen und hofften eher auf Schonung denn auf einen Einsatz. „Viele von uns sind nicht bei hundert Prozent“, konstatierte Franz nachdenklich.

Raisting mit hervorragender Einstellung und großem Kampfgeist

Wenn schon nicht die nötige physische Verfassung, so besaßen seine Fußballer den Biss, um über 90 Minuten bis an ihr Limit zu gehen. Diese Mentalität ist seit Urzeiten eine Lebensversicherung bei den Raistingern, die in der Vergangenheit ihre Erfolge häufig über ihre Einstellung erzwangen. „Es war ein dreckiger Sieg“, gab Franz zu. Ihn überkamen selbst ein paar Gewissensbisse, ob das denn alles so gerecht gewesen war, was sich an diesem Samstagnachmittag an der Poschinger Allee ereignete.

Nach dem Führungstreffer rührt Raisting Beton an

Murnau führte eine feine Klinge, die es verdient gehabt hätte, mit drei Punkten belohnt zu werden. „Das ist eine junge und sehr agile Mannschaft mit technisch und taktisch sehr gut ausgebildeten Spielern“, lobte Franz den Kontrahenten als Stellvertreter des modernen Fußballs, gegen den seine Elf eher wie ein Vertreter der alten Schule wirkt. Bis auf lächerliche acht Minuten direkt nach der Pause diktierte der TSV das Geschehen und scheuchte die Gäste nur so über den Platz. „Wir haben viele weite Wege machen müssen“, gab Franz zu. Bisweilen blieb seiner Mannschaft nichts anderes übrig, als sich bis in den eigenen Strafraum zurückzuziehen und kräftig Beton anzurühren. „Wir haben mit Mann und Maus verteidigt“, räumte der Coach ein. Aber es half.

Murnau ist zwar überlegen, aber wenig effektiv

Mit der Zeit fiel Franz auf, dass die Platzherren außer einer drückenden Überlegenheit nur wenig zustande brachten. Einmal stand Keeper Urban Schaidhauf goldrichtig, als ein Kopfball ihm genau in die Arme flog. Und das andere Mal stand den Raistingern das Glück zur Seite, als ein Schuss nur an die Latte krachte. Ansonsten versuchten es die Murnauer aus der Distanz, was keine so gute Idee war, denn Schaidhauf hütete mit großer Aufmerksamkeit seinen Kasten, der ohnehin fast ständig von zehn eigenen Spielern verstellt war.

Beim entscheidenden Treffer hilft Murnaus Torhüter gehörig mit

Dass der entscheidende Treffer des Spiels dann auf Raistinger Seite fiel, durfte der TSV zurecht als bodenlose Ungerechtigkeit beklagen. Auf der anderen Seite war es die einzig folgerichtige Konsequenz aus der Spielweise der Gäste. „Ich gewinne Spiele lieber mit 1:0 als mit 4:3“, betonte Franz. Das große Spektakel ist nicht unbedingt seine Sache. Und so schoss nicht Sinan Grgic das Tor des Tages, obwohl er ein, zwei Mal in aussichtsreicher Position vor dem gegnerischen Gehäuse auftauchte. Benedikt Multerer war der Glückliche, als ein langer Schlag aus der eigenen Abwehr von Murnaus Keeper Marco Humpa falsch eingeschätzt wurde und ihn Multerer mit dem Hinterkopf in die Maschen verlängerte (53.). „Wir hatten das Spielglück auf unserer Seite“, gestand Franz etwas verlegen ein. Wer gewinnt schon gerne so? Entschuldigen brauchte er sich dafür aber nicht. Niemand siegt ausschließlich mit Fortune in Murnau. In der vergangenen Saison dauerte es bis zum März, bis der damalige Aufsteiger sein erstes Heimspiel verlor.

Statistik

TSV Murnau - SV Raisting 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 (53.) Multerer. Gelbe Karten: Murnau 3, Raisting 5. Schiedsrichter: Florian Semrau. Zuschauer: 150.