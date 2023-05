Raisting bastelt an Zukunft und will dem BCF nichts schenken: „Möchte mir nicht nachsagen lassen“

Von: Christian Heinrich

Spielertrainer Hannes Franz und der SV Raisting sind zurzeit nicht in Top-Form. © Ruder

Die Kaderplanung für die kommende Saison beginnt beim SV Raisting. In den letzten Spielen will Trainer Johannes Franz aber nochmal überzeugenden Fußball spielen.

Raisting – Hergeschenkt wird nichts in dieser Saison, auch nicht an den BCF Wolfratshausen. „Ich möchte mir nichts nachsagen lassen“, stellt Johannes Franz klar. Seine Mannschaft nehme das Auswärtsspiel an diesem Samstag beim Tabellenzehnten der Bezirksliga Süd (14 Uhr) genauso ernst, als würde es für sie noch um die Meisterschaft gehen. Schließlich hätte der Raistinger Trainer seinen guten Ruf zu verlieren, und nicht nur das.

Suche nach neuem Personal beginnt beim SV Raisting – Franz: „Für Neuzugänge kann jeder Tabellenplatz entscheidend sein“

Drei Spieltage vor dem Saisonfinale schauen nicht nur die Vereine, die sich wie der BCF im Abstiegskampf befinden, genau hin, wie sich der Ranglistensechste präsentiert. „Es zählt jetzt jede Platzierung“, räumt der Coach ein, „weil für potenzielle Neuzugänge jeder Tabellenplatz entscheidend sein kann“.

Wie so viele andere Vereine auch, versucht der SVR in diesen Tagen, seinen Kader für die kommende Saison aufzurüsten. Die Qualität ist zwar allgemein hoch, aber trotzdem wäre Franz nicht abgeneigt, wenn er sein Aufgebot noch erweitern könnte. Die fast abgelaufene Saison hat gezeigt, dass das Team über die Qualität verfügt, gegen die besten Vertreter der Liga mitzuhalten.

Die direkten Vergleiche mit dem VfL Denklingen, dem FC Penzberg oder dem SV Bad Heilbrunn gingen an die Raistinger, selbst gegen Meister 1. FC Garmisch-Partenkirchen musste sich die Mannschaft zweimal nur knapp mit 0:1 geschlagen geben. „Wir haben gezeigt, dass wir jeden Gegner schlagen können“, darf Franz daher zurecht behaupten.

SV Raisting auf der Suche nach Konstanz: „Das ist der Knackpunkt“

Um im Titelrennen selbst mitmischen zu können, fehlt dem Team jedoch die Konstanz, über einen längeren Zeitraum das Niveau hoch zu halten. „Wir sind vier, fünf Spiele ungeschlagen, danach holen wir aber nur zwei, drei Punkte“, hat der Trainer analysiert. „Das ist der Knackpunkt.“

Um dem einen oder anderen überspielten Kicker einmal eine nötige Pause zu gönnen oder den Konkurrenzkampf im eigenen Team zu fördern, fehlen Franz in manchen Bereichen die Alternativen. Gerne würde er sich auch mehr Optionen wünschen, um den Gegner mit neuen taktischen Umstellungen zu verwirren.

Auf die Qualität seiner beiden Stürmer Benedikt Multerer und Vinzenz Wolf lässt er überhaupt nichts kommen. „Die sind absolut gut“, lobt er die beiden, die erst vor einem Jahr vom TSV Peiting beziehungsweise vom SV Planegg nach Raisting gewechselt sind. Aber was würde passieren, wenn er während des Spiels zu den beiden Angreifern noch einen dritten dazustellen könnte?

Raistinger Offensive mit Schwächen: Zweitwenigsten Tore in der Bezirksliga Süd

Die Antwort gibt auch die Statistik. Mit 30 erzielten Treffern kommt die Offensive des SVR zurzeit nicht über den vorletzten Platz in der Offensivbilanz der Bezirksliga Süd hinaus. Nur Absteiger MTV Berg (25) trifft noch weniger. Ein Blick auf die Anzahl der Gegentreffer (26) verrät jedoch, dass die Raistinger in dieser Rubrik nur den Garmischern den Vortritt lassen müssen. „Natürlich würde uns ein Stürmer mit einem gewissen Torriecher gut tun“, gibt Franz zu. Aber auch den einen oder anderen zentralen Mittelfeldspieler mit Esprit und Kreativität würde er nicht ablehnen.

Gespräche mit potenziellen Kandidaten hat er schon einige geführt. Aber es ist wie verhext. Die meisten Kicker halten ihn hin, weil sie nur im äußersten Notfall ihren Heimatverein verlassen wollen, oder sich die Möglichkeit nicht vorschnell verbauen wollen, in der kommenden Saison vielleicht noch eine Klasse höher in der Landesliga zu spielen. Und dann gibt es noch diejenigen, die sich ihre Dienste gerne gut honorieren lassen, was es für Franz schwer macht, denn die finanziellen Spielräume seines Klubs sind begrenzt.

Hoffen auf den Domino-Effekt: „Wenn der erste zusagt, fallen die anderen um“

Früher, als die Mannschaft noch zum Inventar in der Bayernliga oder der Landesliga zählte, wäre wohl ein Spieler wie Luis Vetter niemals zum VfL Kaufering gewechselt. Für die kommende Saison hat der ehemalige Dießener dem Bayernligisten TSV Landsberg seine Zusage erteilt. „Er hat bewiesen, einer der Besseren zu sein“, freut sich Franz über dessen Entwicklung. Nach Raisting kommt einer wie Vetter jedoch erst mal nicht.

Einen Fußballer mit bekanntem Namen zu verpflichten, könnte helfen, um vielleicht eine Reaktion bei all den anderen Kandidaten auszulösen, die sich mit einem Wechsel noch bedeckt halten. „Wenn der erste zusagt, fallen die anderen um“, erwartet der Coach so etwas wie einen Domino-Effekt. In der vergangenen Saison hat das hervorragend funktioniert, als der SVR neun Neuzugänge vorstellen konnte.

SV Raisting will beim BCF Wolfratshausen gewinnen – Sinan Grgic fällt aus

Aber es ist nicht ein Jahr wie das andere auf dem Transfermarkt, obwohl Raisting bekanntermaßen jungen Talenten oder Kickern aus unteren Ligen eine ausgezeichnete Möglichkeit bietet, um sich weiterzuentwickeln. Hinzu kommt, dass die Konkurrenz in der Umgebung groß ist. Gute, wechselwillige Spieler bekommen nicht nur von einem Verein ein Angebot, sie können meistens aus mehreren auswählen.

Insofern würde es vielleicht noch etwas helfen, wenn der SVR auch in Wolfratshausen gewinnt, obwohl er ohne Sinan Grgic auskommen muss, der sich am vergangenen Wochenende gegen Penzberg einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen hat und für vier bis sechs Wochen ausfällt. Ein Platz unter den Top Fünf der Tabelle wäre schon noch ein Argument, dass Franz bei den Gesprächen mit potenziellen Kandidaten für seinen Klub ins Feld führen könnte. (Christian Heinrich)