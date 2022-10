SV Raisting empfängt BCF Wolfratshausen: Schon wieder ein offensivstarker Gegner

Von: Andreas Mayr

Die Kapitänsbinde sorgte für einen Leistungsschub: Markus Riedl (schwarzes Trikot, vorn) lieferte in Penzberg einen überragenden Auftritt ab. Zwei Tore erzielte er selbst, einen Treffer bereitete er vor. © andreas mayr

Es gab eine Zeit, da sehnte sich Johannes Franz nach Führungspersonal. Nach Säulen, die Halt geben, in stürmischen Zeiten, wie etwa jenen zum Saisonstart in der Bezirksliga Süd.

Raisting – Nach Leuten wir Markus Riedl. Der 25-Jährige trug vergangenen Samstag die Kapitänsbinde im denkwürdigen Landkreisduell beim FC Penzberg, das schlussendlich 3:3 endete.

Johannes Franz, der Trainer des SVR, hatte das so entschieden, weil Victor Neveling und Maximilian König, von der Mannschaft zu Spielführern gewählt, ausfielen. Franz selbst verzichtete auf dieses Amt. Er findet: „Als Trainer ist es falsch, Kapitän zu sein. Ich brauche einen verlängerte Arm unter den Spielern.“ Die Binde sieht er als Symbol dafür – und Markus Riedl füllte sie zur vollsten Zufriedenheit aller aus. „Es ist nicht jedermanns Sache, sie zu tragen. Ihn hat das definitiv beflügelt“, lobt der Coach. Markus Riedl zeigte seine beste Leistung, vielleicht sogar den stärksten individuellen Auftritt eines Raistingers in diesem Spieljahr.

Auch wenn sich derlei Superlative schwer ausstellen lassen. Franz vergab jedenfalls Note eins in diesem Spiel. „Er hat uns fast im Alleingang den Punkt beschert.“ Zwei Tore schoss Riedl, das dritte bereitete er vor. Genauso wichtig war aber seine Ausstrahlung. Der 25-Jährige verpasst kaum eine Trainingseinheit, kickt mit Leidenschaft, egal ob im Spiel oder Training. „Er will immer das Maximum herausholen“, sagt Franz. Kaum einer verkörpert den Umschwung des SVR in diesen Tagen besser.

Die Raistinger haben sich über den Verlauf der Vorrunde eine ordentliche Dosis Selbstvertrauen injiziert. Mit Hilfe von mehreren 1:0-Erfolgen spritzten sie sich zur mentalen Stabilität. Anders hätten sie das Spiel in Penzberg nicht umgebogen, sagt Trainer Franz. „Sonst wärst du 1:5 oder 1:6 baden gegangen.“ Zu Beginn der Runde wäre das ein wahrscheinliches Szenario gewesen. Mittlerweile sei selbst beim Letzten angekommen, dass man zusammen alles schaffen kann. „Egal, wie aussichtslos es erscheint. Es gibt keinen Grund zusammenzubrechen.“

Diesen Sonntag trifft der SVR im Heimspiel (15 Uhr, Raiffeisen-Arena) auf einen Gegner, der dieselbe Erfahrung gemacht hat. Allerdings hat es beim BCF Wolfratshausen schon einen Trainerwechsel gebraucht, um die Mannschaft aufzurütteln. Unter Leo Fleischer haben die Wolfratshausener noch nicht verloren, sondern „Ausrufezeichen“ gesetzt, wie es Johannes Franz ausdrückt. Siege gegen Aubing (5:2) und Haidhausen (2:0) hatte nun wirklich niemand prognostiziert. Der BCF sei der Klub, der sich im Laufe der zwölf Partien „am deutlichsten verbessert hat“.

Ähnlich wie Penzberg setzt der neue BCF-Coach eher auf Offensive. Mit Jona Lehr steht „mit der Beste, den die Bezirksliga zu bieten hat“, im Aufgebot. Flankiert von guten Männern wie Amani Mbaraka (vorige Saison 24 Bayernliga-Einsätze für Schwabmünchen) oder Stürmer Manuel Spreiter. Hinten sichern mit Timon Hummel, Paul Müller und Michael Rödl Oldie mit Bayernliga-Vergangenheit ab. „Erfahrung ist ihr größter Pluspunkt“, sagt Franz. Von seinen Mannen verlangt der Coach, wieder mehr die Waage zwischen Angriff und Verteidigung zu finden.

Fehler wie die gegen Penzberg dürfen nicht passieren, wo man doch extra in der Vorbesprechung darauf hingewiesen hatte. Auch die Sache mit den Emotionen müsse das Team besser im Griff haben. „In jüngeren Jahren war ich auch nicht anders“, sagt Hannes Franz. Deshalb weiß er gut, was er verlangt. Auf eines kann sich Raisting aber nun verlassen: Willen und Mentalität – Urtugenden beim SVR – sind zurück. (am)