Gipfeltreffen der Bollwerke: Bezirksliga-Erster Raisting tritt beim Zweiten Wolfratshausen an

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Sein Einsatz ist offen: Raisting Benedikt Multerer (in Schwarz, hier gegen die FT Landsberg) musste das Training am Donnerstag abbrechen. © Ruder

Der SV Raisting hat noch keines seiner sechs Saisonspiele verloren, gar einen Punkt liegengelassen. Wird das auch nach dem Topspiel gegen den BCF der Fall sein?

Raisting – Damit war in keinster Weise zu rechnen. Am achten Spieltag kommt es im Isar-Loisach-Stadion zum ultimativen Gipfeltreffen in der Fußball-Bezirksliga Süd. Soweit, so unspektakulär. Kommt schließlich immer wieder mal vor, dass sich während einer Spielzeit zwei Teams just als Zugnummern begegnen. Überraschend wird es erst, wenn man die Protagonisten dieses Kräftemessen betrachtet.

Weder vom SV Raisting, und schon gar nicht beim BCF Wolfratshausen, war eine derart exponierte Stellung im Klassement zu erwarten. Der BCF nämlich war in der Vorsaison bis weit in die Schlussphase in Abstiegsturbulenzen verstrickt. Raisting kam hingegen über eine durchschnittliche Runde nicht hinaus.

Nun aber begegnen sich beide als derzeitige Top-Teams. Grüßen von der Zugangspforte zur Landesliga, wenn man so will. „Haben sicher die Wenigsten vermutet“, sagt Hannes Franz schmunzelnd. Ansonsten aber bremst der SVR-Coach gleich ein: „Es ist noch früh in der Saison, kann sich noch so viel tun.“

„Wir freuen uns immer, wenn wir stabil stehen und wenige Gegentore kassieren – das ist die Voraussetzung für eine gute Saison.“

Gleichwohl ist die Ausgangslage zu weiten Teilen erklärbar. Denn es kommt zum Vergleich der beiden besten Abwehrreihen. Und die sind einem immer wieder zitierten Sprichwort zufolge bekanntlich der Grundstock, um Meisterschaften zu gewinnen. Fünf beziehungsweise sechs Gegentreffer aus sechs, respektive sieben Partien: Urban Schaudhauf und Adrian Neumeier durchleben als Stammtorhüter ihrer Clubs schier paradiesische Zeiten.

In Raisting sind das freilich nur sehr begrenzt bahnbrechende Neuigkeiten. „Dass ich sehr viel Wert auf Defensive lege, ist nicht erst seit heuer bekannt“, erinnert Franz. „Wir freuen uns immer, wenn wir stabil stehen und wenige Gegentore kassieren – das ist die Voraussetzung für eine gute Saison.“

Wolfratshausen indes überrascht allwöchentlich und straft jene Experten, die sie als sicheren Absteiger ausgemacht haben, eines drastischen Irrtums. Der vormalige Penzberger Mohamed Barrie und Trainingsweltmeister Bernhard Kresta – er verpasste ab dem ersten Tag keine Übungseinheit – haben sich zu einem unüberwindlichen Bollwerk formiert.

Einsatz von Vinzenz Wolf und Benedikt Multerer fraglich

Franz, der das Heimspiel der Farcheter gegen Habach (4:0) betrachtet hat, ist durchaus beeindruckt. Und er reduziert die Qualitäten der Wolfratshausener beileibe nicht auf deren Hintermannschaft. Gerade die attackierenden Außenspieler um Adama Diarra und Fabio Ratte sowie Jona Lehr als Freigeist hinter den Spitzen haben es dem 28-Jährigen angetan. „Es ist kein Zufall, dass der BCF da oben steht“, stellt der SVR-Coach klar.

Und da ist natürlich noch der Architekt des Ganzen: Tarkan Demir als neuer Trainer habe es „in kürzester Zeit“ geschafft, aus dem vorhandenen Spielermaterial und zahlreichen Neuzugängen eine Einheit zu formen. „Potenzial ist auf jeden Fall da, und bei Standards waren die Wolfratshauser schon immer gefährlich“, sagt Franz.

Die ruhenden Bälle könnten in der Tat den kleinen, aber feinen Unterschied machen, sollten beide Mannschaften diesseits ihre Norm verteidigen. Dass hier mit Musti Kantar ausgerechnet der allererste Zielspieler des BCF im Urlaub und wohl auch verletzt ist, ist keinesfalls ein Nachteil für den SVR.

Allerdings sind auch die Raistinger offensiv nicht frei von Sorgen. Vinzenz Wolf und Benedikt Multerer brachen am Donnerstag das Training ab. Wolf wird Franz zufolge sicher ausfallen. „Tut richtig weh, Vinz war zuletzt unser bester Offensivspieler und ist nicht mehr wegzudenken.“ Bei Torjäger Multerer muss man abwarten, wie das ohnehin lädierte Sprunggelenk das erneute Umschnackeln verkraftet. Überdies weilt Mathias Sedlmeier im Urlaub. (Rabuser)