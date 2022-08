SV Raisting: Viktor Neveling stellt sich der Verantwortung - „Ziel ist, sich völlig aufzuarbeiten“

Von: Andreas Mayr

Teilen

Raistings bislang erfolgreichster Torschütze: Zwei der drei Saisontreffer gehen auf das Konto von Viktor Neveling. Hier trifft er gegen Denklingen mit einem Elfmeter zum 1:1-Endstand. © wieland

Mit 25 Jahren mag Viktor Neveling noch lange nicht als Oldie gelten. Doch beim SV Raisting gehört der Mittelfeldmann längst zu den Führungskräften.

Raisting – Man sieht das oft an kleinen Momenten wie diesem in der 74. Minute in Denklingen. Weil Andreas Heichele, der etatmäßige Elfmeterschütze, noch verletzt fehlt, nahm sich Neveling, der zweite der internen Rangliste, den Ball.

„Es schießt der, der sich gut fühlt“, sagt Neveling. Nervosität und Spannung sei bei so einem Strafschuss stets dabei. „Im Derby vor so einer Kulisse ist es bisserl was anderes.“ Er hielt sich einfach an seine Routine: Ecke aussuchen, anlaufen und durchziehen. Sein Elfertor zum 1:1 rettete Raisting den zweiten Punkt der Saison.

Der SVR stolpert in der Bezirksliga Süd gerade in diese Spielzeit hinein. Man sieht das an der Torschützenliste, die nach drei Spieltagen gerade zwei Kicker umfasst: Markus Riedl (1 Tor) und Viktor Neveling mit zwei Treffern. „Uns fehlt die Kaltschnäuzigkeit eines gelernten Stürmers, der den unbedingten Willen hat“, sagt der Mittelfeldmann. Schön und gut, dass Neveling gerade als Schütze aushilft – aber irgendwann braucht Raisting auch seine Angreifer zum Toreschießen. An diesem Sonntag trifft die Mannschaft daheim auf den SV Aubing (15 Uhr), der es ähnlich schwer hat wie sein Gegner. Nur einen einzigen Punkt weist die Tabelle für das Team aus dem Münchner Südwesten aus. „Langsam wird’s für beide wichtig, dass man punktet. Einfacher wird’s nicht werden“, so Neveling. Den Heigl-Brüdern Maximilian und Julian attestiert er „extreme Qualität“, genauso sieht er die Angriffsabteilung der Münchner gut besetzt. „Gegen die haben wir uns immer schwer getan“, berichtet Neveling.

In Zeiten wie diesen hilft ein Mann von Nevelings Format. Der Typ Spieler, der die Mannschaft weiterbringt. Er sagt: Persönliche Ambitionen verfolge er gar nicht. „Das einzige Ziel ist, sich völlig aufzuarbeiten, damit sich sowohl Mitspieler als auch Zuschauer daran orientieren können.“ Sein Führungsstil sieht bedingungslosen Einsatz vor, angefangen bei jeder Trainingseinheit. „Da gibt man hundert Prozent“, stellt der 25-Jährige klar.

Trotz seines jungen Alters habe er bereits mehrere schlechte Starts mitgemacht. Der Jugend im Team, die die Situation noch nicht kennt, rät er: ruhig bleiben, nicht nervös werden und vor allem von den eigenen Stärken überzeugt bleiben. Auf die Stimmung haben die sieglosen Partien noch nicht abgefärbt. „Jeder hat Lust, beim Heimspiel zu zeigen, was wir können.“ Raistings größte Aufgabe bleibt die Offensive. Spielerisch sieht Neveling gute Ansätze.

Gerade in den ersten beiden Partien erarbeitete sich der SVR genügend brauchbares Material für Tore. „Die müssen wir machen.“ Andererseits traf der SVR bislang auf „drei extrem starke Gegner“, die allesamt im vorderen Bereich der Tabelle landen dürften. Mit Aubing, Neuried, Großhadern und Hellas München kommen in den nächsten vier Wochen (unter anderem) vier schlagbare Gegner auf Raisting zu. Umkehrt erhöht das auch den Erfolgsdruck. Viktor Neveling sagt: „Die Gefahr ist immer da, dass man hinten reinrutscht.“ (Andreas Mayr)