Vom Schlusslicht zum Favoritenschreck: SV Raisting machte einige Wandlungen durch

Von: Andreas Mayr

Teilen

Einer, der als Vorbild taugt: Maximilian König (vo., hier im Spiel gegen den TSV Murnau) ist mit seiner Erfahrung eine wichtige Stütze im Spiel des SV Raisting. © Andreas mayr

Raisting – Tabellenletzter, Abwehrbollwerk, Favoritenschreck – die Metamorphosen des SV Raisting sind bemerkenswert. Während die Saison in Abstiegsnöten begann, hat sich der Klub mittlerweile im Mittelfeld der Bezirksliga etabliert. Diesen Sonntag startet die zweite Hälfte der Spielzeit mit dem Heimspiel gegen den FC Deisenhofen II (14 Uhr). Zuvor blickt die Heimatzeitung nochmals auf die Hinrunde des SVR zurück.

Der Tiefpunkt

Tabelle und Stimmung nach dem 0:3 gegen Aubing kündeten Schlimmstes: Ein einigermaßen totes Team belegte den letzten Platz. „Erstmal ein Schlag ins Gesicht“, sagt Trainer Johannes Franz. Raistings größte Mängel offenbarten sich. Nach dem Abgang von Torjäger Denis Grgic strahlte die Angriffsabteilung so gut wie keine Gefahr aus, in der Rückwärtsbewegung kam das ehemals so stolz verteidigende Team wie ein ausrangierter Traktor samt Motorschaden daher.

Bester Moment

In einer Saison ohne große Ausschläge nach oben ist das gar nicht so leicht auszumachen. Trainer Hannes Franz fällt aber dann doch eine Szene auf: Das späte Siegtor von Gianluca Zandt in Neuried sah er als „extremen Befreiungsschlag“ und Trendwende für Raisting. Nach dem 1:0 beim damaligen Tabellenführer ging’s bergauf. „Eine Bestätigung, dass du in die Liga gehörst“, sagt Franz. Ja, so tief steckte der SVR zu Beginn im Matsch.

Spieler der Hinrunde

Diese Titel vergibt der Trainer erst gar nicht. Weder positiv noch negativ habe sich ein Einzelner abgehoben. Ein Großteil des Teams befindet sich auf einem Niveau. Das ist gleichzeitig Raistings größtes Plus, weil Trainer Franz ständig rotieren kann und viele Optionen im Kader hat. Erwähnenswert ist sicher die Entwicklung der drei jungen Stürmer. Man muss sich ihre Situation einmal verdeutlichen: Sie sollten die vakante Position von Top-Stürmer Grgic füllen, obwohl sie über keinerlei bis kaum Erfahrung im Seniorenbereich verfügen. Umso bemerkenswerter, wie Sinan Grgic, John Schneider Mendoza und Vinzenz Wolf ihren Part ausfüllen. Alle drei lobt der Coach, weil sie „willig und geil drauf sind, Leistung abzuliefern“. Auf vier Tore bringen sie es gemeinsam – diese Zahl dürfte in der Rückserie anwachsen. Vorbild-Charakter hat auch der Führungsstil von Maximilian König und Christopher Schmidt. „Sie bringen Erfahrung und klare Ansagen – das ist schon extrem gut.“

Größte Überraschung

In den eigenen Reihen sicher Neuzugang Thomas Bretthauer. Nach den ersten Einheiten, erzählt Trainer Franz, habe er nicht gedacht, dass sich der Tom als Innenverteidiger Nummer zwei neben dem Spielertrainer etabliert. „Das könnte eng werden, habe ich gedacht“, sagt Franz. Doch Bretthauer – mit guter Spieleröffnung und stark bei Standards – habe sich extrem entwickelt. Belohnt hat er sich mit zwei Toren gegen Murnau.

Wünsche für die Rückrunde

Johannes Franz hat zwei. Wunsch eins: das leidige Thema mit den Stürmern beiseite zu legen. Die neu-formierte Offensive hat noch immer Probleme mit ihrer elementaren Aufgabe. Automatismen zu erarbeiten, sieht Franz als „größte Aufgabe“. Die Entwicklung eines Torjägers, der für 15 Treffer gut ist, hat er sich zum persönlichen Ziel gesetzt. Alleine schon damit junge Fußballer der Region sehen, dass Raisting der geeignete Standort ist, um sich fortzubilden. „Ich hoffe, dass andere vermehrt den Weg zu uns finden.“

Wunsch Nummer zwei betrifft die „Teamkultur“: Gerade weil im Kader viele ähnlich starke Fußballer stehen, gibt es immer wieder Unzufriedene, die einen Mangel an Spielzeit beklagen. Franz hat sich – als Arbeitsaufgabe für den Winter, vorgenommen, „viel mehr Verbundenheit und Teamgeist“ reinzubringen.