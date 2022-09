SV Raisting: Sinan Grgic tritt in die Fußstapfen seines älteren Bruders - „Wurde oft belächelt“

Von: Andreas Mayr

Zum Haareraufen: Sinan Grgic hinkte in den ersten Spielen des SV Raisting wie die gesamte Mannschaft den Erwartungen hinterher. Vergangene Woche ging es aufwärts, da gelang dem 18-Jährigen der erste Saisontreffer. © mayr

Die Brüder Sinan und Denis Grgic haben sich ein Versprechen gegeben. Man könnte sogar von einem Eid sprechen.

Raisting – Als abzusehen war, dass aus ihnen beiden passable Fußballer werden würden, schworen sie einander, eines Tages zusammen zu spielen. Zweimal Grgic in einer Männer-Mannschaft. Als sich Sinan Grgic für einen Wechsel nach Raisting entschied, im Frühsommer dieses Jahres, schien es so, als werde das Ehrenwort eingelöst.

Über alles, was danach passierte, sagt Sinan Grgic heute: „Wie oft ich dafür belächelt wurde. Wie oft ich mir anhören durfte, was für ein Trottel ich bin.“ Überall überzog man den kleinen Bruder mit Häme und Schadenfreude, nachdem der große Grgic urplötzlich nach Penzberg weiterzog. Er sei doch nur wegen Denis nach Raisting gegangen, schmähten ihn die Bekannten und ehemaligen Teamkollegen.

Gerade bricht der Herbst über das Land herein – und Sinan Grgic kickt noch immer in Raisting. Über seinen neuen Klub sagt er vor dem Gastspiel an diesem Sonntag bei Hellas München: „Ich bin echt zufrieden in Raisting.“ Voriges Wochenende schoss er sein Premierentor in der Bezirksliga nach zuvor fünf trefferlosen Partien. Diesen Film haben sie beim SVR schon einmal gesehen. Ein junger, talentierter Grgic, der in seinem ersten Jahr, geplagt von den Härten der Liga und des Abstiegskampfes, gegen eine imaginäre Wand läuft. So erlebte das schon Denis Grgic. Doch der schlüpft nun in die Mentorenrolle für seinen kleinen Bruder. „Wenn ich etwas habe, gehe ich zu ihm. Er kann mir bei allem weiterhelfen“, sagt Sinan Grgic. Von Denis bekomme er oft einen Tipp, gerade im Umgang mit der mentalen Situation.

Sinan Grgic erinnert sich an den einen Moment im Spiel gegen Aubing, als ihn ein Verteidiger mit so viel Wumms umgrätschte, dass er die Woche danach mit Schienbeinprellung passen musste. „Da habe ich gemerkt: Der Jugendfußball ist vorbei“, sagt der Offensivmann. Auf manche Dinge kann man sich nicht vorbereiten, auch wenn es kaum einen Jugendspieler auf diesem Level geben dürfte, der sich so ausführlich für den Männerbereich fortgebildet hat. Eine ganze Saison trainierte er mit den Raistinger Männern, ohne für sie spielen zu dürfen. Er schaute beinahe jede Partie an, kennt entsprechend viele Gegner in der Klasse. Über den nächsten, Hellas München, weiß er aber nur das, was Trainer Johannes Franz im wöchentlichen Briefing erörterte: ein Aufsteiger mit spielstarkem Mittelfeld und ungewöhnlicher Anstoßzeit (12.45 Uhr).

Die Lage ist nicht ganz einfach für einen 18-Jährigen. Sinan Grgic spiegelt praktisch den Raistinger Saisonverlauf. In der Testphase war noch alles rosarot. Grgic stand stets in der Startelf, legte zuverlässig Chancen und Tore auf. Seit dem ersten Spiel juckeln Raisting und Grgic jedoch auf abgefahrenen Reifen durchs Land. Und kommen nicht recht voran. Bei der Analyse wählt der kleine Grgic einen ungewöhnlich reifen, reflektierten Ansatz. Fehler sucht er zuerst bei sich, kritisiert etwa „die eigene Dummheit“ und die „Inkonsequenz“ im Angriff, wo doch genau das seine Stärke wäre.

Sinan Grgic liebt es, ein Spiel zu lenken, Mitspieler in Szene zu setzen. Seit frühester Jugend stellen ihn die Trainer im Mittelfeld auf, die letzten Jahre immer offensiv. Heraus ragt seine Technik, viel besser als beim Bruder, sagen die Teamkollegen in Raisting. Allerdings kann man die zwei nicht wirklich vergleichen. Seinen Bruder beschreibt er als „schneller, robuster“, ausgestattet mit „dieser Torgeilheit“ – ihm fehlt noch einiges in diesen Rubriken. Sein erster Treffer hat das Zeug, Blockaden zu lösen. Er hat nicht nachdenken müssen, nur einschieben, als ihm der Großhaderner Torwart den Ball zupasste.

Bruder Denis haben sie in Raisting immer „Brate“ gerufen, diese Tradition hat Torwart Urban Schaidhauf auf Sinan übertragen gemäß dem Motto: Jetzt ist der Alte weg, jetzt bist du der Neue. Alle anderen nennen ihn nur Sinan, manchmal im Spaß auch Sinan Kurt, wobei man Sinan Grgic mehr Erfolg als dem ewigen – und mittlerweile gescheiterten – Talent (früher beim FC Bayern) wünscht. Die Schadenfreude seiner Kritiker hat ihn jedenfalls nicht umgehauen. Ganz im Gegenteil: „Ich sehe das als Motivation. Und mit jedem Treffer wird es besser.“