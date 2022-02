SV Raisting: Völlig missglückter Test in Murnau - Spielertrainer Franz erwartet Reaktion in Peiting

Von: Roland Halmel

Teilen

Der SV Raisting geht gegen Spitzenreiter Murnau unter © Roland Halmel

Der SV Raisting musste am vergangenen Wochenende einen herben Rückschlag hinnehmen. Gegen den Kreisliga-Ersten TSV Murnau setzte es eine deftige 6:0-Klatsche.

Raisting – Seit zwei Wochen befindet sich der SV Raisting bereits in der Vorbereitung auf die verbleibenden elf Spiele in der Bezirksliga Süd. Neben Trainingseinheiten auf dem heimischen Sportgelände und auf dem Kunstrasenplatz in Erling standen für die Mannen von Spielertrainer Johannes Franz auch schon zwei Testspiele auf dem Programm.

In Pöcking traf der SVR auf die SpVgg Kammerberg, danach ging es in Murnau gegen den heimischen TSV. „Gegen Kammerberg war es ein ausgeglichenes und intensives Spiel“, urteilte Franz nach dem Duell gegen die SpVgg. Sein Team lag lange Zeit mit 0:2 hinten, ehe Denis Grgic und Sebastian Baur mit einem Doppelschlag kurz vor Schluss ihrer Mannschaft zumindest noch ein 2:2-Unentschieden bescherten. „Kammerberg hatte die einen Tick bessere Spielanlage. Positiv war bei uns, dass wir nach dem Rückstand zurückkamen“, bilanzierte Franz nach dem Vergleich mit dem Team aus der Bezirksliga Nord.

Danach wurde es bodenlos

Mehr Tore fielen danach in Murnau, sehr zum Unmut der Raistinger allerdings nur für die Hausherren. Der Tabellenführer der Kreisliga 1 fegte den SVR beim 6:0-Sieg förmlich vom Platz. „Bis zum 0:1 nach einer halben Stunde waren wir das bessere Team, danach wurde es bodenlos“, sagte der sichtlich verärgerte Franz. Seine Mannschaft verzeichnete auf dem Murnauer Kunstrasenplatz zwar einige Möglichkeiten, die sie aber allesamt nicht nutzten. Effektiver zeigte sich der TSV, der in der zweiten Hälfte über weite Strecken das Geschehen dominierte und dann auch in schöner Regelmäßigkeit traf. „Das Ergebnis ist für mich nebensächlich. Wichtiger ist mir das Auftreten, und das war nach einer halben Stunde bedenklich“, ärgerte sich Franz nach Spielschluss.

Neuzugänge machen Spielertrainer Franz Hoffnung

Personell hat sich beim SVR in der Winterpause einiges getan. Verteidiger Sebastian Bertl ist wieder zum SV Unterhausen zurückgekehrt. Hermann Sigl, den es beruflich nach Berlin verschlagen hat, wechselte zum TSV Rudow. Dafür bekamen die Raistinger Verstärkung aus der zweiten Garnitur sowie durch zwei Rückkehrer. Florian Breitenmoser trägt nach zwei Spielzeiten beim A-Klassisten SV Bernried wieder das Raistinger Trikot, das er davor schon zu Bayernliga- und Landesliga-Zeiten getragen hatte. „Florian muss sich erst wieder an die Liga gewöhnen und reinkommen“, urteilt Franz über den 31-jährigen Abwehrspieler, der mit ihm vermutlich die Innenverteidigung bilden wird.

Ebenfalls ein erfahrener Verteidiger, allerdings für die Außenbahn, ist Max König, der nach einer Saison in Raisting (2014/15) zum TSV Gilching wechselte. Beim Landesligisten bestritt er in der vergangenen Spielzeit aber nur wenige Partien. „Er bringt viel Erfahrung mit, aber man darf von ihm jetzt auch nicht gleich Wunderdinge erwarten“, sagt Franz über den 26-jährigen Defensivmann. Im Mittelfeld und in der Offensive sind die zwei Neuzugänge aus der zweiten SVR-Garnitur beheimatet. Mit Benedikt Stechele und Justin Steeg, die jetzt fest zur ersten Mannschaft gehören, wollen die Raistinger ihren Kader verbreitern.

Auf ein besseres Spiel hofft Franz nun an diesem Sonntag im nächsten Testspiel beim Kreisligisten TSV Peiting auf dessen neuem Kunstrasenplatz (13.30 Uhr). Danach steht für den SVR ein fünftägiges Trainingslager (23. bis 27. Februar) im kroatischen Porec auf dem Programm, bei dem sie sich den Feinschliff für die Auftaktpartie holen wollen. Die steigt für die Raistinger bereits in zwei Wochen am 5. März zuhause gegen Spitzenreiter VfL Denklingen. (Roland Halmel)