Nach Pleite gegen Aubing: Raistings Trainer stellt die Charakterfrage

Von: Andreas Mayr

Enttäuschung und hängende Köpfe: Den Saisonstart haben sich die Raistinger sicher anders vorgestellt. nach der 0:3-Heimpleite gegen Aubing sind sie auf den letzten Platz der Bezirksliga Süd abgerutscht. © Roland Halmel

Der SV Raisting steht in der Bezirksliga nicht da, wo er gern stehen würde. Trainer Johannes Franz findet für die Situation deutliche Worte.

Raisting – Manchmal braucht es den Presslufthammer, um ein Team aufzuwecken. Dazu griff Johannes Franz, der Trainer des Bezirksligisten SV Raisting. Nach der peinlichen 0:3-Heimniederlage gegen Aubing „beförderte“ er seine Mannen in die Kabine, so nannte er es. Die verbale Geißelung musste kein Fan mitbekommen. Es reichte ja schon, was in den 90 Minuten auf dem Platz passiert war. „Ich hab’ ein paar Sätze loswerden müssen“, sagt der Spielertrainer. An diesem Samstag (14 Uhr) tritt der SVR in Neuried an, beim Tabellenzweiten. Ob die Kabinenschelte gefruchtet hat? Franz sagt: „Ich denke schon.“

Nun zum Kernpunkt seiner Kritik. Trainer Franz legte seinen Spielern nahe, sich selbst zu hinterfragen – und zwar bei einem heiklen Thema. „Jeder soll sich Gedanken machen, ob er alles für den Erfolg der Mannschaft gemacht hat. Nicht nur am Tag des Spiels, sondern auch in der Vorbereitung. Ob man da bestmöglich regeneriert hat. Den Eindruck hatte ich nicht“, betont Franz. Eine Frage der Einstellung, sei das. Von fußballerischen Dingen spricht er gar nicht, ihm geht es um Tugenden und Werte, für die der Klub steht wie kaum ein anderer. Weil sie ihn, auch ohne das große Geld, bis in die Bayernliga getragen haben. Wille, Kampf, Entschlossenheit aber auch eine gewisse Professionalität in der Vorbereitung wünscht sich Franz. „Da muss sich schnell was ändern“, stellt er klar. Für alles andere „stehe ich nicht – und der SV Raisting nicht“.

Raistings Trainer spricht vom Abstiegskampf

Auf den Fehlstart mit nur zwei Zählern und dem aktuell letzten Platz in der Bezirksliga Süd reagiert der Coach noch mit einem weiteren Schluss: lein Lamento, keine Selbst-Kasteiung. Nein, Hannes Franz justiert Ambitionen und Kurs der Mannschaft radikal. Ihr Saisonziel, im oberen Bereich mitzumischen, haben die Raistinger in die Tonne befördert, wenn man es mal salopp ausdrücken möchte. Der Spielertrainer sagt: „Es geht früh in der Saison um Abstiegskampf.“ Und das ist wörtlich zu nehmen. Kampf, Kampf, Kampf will er sehen. „Charakter zeigen“ lautet Franz’ Devise. Am vergangenen Dienstag hat er sich auch die Sicht seiner Kicker angehört, die Ereignisse vom Wochenende endgültig aufgearbeitet. Die Beiträge divergierten nicht groß.

Der SV Raisting biegt also jetzt auf nebliges wie unsicheres Terrain ein. Trainer Franz weiß zwar, wie man da wieder rauskommt, doch er benötigt Hilfe. Als Führungspersonal der Kommandobrücke nennt er Viktor Neveling, seinen Co-Trainer Christoph Schmitt genauso sich selbst. „Führung müssen die übernehmen, die Führungsspieler sind.“ Genauso spricht er die ruhigeren Gemüter an, die länger in der Bezirksliga kicken und schon manche unangenehme Lage gemeistert haben. Sie sollen seine Botschaft, seinen Fußball die Ränge hinunter kommunizieren. Männer wie David Gretschmann, Mathias Sedlmeier und Markus Riedl sind gemeint, die „mehr aus sich rauskommen“ sollen.

Raistinger Lob für den Gegner TSV Neuried

Das Programm der Trainingswoche orientierte sich zum einen am größten Problemfeld des Teams: dem Aufbauspiel mit seiner Häufung an individuellen Fehlern. Dieses Muster begleitete den SVR bereits in der Vorbereitung, was Hannes Franz auch auf seine Order zurückführt, mutiger aufzutreten und neue Dinge zu probieren. Jetzt aber, im Wettkampfmodus, moniert er „langsame Köpfe“. Das soll sich ändern. Punkt zwei behandelte die übliche Ausrichtung auf den Gegner. Neuried und Raisting haben die Rollen getauscht. Während der TSV vorige Saison erst am letzten Spieltag den Verbleib in der Bezirksliga fix machte, steht er nun überraschend im Spitzenfeld. „Eigentlich aus dem Nichts. Sie überraschen die ganze Liga“, lobt SVR-Coach Franz. Was Neuried gefährlich macht und es gleichzeitig abzuschalten gilt: die Vier-Mann-Offensive, über die der Coach anerkennt sagt: „Die Vier gefallen mir besonders.“