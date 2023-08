Raisting-Coach Franz warnt: „Wir dürfen die Denklinger auf keinen Fall unterschätzen“

Von: Roland Halmel

Vergangene Saison noch Gegner, jetzt Teamkollegen: Christoph Schmitt (im roten Trikot, hier im Zweikampf mit Dominik Karg im vergangenen November) wechselte von Raisting nach Denklingen. Foto: halmel © halmel

Ein Duell der Gegensätze: Der perfekt gestartete SV Raisting erwartet am Dienstabend den Vfl Denklingen. Die Gäste sind noch ohne Punkt.

Raisting – Nur zwei, drei Tage Regeneration zwischen zwei schweren Spielen ist schon für Fußball-Profis, die Zugriff auf eine umfangreiche medizinische Abteilung und vielerlei Wohlfühl-Einrichtungen haben, nicht einfach. Bei den Amateuren, die derlei Vorzüge nicht genießen können, ist es umso schwieriger, mit englischen Wochen körperlich klarzukommen.

„Sicher ist das ein Thema, aber das kann jeder Spieler auch selbst steuern“, sagt Johannes Franz, Spielertrainer des SV Raisting, der am heutigen Dienstagabend (18.30 Uhr, Raiffeisen-Arena) nur drei Tage nach dem kräfteraubenden Gastspiel beim TSV Murnau den VfL Denklingen empfängt.

„Vielleicht ist Raisting in dieser Phase bei uns sogar der richtige Gegner.“

Der VfL, der vom ehemaligen Raistinger Coach Markus Ansorge trainiert wird, hatte gar nur zwei Tage Pause zwischen dem Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen und dem heutigen Derby. „Ein Tag weniger Regeneration ist schon ein Nachteil. Andererseits hatten wir weniger Zeit, über die Negativerlebnisse nachzudenken“, so Ansorge, dessen Team nach der 0:5-Auftaktpleite bei Jahn Landsberg auch zuhause gegen den BCF mit 1:3 verlor. „Jetzt heißt es: Mund abwischen und nach vorne schauen“, will Ansorge trotz schlechten Schlafs in den letzten Tagen aufgrund des Fehlstarts nicht in Trübsinn verfallen. „Vielleicht ist Raisting in dieser Phase bei uns sogar der richtige Gegner“, so Ansorge. Er hofft, dass dieses Duell, das quasi als Derby durchgeht, bei seiner Mannschaft ein paar Prozent mehr Leistung herauskitzelt.

Den schlechten Saisonstart der Denklinger erachtet Raistings Coach indessen eher als Problem für die Psyche seiner Mannen. „Es gibt x Beispiele dafür, dass solche Spiele die gefährlichsten sind“, so Franz. Er erwartet, dass seine Truppe den Tabellenstand und die vorangegangenen Ergebnisse hüben wie drüben komplett ausblendet. „Wir dürfen die Denklinger auf keinen Fall unterschätzen. Sie haben in den letzten zwei Jahren gezeigt, wie viel Qualität sie im Kader haben“, warnt Franz eindringlich vor dem heutigen Gegner, bei dem mit Christoph Schmitt seit dieser Saison ein ehemaliger Raistinger spielt.

SV Raisting will Serie gegen den VfL Denklingen ausbauen

Für die Qualität sind beim VfL unter anderem Simon Ried und Lukas Greif zuständig, die zuletzt angeschlagen waren und gegen Wolfratshausen zunächst nur auf der Bank saßen. Beide werden beim SVR vermutlich wieder in der Startelf stehen. Auch bei den Gastgebern deutet sich die eine oder andere personelle Veränderung an. Vinzenz Wolf ging in Murnau verletzt vom Platz und wird wohl pausieren müssen. Dafür stehen der zuletzt beruflich verhinderte Moritz Sedlmeier und Benedikt Stechele, der aus dem Urlaub zurück ist, wieder zur Verfügung.

Fraglich ist, ob die nicht ganz fitten Spieler wie Viktor Neveling oder Thomas Bretthauer beginnen können. „Die Aufstellung wird sich erst nach dem Abschlusstraining am Montagabend herausstellen“, sagt Franz, der darauf hofft, dass die Heimserie seines Teams gegen Denklingen hält. Die beiden letzten Vergleiche in der Raiffeisen-Arena entschied der SVR mit 1:0 und 2:0 zu seinen Gunsten. „Da wird es langsam Zeit für ein positives Ergebnis“, fordert Ansorge auch angesichts des Fehlstarts seiner Elf. „Das wird aber eine ganz schwere Aufgabe gegen die extrem defensivstarken Raistinger“, räumt der VfL-Coach ein. (ROLAND HALMEL)