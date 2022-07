Raisting hinten kompakt, aber vorn knirscht’s noch

In der Abwehr brannte nichts an: Die Raistinger (in roten Trikots, hier Florian Breitenmoser am Ball im Testspiel gegen Polling) verhinderten in Deisenhofen einen Gegentreffer. Eigene Tore gelangen ihnen allerdings auch nicht. Foto: halmel

Fußball: Zum Bezirksliga-Start nur torloses Remis bei Aufsteiger Deisenhofen II

Von Roland Halmel

Licht und Schatten offenbarte der SV Raisting zum Saisonstart: Beim FC Deisenhofen II agierte die Abwehr sehr kompakt, Luft nach oben gibt‘s jedoch in der Offensive.

Raisting – Was die Defensive betrifft, knüpfte der SV Raisting nahtlos an die tadellose Abwehrleistung der meisten Partien aus der vergangenen Saison an. Im Angriff knirschte es in der Auftaktpartie der Bezirksliga Süd bei Aufsteiger FC Deisenhofen II allerdings noch. Das Fehlen des nach Penzberg abgewanderten Denis Grgic (14 Treffer in der Spielzeit 21/22) und dem Ausfall des verletzten Andreas Heichele (12) war den Gästen deutlich anzumerken.

Raisting in Deisenhofen mit den besseren Chancen

Die Mannschaft um Spielertrainer Johannes Franz kam daher bei der Bayernliga-Reserve nicht über ein torloses Remis hinaus. „Deisenhofen hatte einen Tick mehr Spielanteile, wir aber hatten die klareren Chancen“, so Franz, für den sich das 0:0 eher wie zwei verlorene als ein gewonnener Punkt anfühlten.

Gleich sieben Feldspieler auf der Bank - so viele wie schon lange nicht mehr

„Die Verhältnisse in Deisenhofen waren nicht so einfach“, so Franz nach der Partie auf dem relativ kleinen Kunstrasenplatz, der zudem schon etwas in die Jahre gekommen ist. Zudem war der Liganeuling für den Raistinger Coach eine weitgehend unbekannte Größe. „Ich hatte im Vorfeld wenig Informationen über den Gegner, der auch noch einen neuen Trainer hat. Da war es schwer, sich auf Deisenhofen richtig einzustellen“, so Franz, der im Vergleich zur vergangenen Spielzeit mit einem üppigen Kader antreten konnte. Gleich sieben Feldspieler bevölkerten die Auswechselbank, die Saison davor waren es oftmals nur zwei bis drei, überwiegend aus der Zweiten. „Das ist schon eine komfortablere Situation, allerdings fehlen mir zum Optimalzustand immer noch acht Spieler aus meinem 26-Mann-Kader“, so Franz.

Chancenverwertung ist bei Raisting ausbaufähig

Luft nach oben haben die Raistinger, was die Chancenverwertung betrifft. „Wir hatten drei klare Möglichkeiten, die wir leider nicht zu nutzen wussten“, bedauerte Franz, der mit Thomas Bretthauer, Gianluca Zandt und Benedikt Multerer drei Neuzugänge in der Startelf aufbot. Die beiden letztgenannten bildeten zusammen mit Markus Riedl die Offensivachse der Gäste. „Alle drei zusammen sind keine gelernten Stürmer.“

Abgang von Torjäger Grgic für Raisting schwer zu kompensieren

Franz ist daher klar, dass das Trio es nicht einfach haben wird, den Abgang von Torjäger Grgic nach Penzberg zu kompensieren. Gegen die kampfstarken und giftigen Hausherren taten sich die Raistinger zunächst schwer im Angriffsspiel. Erst Mitte der ersten Hälfte verzeichnete Benedikt Multerer mit einem Kopfball die erste Großchance (24.). „Die hat der FC-Keeper mit einer brutal starken Parade gehalten“, berichtete Franz, dessen Team noch ein paar Halbchancen durch Distanzschüsse verzeichnete.

Raisting spielt am Ende nicht mehr volles Risiko

Zu Beginn der zweiten Hälfte bekam der ansonsten beschäftigungslose SVR-Schlussmann Urban Schaidhauf Arbeit. Ein Schuss der Hausherren von der Strafraumkante ging aber daneben (55.). Im Anschluss lag der Führungstreffer der Raistinger zweimal in der Luft. Zandt vergab aber bei einem Kopfball (60.) genauso wie Multerer, dessen Heber knapp das Tor verfehlte (70.). „In der Schlussphase haben wir dann nicht mehr alles auf eine Karte gesetzt“, gestand Franz.

Statistik

FC Deisenhofen II - SV Raisting 0;0

Tore: keine. Gelbe Karten: Deisenhofen 3, Raisting 2. Schiedsrichter: Richard Conrad (FC Aschheim). Zuschauer: 75.