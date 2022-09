SV Raisting, der Minimalist: Mit Jokertor zum nächsten Sieg

Von: Roland Halmel

Benedikt Stechele (r.), hier auf einem Archivbild, bewies Joker-Qualitäten. © Andreas Mayr

Klar, im Fußball geht‘s um Tore. Der SV Raisting aber schießt in dieser Saison meist nur so viele wie nötig. Das war in Unterpfaffenhofen nicht anders.

Raisting – Die Minimalisten haben wieder zugeschlagen. Zum dritten Mal holte sich der SV Raisting durch einen 1:0-Erfolg drei Punkte. Ein spätes Jokertor beim SC Unterpfaffenhofen reichte dem Fußball-Bezirksligisten zum Sieg, mit dem er sich auf Platz sechs verbessert. „Mir ist ein 1:0 lieber als ein 4:3-Sieg“, sagte SVR-Spielertrainer Hannes Franz, der nichts dagegen hat, wenn die Serie weitergeht.

Gegen Unterpfaffenhofen sei es „unterm Strich ein verdienter Sieg“ gewesen, urteilte Franz, der aber nach wie vor die Leichtigkeit bei seiner Truppe vermisst. „Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ein paar noch blockiert sind“, ergänzte Franz, der trotz einer Zerrung aus der Vorwoche auflief. Und sich bei einem Kopfballduell ein weiteres Leiden zuzog. „Das Bein ist ganz gut, jetzt habe ich aber eine Delle an der Stirn.“

Raisting Urban Schaidhauf muss selten eingreifen

Seine Mannen starteten auf dem tiefen und schwer zu bespielenden SCU-Hauptplatz gut ins Spiel. „Wir hatten viel Ballbesitz und auch ein paar Chancen.“ Franz wunderte sich, dass die Gastgeber nicht so giftig wie erwartet agierten und seiner Mannschaft weitgehend die Spielkontrolle überließen. Vincenz Wolf und Christoph Schmitt hatten Chancen, den SVR-Führungstreffer zu erzielen. Die beste Gelegenheit ließ aber Andreas Heichele aus. Nachdem er im Strafraum zu Fall gebracht worden war, entschied der Unparteiische auf Elfmeter (13.) für die Gäste. Der Gefoulte trat selbst an und scheiterte an Unterpfaffenhofens Schlussmann Florian Böhme. „Das war ein Dämpfer für uns“, bekannte Franz. In der Folge wurden die Hausherren stärker. Gefährlich wurde es aber nur nach Fehlern der Gäste, die selten vorkamen. Vor der Pause musste SVR-Keeper Urban Schaidhauf nur eine brenzlige Situation vor seinem Kasten klären.

Goldenes Händchen des Trainers

Nach dem Wechsel dauerte es etwas, bis sich die Raistinger wieder Chancen erspielten, was auch daran lag, dass Gianluca Zandt eine Zehn-Minuten Strafe (61.) absitzen musste. Mitte der zweiten Hälfte war Heichele zweimal an gefährlichen Aktionen beteiligt. Sein Zuspiel auf Timmy Greif am kurzen Pfosten konnte der SVR-Stürmer nicht erfolgreich verarbeiten, da er an Böhme scheiterte. Wenig später wartete Heichele etwas zu lange, sodass sein Schuss noch geblockt wurde.

In der Schlussphase bewies Franz dann ein goldenes Händchen bei einer Einwechslung. Simon Schmitt oder Benedikt Stechele standen zur Auswahl. Der SVR-Coach entschied sich für letzteren, „weil er meines Erachtens besser zum Gegner passte“, sagte Franz. Stechele stand noch keine Minute auf dem Platz, als die Raistinger eine Ecke zugesprochen bekamen. Die wurde zunächst geklärt und landete dann bei Markus Riedl. Sein Zuspiel drückte der vor dem Kasten postierte Stechele zum 1:0 (76.) über die Linie. In der Folge bemühten sich die Hausherren um den Ausgleich, doch der SVR ließ nicht mehr viel zu.