SV Raisting erreicht im Nachholspiel beim designierten Absteiger Großhadern nur 1:1

Von: Oliver Rabuser

Der Torschütze in Aktion: Vinzenz Wolf (im roten Trikot, Mitte) brachte die Raistinger früh in Führung. Zum Sieg gegen Großhadern reichte sein Treffer allerdings nicht. Foto: rabuser © rabuser

Der SV Raisting geht enttäuscht aus der Partie gegen Großhadern heraus. Gegen das Schlusslicht der Bezirksliga Süd gab es nur einen Punkt.

Raisting – Die Vorahnung von Johannes Franz traf vollumfänglich ein. Der SV Raisting schlitterte nur knapp an der größtmöglichen Blamage vorbei. Im Wettstreit zweier ersatzgeschwächter Teams schafften es die Gäste trotz früher Führung nicht, das abgeschlagene Bezirksliga-Schlusslicht TSV Großhadern entscheidend in die Schranken zu weisen. Der durch das 1:1 (1:0) ergatterte Punkt hilft dem SVR allein für die finale Absicherung zur Abstiegszone der Bezirksliga Süd. Diesen Sonntag gastiert mit dem SC Unterpfaffenhofen ein weiteres Team aus den Niederungen des Klassements im Sportpark an der Wielenbacher Straße (14 Uhr).

Dabei begann in Großhadern alles nach Plan – den Kopfball von Hannes Wimmer mal ausgenommen. Da waren die Raistinger noch nicht sortiert und Torhüter Urban Schaidhauf hatte Glück, dass der Ball knapp an seinem Gehäuse vorbei segelte. Dann aber gelang gleich der erhoffte Vorsprung. Großhaderns Miad Barati verzettelte sich gegen Benedikt Multerer, der Ball kam zu Gianluca Zandt, dessen Schuss aus spitzem Winkel den Weg über den langen Pfosten zum zentral postierten Vinzenz Wolf fand – 1:0 (8.). Offenkundige Sicherheit gab der Führungstreffer dem SVR allerdings nicht. Großhadern spielte, angesichts des besiegelten Abstiegs von jeglichem Druck befreit, weitgehend unaufgeregt.

Zunächst aber mussten die Platzherren den nächsten Schockmoment hinnehmen. TSV-Kapitän Sandro Khabiri knickte nach einem Kontakt mit Benedikt Multer um oder er blieb im Rasen hängen. Ein Einsatzwagen aus dem nahen Klinikum mit fünf medizinischen Fachkräften nahm sich des Unglücksraben an. Raisting war dann zunächst obenauf. Wolf hätte bei einem flinken Gegenzug fast auf 2:0 gestellt. Multerers Kopfballtor fand wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung. Allmählich aber wurde es fahrig. Beim SVR mangelte es an der Laufbereitschaft, vornehmlich in der Rückwärtsbewegung. Keeper Schaidhauf verteidigte gegen Michael Pautz die knappe Führung, überdies strich ein weiterer Abschluss der Gastgeber haarscharf am Torgestänge vorbei.

Leider habe sein Team „die Warnschüsse vor der Pause“ nicht vernommen, bemängelte Franz. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld gingen an den Gegner. Dem Ausgleich der Hausherren Mitte des zweiten Abschnitts war ein Ballverlust von Zandt in der Vorwärtsbewegung vorausgegangen. Zwar sei nach dem Gegentor ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, „aber wir waren oft zu umständlich“, räumte der Coach ein, der allenfalls „zwei oder drei Kann-Chancen“ zählte. (or)

Statistik

TSV Großhadern 1 SV Raisting 1

Tore: 0:1 (8.) Wolf, 1:1 (66.) Pautz. Gelbe Karten: Großhadern 2, Raisting 3. Schiedsrichter: Luca Schultze. Zuschauer: 40.