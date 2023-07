SV Raisting startet mit Heimspiel gegen Deisenhofen II: „Wir wollen ansehnlichen Fußball spielen“

Von: Roland Halmel

Teilen

Die Mannschaft des SV Raisting will in der Süd-Staffel wieder eine gute Rolle spielen. © Halmel

Raisting startet in die neue Saison, ohne ein bestimmtes Ziel zu nennen. Trainer Franz konzentriert sich mehr auf die Entwicklung seiner Spieler.

Raisting – Zehn Neuzugänge und damit einen großen Umbruch im Team gab es beim SV Raisting im Jahr 2022. Vor dieser, nun beginnenden Saison tat sich beim Bezirksligisten vom Ammersee personell deutlich weniger. Vier Spieler von außerhalb gesellten sich zum Kader von Spielertrainer Hannes Franz. Dazu bekommen zwei junge Talente aus der eigenen A-Jugend, Niklas Greinwald und Korbinian Hibler, die Chance, in die erste Garnitur hineinzuschnuppern.

SV Raisting trotz Neuzugängen mit einigen Personalsorgen: Riedl und Ersoy fallen Monate lang aus

Nachdem nur drei Spieler den Verein verließen, vergrößerte sich nominell die Kaderstärke – aber nur auf den ersten Blick. „Leider haben wir einige Verletzte“, bedauert Franz. Mittelfeldakteur Markus Riedl zog sich in der alten Saison einen Kreuzbandriss zu und wird damit erst wieder in der Rückrunde zur Verfügung stehen.

Gleiches gilt für Rückkehrer Murat Ersoy: Der torgefährliche Offensivmann muss wegen einer schweren Fußverletzung ebenfalls noch einige Monate pausieren. Ersoy kann sich in der Zeit dafür auf seine neue Tätigkeit als Co-Trainer konzentrieren.

Saisonauftakt gegen Reserve der Deisenhofener: „Die darfst du nicht ins Spiel kommen lassen“

Beim Saisonstart am Sonntag (14 Uhr, Raiffeisen-Arena) gegen den FC Deisenhofen II fehlt auch noch Neuzugang Tiago Mendes wegen einer Verletzung am Sprunggelenk. Somit sind von den „Neuen“ nur Rückkehrer Hermann Sigl und Moritz Sedlmaier (FC Penzing) beim Auftakt dabei. „Moritz konnte in der Vorbereitung überzeugen“, sagt Franz. Womöglich steht Sedlmeier auch in der Startelf.

Über den Kontrahenten sagt der Spielertrainer: „Ein junges und spielstarkes Team, das man nicht ins Spiel kommen lassen darf.“ Gegen Deisenhofen „müssen wir auf den Punkt und von der ersten Minute an da sein“, erwartet Franz einen hoch konzentrierten Auftritt seiner Truppe, die vielleicht den kleinen Vorteil hat, etwas mehr eingespielt zu sein als die Gäste. Der FC hatte doch einen größeren Umbau im Kader. Im vorigen Jahr bestritten beide Teams auch schon ihr erstes Saisonspiel.

Bei den Deisenhofenern, die am Ende Platz elf belegten, gab es damals ein 0:0. Das Heimspiel im Herbst entschied der SVR dann mit 2:0 für sich. Drei Punkte zum Auftakt würde sich Franz auch für Sonntag wünschen: „Das wäre enorm wichtig fürs Selbstvertrauen.“

SV Raisiting mit durchwachsender Vorbereitung

In der Vorbereitung sah er bei seinem Team Licht und Schatten. „Wir hatten gute und schlechte Phasen, das ist aber in den Testspielen nichts Ungewöhnliches“, wollte Franz die Ergebnisse nicht überbewerten. Zuletzt gewannen die Raistinger zu Hause gegen den SV Nord Lerchenau (Bezirksliga Nord) mit 1:0.

Davor unterlag der SVR beim TSV Peißenberg (Kreisliga) nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3. Das Heimspiel gegen die SpVgg Kammerberg (Bezirksliga Nord) endete 1:1. Gegen den SV Egg an der Günz (Bezirksliga Schwaben) wurde mit 3:2 gewonnen und gegen den Landesligisten VfL Kaufering gab es eine 0:3-Niederlage.

Trainer Franz will sein Team „ansehnlichen Fußball“ spielen lassen

„Wir wollen ansehnlichen Fußball spielen“, so lautet die Zielsetzung von Franz für die kommende Saison. „Wir haben besonders an der Offensive gearbeitet“, hofft der Spielertrainer, dass es beim Torabschluss etwas besser funktioniert als in der zurückliegenden Spielzeit, als die Raistinger in 30 Partien nur 31 Treffer erzielten.

„Dabei wollen wir aber unsere stabile Defensive nicht vernachlässigen“, macht Franz klar. „Wir wollen jeden Einzelnen, aber auch das Team besser machen“, sagt der Spielertrainer. Eine bestimmte Platzierung als Saisonziel nannte er nicht. (Roland Halmel)