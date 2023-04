SV Raisting: „Mit viel Leichtigkeit“ zum Tabellenführer FC Garmisch-Partenkirchen

Von: Oliver Rabuser

Ein echter Härtetest – nicht nur fürs Trikot: Markus Riedl (li.) und der SV Raisting haben in Garmisch-Partenkirchen eine schwere Aufgabe zu lösen. Das Foto entstand beim Hinspiel, das mit einem 0:0 endete. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

„Wir können ohne Druck, aber mit viel Leichtigkeit nach Garmisch fahren“, sagt Hannes Franz vor dem Gastspiel des SV Raisting beim 1.FC Garmisch-Partenkirchen (Samstag, 15 Uhr, Stadion am Gröben).

Raisting – In der Tat findet sich die Bringschuld klar auf Seiten der Gastgeber, die ihren stattlichen Vorsprung auf die Verfolger in der Bezirksliga Süd unbedingt wahren wollen. Bei den Raistingern hingegen treten die Folgewirkungen von vier Siegen aus fünf post-winterlichen Partien ein. Der Klassenerhalt ist zwar noch nicht rechnerisch eingetütet, er ist aber praktisch fix. Das weiß auch Franz. „Wir sind nicht gezwungen zu gewinnen, aber es soll keine Kaffeefahrt werden, wir gehen die Sache zu 100 Prozent an.“

Gleichwohl benennt der Coach auch die Fakten. Der FC sei „unglaublich konstant“ und habe gerade zu Hause „sehr wenig liegengelassen“. Die Elf von Florian Heringer ist zusammen mit dem SV Bad Heilbrunn das beste Heimteam der Liga. Mit dem Unterschied, dass am Gröben noch kein Konkurrent einen Sieg bejubeln durften, vier Opponenten gelang immerhin ein Remis. Aufzupassen gilt es in erster Linie auf das Paradestück der Werdenfelser: den Angriff. 63 Tore wirken im Vergleich zur Raistinger Offensive (26) wie von einem anderen Stern. Trifft Moritz Müller mal nicht, dann springen eben Jonas Poniewaz oder Jonas Schrimpf ein. Bisweilen treffen auch alle drei Frontmänner des FC. „Es bringt keine Mannschaft so viel Offensivpower mit wie Garmisch“, unterstreicht Franz.

Kräftemessen mit dem Tabellenführer

Das Kräftemessen mit dem Titelaspiranten werde zeigen, „wie weit wir schon sind oder wie viel Arbeit noch vor uns liegt“. Gerade mit Blick auf die flinken FC-Stürmer. Franz nennt die Stabilität der Raistinger Abwehr „unseren Grundstock“. Genau in dieser Erhebung ist der SVR mit nur zwei mehr kassierten Toren fast gleichauf mit dem Ligaprimus. Die Rückkehr von Thomas Bretthauer sei hierbei ein wesentlicher Faktor. Obgleich auch das Vertrauen in den eigenen Nachwuchs kein Fehler war. So habe Benedikt Stechele eine „spielerische Komponente“ ins Aufbauspiel gebracht. Selbst hingegen müsse man schon auch immer gut für einen Treffer sein. „Das ist nicht immer der Fall“, räumt der Coach ein. „Da müssen wir Wege finden“.

Die Gründe für den generellen Aufschwung in Raisting macht Franz derweil an „Kleinigkeiten“ fest. Ein paar Umstellungen hier, einige Positionswechsel da. Aber Einsatz und Mentalität waren zuletzt ein wesentlicher Faktor; gerade auf den vom Winter gezeichneten Plätzen. Beim Kader hätte sich Franz nur zu gerne über etwas mehr Breite gefreut. Andreas Heichele ist ebenso wieder dabei wie Florian Breitenmoser. Fehlen werden Christoph Schmitt, Viktor Neveling und Severin Kölbl. (Oliver Rabuser)