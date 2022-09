Torfabrik abgemeldet - Raisting erkämpft Remis gegen Landesliga-Absteiger Garmisch-Partenkirchen

Von: Roland Halmel

Diskussionsbedarf hatten die Raistinger nach einer Zehn-Minuten-Strafe gegen Andreas Heichele (re.). Foto: Halmel © Halmel

Der SV Raisting konnte sich einen Punkt gegen den FC Garmisch-Partenkirchen erkämpfen. Gegen die Torfabrik der Liga hielten die Hausherren ihr Tor sauber.

Raisting – Toreschießen ist in dieser Saison das große Problem beim SV Raisting. Das Toreverhindern klappt beim Fußball-Bezirksligisten aber dafür recht gut. Gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen stand zum fünften Mal die Null. Die Belohnung für die starke Defensivleistung gegen den Landesliga-Absteiger war ein torloses Remis.

„Für uns ein gewonnener Punkt“, sagte SVR-Spielertrainer Hannes Franz. Er humpelte leicht. „Vermutlich eine Zerrung“, vermutete Franz. Er und seine Teamkollegen mussten an ihre körperlichen Grenzen gehen, um die favorisierten Werdenfelser in Schach zu halten.

Dabei war beim SVR schon vor Anpfiff Improvisationsbedarf gefragt. Nachdem die beiden etatmäßigen Außenverteidiger David Gretschmann und Severin Kölbl genauso fehlten wie ihre Vertreter Gianluca Zandt und Victor Neveling mussten Andreas Heichele und Sebastian Baur auf den ungewohnten Positionen ran. Nachdem auch noch Mathias Sedlmeier und Benedikt Multerer nicht spielen konnten, „gingen wir personell auf der letzten Rille“, bekannte Franz, der deshalb drei Spieler aus der zweiten Garnitur auf der Bank sitzen hatte. „Der FC war dagegen mit der vollen Kapelle da. Und gegen die kein Tor zu kassieren, muss man erst mal schaffen.“ Immerhin hatten die Garmisch-Partenkirchner in den beiden Spielen zuvor, gegen Neuried und Aubing, insgesamt 13 Treffer erzielt.

Dass Raisting ohne Gegentor blieb, sei „viel Kampf“ zu verdanken gewesen. Und auch „das Wetter hat dazu seinen Teil beigetragen“ – es regnete, der Rasen war nass. Die Gäste hielten kämpferisch dagegen. Nach nicht einmal einer halben Stunde waren schon insgesamt sechs Spieler verwarnt.

Damit brachte der Schiedsrichter mehr Farbe ins Spiel als die beiden Teams, die sich mit dem Offensivspiel sehr schwer taten. Erst nach einer umstrittenen Zehn-Minuten-Strafe (32.) gegen Heichele, bei dem die Hausherren zuvor ein Foul des Gästespielers sahen, nahm die Partie an Fahrt auf. Jonas Poniewaz (37.) zweiten Versuch wehrte SVR-Schlussmann Urban Schaidhauf ab. Auf der Gegenseite kamen die Raistinger durch einen Distanzschuss von Markus Riedl (39.) sogar in Unterzahl zu einer Chance. Kurz danach bediente Christoph Schmitt mit einem Chipball seinen Teamkollegen Timmy Greif (42.), der frei vor dem Kasten aber nicht richtig an den Ball kam.

Unmittelbar nach dem Wechsel sorgte Schaidhauf für Aufregung, als ihm ein Befreiungsschlag zu kurz geriet. Das Spielgerät landete bei Poniewaz (50.), der sofort abzog. Der SVR-Keeper entschärfte die Chance selbst. Heichele (54.) köpfte im Anschluss eine Freistoßflanke knapp am Tor vorbei. Nachdem sich Majid Al-Khafaci vom FC ebenfalls eine Zehn-Minuten Strafe (66.) eingehandelt hatte, vergaben die Hausherren die beste Möglichkeit zur Führung. Grgic steckte den Ball geschickt zu Greif (67.) durch. Dessen Schuss parierte aber Garmisch-Partenkirchens Schlussmann David Salcher.

„An einem Sahnetag geht so einer rein“, sagte Franz, der in der Folgezeit durch Gelb-Rot (69.) gegen Heichele zusammen mit seinen Nebenleuten extrem viel Arbeit bekam. Die Gäste drängten auf das Raistinger Tor. Mit etwas Zittern brachten die Raistinger den Punkt ins Ziel. (rh)

Statistik

SV Raisting 0 1. FC Garmisch-Partenkirchen 0

Gelbe Karten: Raisting 3, Garmisch 5. Gelb-rote Karte: Raisting: Heichele (69.). Schiedsrichter: Aytac Aynaci. Zuschauer: 110.