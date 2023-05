Christoph Schmitt erzielt das goldene Tor: Raisting siegt im Landkreisduell

Von: Andreas Mayr

Jubel beim SV Raisting nach dem Sieg gegen en FC Penzberg. © FuPa/Oliver Rabuser

Der SV Raisting gewann das Derby gegen den FC Penzberg mit 1:0. Christoph Schmitt rangierte mit seinem Siegtreffer zum Derbyhelden.

Raisting – Was war da noch mit dem Hinspiel? Man konnte kaum glauben, dass sich die Oberland-Rivalen aus Raisting und Penzberg vor Monaten bis aufs Blut und bis zur letzten Sekunde bekämpft hatten, wenn man sie am Sonntag spielen sah. „Die Derbystimmung hat mir gefehlt“, sagte FC-Trainer Simon Ollert. Kollege Johannes Franz, selbst für den SV Raisting auf dem Spielfeld, sah’s genauso:

„Komplett anders als im Hinspiel.“ Für seine Mannen endete auch das zweite Landkreisderby der Fußball-Bezirksliga mit einem emotionalen Hochpunkt. Während Raisting damals spät den Ausgleich zum 3:3 schoss, gelang diesmal in der Schlussphase das Siegtor. Das einzige in einem „klassischen 0:0-Spiel“, wie Ollert sagte. Christoph Schmitt touchierte einen Eckball von Maximilian König noch mit dem Kopf. Wermutstropfen war die Muskelverletzung von Raistings Sinan Grgic. (am)

Statistik

SV Raisting – 1. FC Penzberg 1:0

Tore: 1:0 (76.) Schmitt. Gelbe Karten: SVR 3, 1. FC 3. Schiedsrichter: Raffael Dauner. Zuschauer: 120.