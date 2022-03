„Minimaler Aufwand“: Raisting-Coach Franz bezweifelt, dass seine Spieler ihre Ziele erreichen

Von: Christian Heinrich

Mal richtig zu Boden gegangen: Im Vorbereitungsspiel beim Kreisligisten Murnau kassierten die Raistinger (in roten Trikots) eine 0:6-Klatsche. © halmel

Minimalisten wollen das Maximum: Beim SV Raisting verlief die Vorbereitung schleppend. Trainer Franz mahnt seine Spieler, mehr für ihre Ziele zu arbeiten.

Raisting – Als Johannes Franz seinen Kickern beim Trainingslager in Kroatien einen Fragebogen in die Hand drückte, bekam er überraschende Antworten serviert. „Sehr viele Spieler haben sehr große Ziele“, stellte der Trainer des SV Raisting fest. Hatte sich der Bezirksligist vor der Saison noch einen Platz unter den ersten sieben vorgenommen, fühlt er sich nun zu Höherem berufen.

Allerdings ist der Coach selbst ein wenig skeptisch, wenn er Anspruch und Wirklichkeit seiner Fußballer betrachtet. „Aktuell haben wir viele Spieler, die mit geringstem Aufwand das Maximale erreichen wollen“, so Franz. Er ist skeptisch, ob das gut geht.

Nun muss man wissen, dass Franz schon im vergangenen Herbst recht unglücklich über die Ambitionen seiner Kicker war. Ein bisschen mehr Ehrgeiz bei dem einen oder anderen hätte er sich schon gewünscht. Daran hat sich über die Jahreswende kaum etwas geändert. Die Vorbereitung verlief schleppend, woran auch die Pandemie einen gehörigen Anteil besaß. „Immer wieder waren Spieler betroffen“, klagt der Trainer, die sich auf der Arbeit mit dem Coronavirus angesteckt hatten. Innerhalb der Mannschaft breiteten sich dagegen keine Viren aus.

Als problematisch erwies sich auch das sportliche Asyl in Andechs. Weil die Raistinger keinen eigenen Kunstrasen besitzen, pilgerten sie wieder hoch auf den Heiligen Berg. „Viele sind das nicht gewohnt“, konstatierte Franz bei einigen seiner Akteure eine Überbelastung wegen des harten Geläufs. Gern hätte er es deshalb gesehen, wenn der eine oder andere strapazierte Kicker einen Physiotherapeuten aufgesucht hätte.

Dermaßen in Anspruch genommen, stotterte der Motor beim aktuellen Tabellenfünften der Bezirksliga Süd, was sich besonders in den Testspielen bemerkbar machte. „Wir haben viel probiert und immer wieder improvisiert“, berichtete Franz. Dabei lief nicht alles perfekt, weil immer wieder auch Leistungsträger fehlten. Gegen die SpVgg Kammerberg verzeichneten die Raistinger ein 2:2, ehe sie beim TSV Murnau mit 0:6 untergingen. „Das war schon ein Brett, das kann man nicht schönreden“, ärgerte sich Franz über die Demütigung beim Kreisligisten. Gegen den TSV Peiting, wie Murnau Kreisliga-Tabellenführer, gerierte sich seine Mannschaft schon wieder recht anständig (2:2). Der Höhepunkt war jedoch der 3:2-Erfolg im Trainingslager gegen den österreichischen Viertligisten SC Mils.

Allgemein erwies sich der Trip nach Kroatien als sehr wirkungsvoll. Franz konnte konzentriert mit insgesamt 17 Kickern arbeiten, die neben zwei Trainingseinheiten pro Tag auch Zeit für gemeinsame Aktionen fanden. „Wir haben einen Schritt nach vorn gemacht in Sachen Teamgeist“, freute sich Franz.

Was er von einigen seiner Spieler sah, imponierte ihm. Florian Greinwald zeigte den Biss, den sich der Trainer auch von den jüngeren Semestern wünscht. Als Musterknabe erwies sich einmal mehr David Gretschmann, „Vorbildlich, wie er in Raisting arbeitet“, lobte Franz den ehemaligen Böbinger. Auch die Neuen fügten sich gut ein. Maximilian König erwies sich nicht nur als Bereicherung, weil er auf nahezu allen Positionen in der Offensive und Defensive eingesetzt werden kann.

Mit dem ehemaligen Gilchinger hat Franz einen Freund nach Raisting gelotst, mit dem er schon in der Jugend der FT Starnberg zusammen gekickt hat. Franz räumt ein, selbst auf den Versicherungskaufmann zugegangen zu sein, der sich die vergangenen zwei Jahre eine Pause vom Fußball gegönnt hatte. Nun will König wenigstens bis zum Ende der Rückrunde in Raisting mitspielen. Auch Florian Breitenmoser ist beim SVR kein Unbekannter. Der ehemalige Bernrieder hat schon zweimal den Weg vom Starnberger an den Ammersee genommen. Nun will der Innenverteidiger über die Saison hinaus bleiben.

Der Kader ist über den Winter also breiter geworden. Wie schlagkräftig er ist, wird sich in einer Woche beim SC Oberweikertshofen schnell zeigen. Vor dem Duell gegen den Tabellenzweiten wird Franz sicherlich noch einmal die Fragebögen vom Trainingslager hervorkramen. Kann ja ganz hilfreich sein, sich ab und zu an seine hohen Ziele zu erinnern. (CHRISTIAN HEINRICH)