SV Raisting II will Höhenflug fortsetzen

Perchtold hofft auf frühes Tor

von Stefan Schnürer schließen

Zum Saisonende kommt der SV Raisting II richtig in Fahrt. Aus den vergangenen drei Partien in der Kreisklasse 4 holte die Reserve des Bezirksligisten sieben von neun möglichen Punkten.

Raisting – Sollte dieser Höhenflug auch noch in den verbleibenden beiden Partien anhalten, kann der SVR schaffen, was noch vor einigen Wochen unmöglich schien: den direkten Klassenerhalt. Den nächsten Schritt in diese Richtung wollen die Schützlinge von Trainer Roland Perchtold an diesem Sonntag im Heimspiel gegen den FSV Eching (15 Uhr) machen. „Allerdings haben wir unser Schicksal nicht mehr in den eigenen Händen“, so der SVR-Trainer.

Die Gäste vom Ammersee spielen eine sehr ordentliche Saison. Im Moment belegen sie Rang vier, sie haben sogar noch die – wenn auch nur theoretische – Chance auf Rang zwei. Geht’s nach Perchtold, soll es so laufen wie in den beiden siegreichen Partien gegen Herrsching und die SpVgg Schwabbruck: „Da haben wir jeweils ein frühes Tor geschossen und damit gleich ein Zeichen gesetzt.“ Perchtold sieht dem letzten Heimspiel in dieser Saison zuversichtlich entgegen. Das hat auch damit zu tun, dass sein Team auch diesmal mit ordentlichem Kader antreten kann. Zwar darf Kevin Enzi nicht mehr für die SVR-Reserve auflaufen und auch Ludwig Huber wird diesmal fehlen, dafür ist Matthias Schelle wieder dabei. Von der AH der Raistinger hilft Benjamin Hauke aus.