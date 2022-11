Joker Schneider-Mendoza trifft: Raistinger Schlussoffensive wird mit Remis in Haidhausen belohnt

Er kam, sah und traf: John Schneider Mendoza (Mi.) wird von seinen Kameraden für den Treffer zum 1:1 gefeiert. Foto: or © or

Der SV Raisting holt dank eines späten Treffers von John Schneider-Mendoza in der Bezirksliga Süd immerhin einen Punkt gegen die SpVgg Haidhausen. SVR-Coach Franz lobte anschließend die Einwechselspieler.

Raisting – Knapp zehn Minuten vor Spielende verschob sich die Anordnung neben der Raistinger Bank. Waren zuvor lediglich Spieler und Edelfans im unmittelbaren Umfeld der Coachingzone, änderte sich dies mit der Hereinnahme von John Schneider-Mendoza. Ab diesem Zeitpunkt gab’s weitere personelle Unterstützung seitens der Familie und der Freundin von Mendoza.

Der Papa zückte das Handy, die Mama paltzte fast vor Stolz auf den Sohnemann. Und dann das: Gerade mal drei Minuten auf dem Platz, traf der Umgarnte für den SVR zum 1:1 (0:0)-Endstand bei der SpVgg Haidhausen (89.), rückte dadurch die Kräfteverhältnisse in ein ehrlicheres Licht.

Raistinger Wechsel sorgen für die Wende

Dann war Schluss und Mendoza durfte sich seine Elogen abholen. Eine Umarmung von der Schwester, ein Bussi von der Liebsten und die verbale Anerkennung vom Papa. „Alter, was ein geiles Ding.“ Gemeint war die Verarbeitung der Kopfballablage des ebenso erst im Laufe der Partie eingetauschten Sinan Grgic. Erst Brust, dann Fuß, und am Ende der Schuss aus der Drehung in den Haidhausener Kasten. „Der Punktgewinn kam von der Bank“, klinkte sich Johannes Franz in den Kreis der Laudatoren ein. Gleichwohl erstreckte sich das Lob des Spielertrainers auf alle vier Neulinge aus dem zweiten Spielabschnitt. Immer mehr löste Franz die Sicherung der eigenen Reihen auf.

Basierend auf einem 0:1-Rückstand (52.), der kurz nach Seitenwechsel im Zuge der einzig schwächeren Phase der Gäste passierte. Und der Tatsache, dass die zentralen Mittelfeldspieler der Raistinger ob einer „richtig guten ersten halben Stunde“ einige Körner hatten lassen müssen. Schließlich ist es nicht so einfach, die Tormaschinerie der Haidhausener um Gilbert Diep und Francisco Bolona im Zaum zu halten. Das aber gelang dem SVR mit Bravour. Mehr als halbscharrige Abschlüsse von Diep und ein direkter Freistoß von Justin Gaigl waren nicht zu notieren.

SVR vergibt Großchancen inklusive eines Elfers – Schneider-Mendoza sorgt für den Ausgleich

Ganz anders auf Raistinger Seite. Da widersetzte sich zunächst David Hendel dem ungeschriebenen Gebot, als Gefoulter nicht höchstpersönlich zum Strafstoß anzutreten. Aber Hendel wollte unbedingt, schoss halbhoch und aufreizend lässig – Chance vertan. Und Markus Riedl zimmerte eine Ablage von Hendel zwei Handbreit über die Querlatte. Bolonas 0:1 veränderte dann aber die Statik der Begegnung. Franz rief die daraufhin die totale Offensive aus. Entsprechend nahm die Zahl der Chancen für den SVR zu. Doch egal, ob Druck hinter dem Ball oder die letzte Präzision – irgendetwas fehlte immer. Bis eben Schneider-Mendoza seinen großen Auftritt hatte. „Am Ende war’s natürlich ein gewonnener Punkt für uns, über 90 Minuten gesehen aber ein verdienter“, urteilte Coach Franz.

Statistik

SpVgg Haidhausen 1 SV Raisting 1

Tore: 1:0 (52.) Bolona, 1:1 (89.) Schneider Mendoza. Gelbe Karten: Haidhausen 2, Raisting 1. Schiedsrichter: Dominik Schneider. Zuschauer: 70.