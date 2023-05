SV Raisting in Berg nur Remis: „Es fehlt überall ein bisserl“

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Spielertrainer Hannes Franz und der SV Raisting sind zurzeit nicht in Top-Form. © Ruder

Auch der dritte Anlauf gegen ein Kellerkind endet für den Fußball-Bezirksligisten SV Raisting ohne den erhofften Sieg. Zu wenig für höhere Ansprüche.

Raisting – Beim Vorletzten MTV Berg kamen Hannes Franz und seine Mannen nicht über ein 1:1 hinaus. Prinzipiell war der Dreier möglich, der Schuss hätte aber in den letzten Zügen der Partie auch gewaltig nach hinten losgehen können.

Franz weiß, dass seine Mannschaft alles andere als einen Lauf hat. „Es fehlt überall ein bisserl und wenige Spieler haben Normalform“, fasst der Coach die Gemengelage zusammen. Das Match am Samstag sei „vom selben Schema“ geprägt gewesen, wie schon die Aufeinandertreffen mit Großhadern und Unterpaffenhofen. Soll heißen: Vorne geht nichts rein, hinten dafür öfter und einfacher als gewohnt. „Wir haben nie mehr als ein Tor geschossen“, unterstreicht Franz. „Zu wenig gegen die drei Letzten der Tabelle.“

Nun sind die Raistinger generell nicht für hohe Ergebnisse oder gar Kantersiege bekannt. Doch definieren sie sich im Regelfall über eine hohe Solidität im Defensivverhalten. Doch auch das klappt derzeit nur bedingt. „Das zu Null-Spielen bringen wir nicht auf den Platz“, sagt Franz und gibt zu bedenken, dass man im Falle von drei Siegen gegen die Schlusslichter punktgleich mit Murnau gewesen wäre und damit eine mehr als ausgezeichnete Runde absolvieren würde.

Raistinger Chancenwucher reicht nur für Remis gegen Berg

Tatsächlich aber versinkt der SVR durch entsprechende Leistungen im schnöden Niemandsland der Tabelle. Berg hätte bereits zweimal in Führung gehen können, ehe mit dem Halbzeitpfiff ein zweifelhafter Treffer – aus Raistinger Sicht war es kein Tor – Anerkennung fand. Urban Schaidhauf hatte einen Ball in den Strafraum bereits mit beiden Händen aufgenommen, als er attackiert wurde und das Spielgerät unfreiwillig wieder freigeben musste. Franz sah hierbei eine „relativ klare Fehlentscheidung“, zumal sein Keeper behandelt werden und den Weg in die Kabine mit Schmerzen antreten musste. Wäre alles leichter zu verkraften gewesen, hätte Benedikt Stechele nicht aus geringer Distanz nur die Unterkante der Latte getroffen, oder hätte Andi Heichele vor dem leeren Tor nicht den Ball über den Schlappen rutschen lassen.

Dennoch sortierte sich der SVR zur Pause neu und schaffte es auch, das spielbestimmende Team zu sein. Einzig mit dem fest eingeplanten Ausgleich war das so eine Sache. Viele Hereingaben fanden in und um den Sechzehner immer wieder die richtigen Abnehmer. Doch waren stets ein Abwehrbein oder Bergs Torhüter zur Stelle. Sinan Grgic gelang im x-ten Versuch das 1:1. Der vermeintliche Siegtreffer von Benedikt Multerer fand wegen Abseits’ keine Anerkennung. Die zweite Entscheidung, für die der SVR keine valide Erklärung hatte. Auf der anderen Seite mussten die Gäste froh sein, dass Schaidhauf das Remis in der letzten Aktion der Begegnung mit einem starken Reflex festhielt.

(Oliver Rabuser)