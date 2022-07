Sieben Neuzugänge - SV Raisting rüstet weiter für die Bezirksliga-Saison auf

Von: Roland Halmel

Neue Gesichter in Raisting: Spielertrainer Johannes Franz (rechts) begrüßte zum Trainaingsauftakt (von links) Christoph Schmitt, Gian-Luca Zandt, Simon Schmitt, Thomas Höringer, Thomas Bretthauer, Vinzenz Wolf und Sinan Grgic. Foto: halmel © halmel

Nach dem Abgang von Torjäger Denis Grgic hat der SV Raisting seinen Kader aufgerüstet. Insgesamt sieben Neue durfte der Bezirksligist beim Trainingsstart begrüßen.

Raisting – Seit drei Wochen befindet sich der SV Raisting bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Bezirksliga. Im ersten Training konnte Spielertrainer Johannes Franz einige neue Akteure begrüßen. Neben dem Brüderpaar Christoph und Simon Schmitt, das vom TSV Kreisligisten Altenstadt kam, standen mit Thomas Bretthauer, Vinzenz Wolf, Gianluca Zandt, Thomas Höringer und Sinan Grgic fünf weitere Neuzugänge auf dem Platz.

Ein wichtiger Spieler aus der vergangenen Saison fehlte aber: Topstürmer Denis Grgic hatte kurz vorher seinen Wechsel zum Ligakonkurrenten FC Penzberg bekanntgegeben (wir berichteten). „Das ist sehr schmerzhaft, weil er uns ja schon die Zusage gegeben hatte“, kommentierte Franz den Abgang des Stürmers, der in der vergangenen Spielzeit 14 Tore für den SVR erzielt hatte. „Seine Entscheidung tut mir persönlich besonders weh“, gestand Franz, weil er den 23-Jährigen vor zwei Jahren zum Wechsel von Murnau nach Raisting bewegt hatte und danach viel Zeit in dessen Ausbildung investierte. „Er hat sich brutal gut bei uns entwickelt und ist jetzt fast ein kompletter Stürmer“, bedauert Franz, dass jetzt der Landkreisrivale aus Penzberg davon profitiert. „Die Entscheidung müssen wir jetzt so hinnehmen“, zog Franz letztlich einen Schlussstrich unter das Thema.

Der zweite Abgang beim SVR verlief wesentlich geräuschloser. Der zweite Torhüter, Jakob Gast, schließt sich dem Kreisklassisten SV Hohenfurch an. „Jakob hat es in den zwei Spielzeiten bei uns nicht geschafft, an Urban (Schaidhauf, Anm. d. Red.) vorbeizukommen“, so Franz, der den jungen Keeper als eine Granate auf der Linie und im Eins-gegen-eins bezeichnet. „Bei der Präsenz, den Standards und der Strafraumbeherrschung muss er sich aber noch steigern“, urteilte Franz. Für ihn lotsten die Raistinger Thomas Höringer vom Kreisklassen-Absteiger TSV Hohenpeißenberg als Nummer zwei ins Satellitendorf. „Er wird zwar in den ersten Monaten wegen einer Abendschule nicht mit trainieren können, bei den Spielen steht er aber zur Verfügung“, wusste Franz über den 25-Jährigen zu berichten.

Ein Jahr älter ist Gianluca Zandt, der vom SC Pöcking-Possenhofen zum SVR wechselte. „Gianni ist ein Glücksgriff, er ist spielerisch stark, gut im Zweikampf und bringt viel Tempo ins Spiel“, freute sich Franz über die Zusage des Angreifers, der beim Bezirksliga-Absteiger zu den Leistungsträgern gehörte. „Er ist ein gestandener Bezirksligaspieler, auf den ich große Stücke halte“, lobt Franz. Raistings Spielertrainer hofft, dass Zandt seinen Teil dazu beiträgt, den Weggang von Denis Grgic zu kompensieren. Der Name „Grgic“ wird bei den Raistingern allerdings nicht verschwinden, da sein jüngerer Bruder Sinan vom TSV Peißenberg kam. „Sinan hat bei uns schon öfters mittrainiert, er ist integriert“, sagt Franz über den talentierten Offensivspieler. „Fußballerisch ist er sogar begabter als Denis. Ihm fehlt es nur an der Robustheit und der Dynamik seines Bruders“, so der SVR-Spielertrainer.

Auch Vinzenz Wolf, der zuletzt beim SV Planegg-Krailling in der U19-Bayernliga spielte, muss laut Franz körperlich noch zulegen. „Er ist aber hochtalentiert und bringt einiges mit.“ Franz traut ihm einiges zu. Ein Mehr an Erfahrung weist dagegen Thomas Bretthauer auf. Der 31-jährige Verteidiger spielte schon in Kaufering, Pasing und Aubing in der Bezirksliga. Zuletzt lief er für den Kreisligisten FC Penzing auf. „Er will es nochmal wissen“, sagt Franz. Zusammen mit ihm soll Bretthauer die Innenverteidigung bilden, da Florian Breitenmoser berufsbedingt nicht immer zur Verfügung steht. (Roland Halmel)