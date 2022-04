SV Raisting: Nach Niederlage gegen Haidhausen - Aufstiegshoffnung wohl beendet

Von: Roland Halmel

Vergebliche Bemühungen: Raistinger Spieler versuchen Schiedsrichter Rupert Steininger davon zu überzeugen, das Tor in der Nachspielzeit gelten zu lassen. © Halmel

Im Duell gegen den Tabellennachbarn aus Haidhausen verliert der SV Raisting mit 1:0 trotz klarer Überlegenheit. Dies bedeutet wohl das Aus im Aufstiegsrennen.

Raisting – Das war es dann wohl für den SV Raisting mit dem Aufstieg. Gegen den direkten Konkurrenten SpVgg Haidhausen musste sich der Fußball-Bezirksligist zuhause unglücklich mit 0:1 geschlagen geben. „Der Zug ist abgefahren“, sagte Co-Trainer Max Stöckl nach Spielschluss enttäuscht, während Spielertrainer Hannes Franz seinen Frust über die Heimpleite an der Bande ausließ.

„Wenn man die Chancen nicht nutzt, wird man halt bestraft“, fasste Stöckl den offensiv sehr durchwachsenen Auftritt der Raistinger gegen den Tabellennachbarn zusammen. „Das ist die Quittung für die maue Trainingsbeteiligung“, sagte Stöckl, nachdem es der SVR nicht schaffte, den Ball bei einigen Alleingängen im Gästekasten unterzubringen.

Die Partie begann zunächst verhalten. Die Raistinger, bei denen Franz in die Startelf zurückgekehrt war und David Hendel erstmals in diesem Jahr mit Grgic die Doppelspitze bildete, verzeichnete durch David Gretschmann (17.) die erste gefährliche Aktion – doch der stand im Abseits. Wenig später setzte sich Grgic gut durch. Aus kurzer Distanz scheiterte der SVR-Torjäger (23.) jedoch am Torhüter der SpVgg. In der Folge verfügten die Hausherren über die deutlich größeren Spielanteile. Zwingende Chancen blieben aber selten. Bis zur Pause kam nur noch Markus Riedl (37.) bei einem scharf getretenen Freistoß zu einer Möglichkeit. Haidhausen stand defensiv sehr stabil. Nach vorne ging bei den Gästen, die immer wieder lange Bälle schlugen, bis auf zwei Freistoßversuche (27.,39.) wenig. SVR-Goalie Urban Schaidhauf hatte so keine großen Probleme.

Nach der Pause versuchten die Hausherren, gleich Druck aufzubauen. Max König (48.) und Grgic (55.), der sich bei einem Solo den Ball zu weit vorlegte, sorgten für Gefahr. Auf der Gegenseite patzte Schaidhauf, der sich nicht entscheiden konnte, ob er rauslaufen oder im Kasten bleiben soll. Die anschließende unglückliche Klärungsaktion landete bei Niklas Ganter (56.), der zum 1:0 einschob.

Das Tor zeigte Wirkung bei den Raistingern. Im Anschluss häuften sich die Ungenauigkeiten und Fehlpässe. Grgic (67.) legte bei einem weiteren Solo quer, anstatt selbst abzuschließen. Die SpVgg konnte so klären. Anschließend zögerte er in aussichtsreicher Position (77.) zu lange, bis Haidhausens Abwehr die Situation bereinigte. Auch der Distanzversuch von Victor Neveling (79.) nach einer abgewehrten Ecke brachte nichts ein. Der SVR-Kapitän handelte sich im Anschluss auch noch eine Frust-Ampelkarte (87.) ein.

Trotz Unterzahl versuchten die Raistinger, wenigstens noch einen Punkt zu retten. In der Nachspielzeit brachte Sebastian Baur (92.) den Ball nach einer Freistoßflanke auch im Kasten unter. Der Unparteiische erkannte den Treffer wegen eines Fouls zuvor am Torwart aber nicht an. Stöckl ärgerte das: „Das war schon etwas fragwürdig.“ (Roland Halmel)

Statistik

SV Raisting 0 SpVgg Haidhausen 1

Tore: 0:1 (56.) Ganter. Gelbe Karten: Raisting 4, Haidhausen 1. Gelb-rote Karte: Raisting: Neveling (87.). Schiedsrichter: Rupert Steininger. Zuschauer: 110.