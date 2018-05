SV Raisting: Nur ja keine Verletzungen mehr

Einspielen für Relegation

von Roland Halmel

Raisting – Der 14. Platz, auf dem der SV Raisting steht, hätte unter Umständen zum Klassenerhalt gereicht. Denn der beste Vierzehnte aller fünf Landesligen (nach einem Quotienten berechnet) muss nicht in die Relegation.

Für den SV Raisting hat sich diese Rechnung aber erübrigt. Auch wenn der SVR sein Auswärtsspiel am Samstag in Bad Grönenbach gewinnt, kann er den SV Etzenricht (Landesliga Mitte) gemäß dem Quotienten (Punkte geteilt durch absolvierte Spiele) nicht mehr einholen.

SVR-Coach Johannes Franz möchte trotz allem die aktuelle Position verteidigene. „Als Vierzehnter hat man vielleicht einen Vorteil wie ein Freilos, das weiß man nie“, sagt Franz, der darüber hinaus beim Schlusslicht Selbstvertrauen für die am Donnerstag beginnende Relegation sammeln will. „Wir wollen mit einem guten Gefühl in die entscheidenden Spiele gehen und das umsetzen, was wir uns in den letzten Wochen erarbeiteten.“ Allerdings steht ihm im Unterallgäu nicht die Idealbesetzung zur Verfügung. Neben den Langzeitverletzten Manuel Blatt und Max Baumgartner muss der SVR auf den am Knie verletzten Andreas Heichele und den angeschlagenen Ludwig Huber verzichteten. Letzterer soll zur Relegation – die Raistinger Gegner werden am Sonntag ausgelost – wieder zurückkehren. „Die Priorität in Bad Grönenbach ist: keine weiteren Verletzten“, sagt Franz. Eine Wiedergutmachung für die 1:2-Hinspielniederlage ist für ihn nicht ganz so wichtig.

Zum Spiel

Anstoß: Samstag, 14 Uhr, Waldstadion, 87730 Bad Gräönenbach

SV Raisting: Schaidhauf – Greinwald, Neveling, Häusler, Leitmeier, Kümmerle, Bootz, Schmitt, Schmid, Vetter, Boos/Greif, Stöckl, Kölbl (TW)