SV Raisting: „Stimmung irgendwie komisch“

Franz möchte Aufwärtstrend fortsetzen

von Roland Halmel

In den ersten drei Spielen der Bezirksliga konnte der SV Raisting nicht überzeugen. Erst beim jüngsten Heimauftritt gegen den FC Penzberg zeigte der SVR seine Tugenden wie enormen Willen und Kampfgeist.

Raisting – Gegen den Landkreisrivalen fehlten den Raistingern letztlich nur ein paar Minuten zum ersten Sieg. Die Leistung beim 1:1 war laut Trainer Johannes Franz jedoch „die richtige Reaktion auf die schwachen Spiele davor“. Der Aufwärtstrend soll an diesem Samstag beim SC Unterpfaffenhofen-Germering seine Fortsetzung finden. „So ein Auftreten wie gegen Penzberg müssen wir jetzt regelmäßig zeigen“, fordert Franz.

Gegen den letztjährigen Aufsteiger ist die Bilanz des SVR ausgeglichen. Auswärts gab es eine 0:1-Niederlage. zu Hause einen 2:1-Sieg. „Das waren alles Spiele auf Augenhöhe, und ich denke, das wird es auch diesmal“, so Franz. Die eingespielte Mannschaft des SCU, die ein halbes Dutzend Neuzugänge und Abgänge verzeichnet, ist mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage jedoch besser als die Raistinger in die Saison gestartet. „Sie sind aber nicht außer Reichweite“, so Franz. Im Moment haben die Unterpfaffenhofener sechs Punkte Vorsprung auf die Raistinger, die allerdings auch erst einen einzigen Zähler auf der Habenseite haben. Der SVR-Coach kann nach wie vor nicht aus dem Vollen schöpfen. Zu den verletzten Max Obert und Andreas Heichele gesellt sich jetzt auch noch Torhüter Urban Schaidhauf und Florian Oberhofer, die sich ebenfalls Blessuren zugezogen haben. Dazu muss der SVR auch noch auf die Urlauber Mathias Sedlmeier, Florian Greinwald und Pascal Beausencourt verzichten. Timmy Greif ist aus privaten Gründen verhindert. „Der Kader ist gegenüber der Vorwoche unverändert“, sagt Franz, den die Trainingseindrücke unter der Woche etwas nachdenklich gemacht haben. „Die Stimmung war irgendwie komisch, ungewohnt ruhig. Ich hoffe, das wird im Spiel besser“, so der Coach. Dennoch verbreitet er Zuversicht: „Das Penzberg-Spiel hat uns hoffentlich Selbstvertrauen gegeben, das uns davor gefehlt hat.“

Zum Spiel

Anstoß: Samstag, 15 Uhr, Sportanlage an der Bertha-von-Suttner-Straße in Germering

SV Raisting: Gast – Sev. Kölbl, Sigl, Bertl, Weber, Neveling, Enzi, Schuster, Riedl, Köppl, Greis/Hübner, Grgic, Schetelin