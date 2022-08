SV Raisting taumelt in schwierige Zeiten: Franz nach Niederlage noch lange am Platz

Von: Andreas Mayr

Spektakulär und entscheidend: Benedikt Specker gelang mit diesem sehenswerten Seitfallzieher das 1:0 für Bad Heilbrunn – bei diesem Spielstand blieb es auch. Foto; Mayr © Andreas Mayr

Auch eine Stunde nach Spielende hatte Johannes Franz den Rasen der Raiffeisen-Arena noch nicht verlassen. Der gegnerische Coach Walter Lang hatte versucht, ihn aufzumuntern – vergeblich.

Raisting – Franz weiß, dass harte Wochen auf seine Mannschaft zukommen. Duelle gegen Großhadern, aktuell Drittletzter, und Hellas München, Vorletzter, stehen bevor.

Und wenn sich der SVR nicht schleunigst in Form kickt, erwartet ihn in der Bezirksliga Süd ein unangenehmes Jahr im Tabellenkeller. Nach der 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den SV Bad Heilbrunn rückte eine quälende Frage in den Fokus: Was ist nur aus der Heimstärke des SVR geworden?

Hannes Franz beschwor die Vergangenheit. Vorige Saison Platz zwei in der Heimtabelle. „Die letzten Jahre waren wir eine Heimmacht.“ Dieser Status ist hinüber. Auch an Spieltag sechs wartet Raisting noch auf einen Sieg in der Raiffeisen-Arena. „Irgendwas hemmt uns. Wir gehen auf den Platz und sind verunsichert“, klagte der Trainer. Für ihn sei das unerklärlich, wo sich doch Raisting stets auf sein treues Publikum, das zuverlässig mit Trommel und Vereinsschal anrückt, verlassen kann. Für Franz steht fest: Es liegt am Kollektiv. Sein Team verteidigt nicht zusammen, genauso wenig greift es gemeinsam an. „Vorne zu langsam, hinten zu langsam in der Ordnung“, bemerkte der Trainer. Kollege Walter Lang wunderte sich etwa, was aus dem Raistinger Pressing geworden ist, das Gegner früher schnell in Bedrängnis brachte. Hannes Franz konnte ihm keine Antwort geben. „Wir sind sehr weit weg von dem, was wir vorhaben und was wir schon einmal gespielt haben.“

Die Partie gegen Heilbrunn wertet er als großen Rückschritt nach dem ersten Sieg in der vergangenen Woche. In der Anfangsphase nahmen sie noch das letzte Quäntchen Schwung mit. Sonderlich weit kam der SVR damit aber nicht. Schon nach einer Viertelstunde musste Torwart Thomas Höringer zwei gefährliche Schüsse vom Strafraumrand per Flugeinlage halten. Maximilan Lechner schoss zudem zweimal aus bester Position am Kasten vorbei. „Du musst 2:0, 3:0 führen“, sagte Walter Lang und hatte Recht damit. Auf den Außenpositionen hatten David Gretschmann und Mathias Sedlmeier massive Probleme gegen die schärfsten Werkzeuge der Heilbrunner. Gerade Anton Krinner narrte die SVR-Abwehr ein ums ander Mal. Einen Faktor fand Trainer Hannes Franz, so komisch das klingen mag, bei der Wahl der Schuhe. „Viele hatten das falsche Schuhwerk. Da nehme ich mich nicht aus.“ Weil die Regenfälle den Rasen ordentlich aufgeweicht hatten, war der „doch tiefer als vermutet“, stellte Franz fest. Einige Raistinger standen unsicher auf den Beinen, rutschten weg, was besonders problematisch gegen die flinken Außen des Gegners war. „Auch ein Grund, warum wir zögerlich in den Zweikämpfen waren“, so der Coach.

Der Heilbrunner Siegtreffer allerdings war kaum zu verteidigen, weil er einem bereits geklärten Eckball entsprang und allein der individuellen Klasse des Benedikt Specker zuzuschreiben ist. Kein anderer hätte diesen Kunstschuss hinbekommen. „Den trifft er von 50-Mal einmal so“, sagte Raistings Trainer. Wobei Specker durchaus für seine feine Schusstechnik bekannt ist, wie Walter Lang bestätigte. Per Seitfallzieher versenkte er den Ball volley im Winkel, dabei lag er praktisch waagrecht in der Luft. Schöner hätte der Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nicht fallen können.

Nach der Pause überließ Bad Heilbrunn den Gastgebern zwar Ball und Raum. Nur anfangen konnten die nichts damit. „Viel zu ungefährlich, wir haben kein Gefühl mehr für freie Räume“, klagte Franz. Raistings Angriff glich einem unaufgeräumten Wohnzimmer. „Das stellt mich vor große Aufgaben“, sagte der Coach. Der Herbst wird unangenehm in Raisting. (Andreas Mayr)

SV Raisting - SV Bad Heilbrunn 0:1

Tore: 0:1 (45.+1) B. Specker. Gelbe Karten: Raisting 2, Bad Heilbrunn 2. Schiedsrichter: Philipp Rank. Zuschauer: 100.