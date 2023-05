„Das wäre nicht nötig gewesen“ – SV Raisting mit Niederlage gegen TSV Murnau zum Abschluss

Von: Christian Heinrich

Der SV Raisting musste sich zum Saisonende geschlagen geben. © Oliver Rabuser

Das gemütliche Zusammensein in der Trattoria in Murnau ging in die Verlängerung. „Wir sind noch etwas hocken geblieben“, sprach Johannes Franz von einem geselligen Saisonausstand.

Raisting – Der Trainer des SV Raisting hätte sich im letzten Saisonspiel beim TSV ein gerechtes Unentschieden gewünscht, musste sich aber doch mit einer 0:1 (0:0)-Niederlage anfreunden. „Schade, das wäre nicht nötig gewesen“, räumte er ein. Raisting schließt die Runde auf dem sechsten Platz der Bezirksliga Süd ab.

Zu einem Sieg fehlten dem Team vom Ammersee mal wieder die offensiven Mittel, die es schon während der gesamten Saison entbehrte. Der SVR schießt einfach zu wenig Tore. In 30 Begegnungen waren es nur 32. . Und so reichte den Murnauern eine einzige Bude von Tadeus Henn aus der 78. Minute, um den 14. Saisonsieg zu verbuchen, der dem Aufsteiger den starken vierten Platz im Premierenjahr bescherte.

Allerdings war der furiose Neuling ähnlich ersatzgeschwächt in die Partie gegangen wie die Gäste. „Das waren nicht die stärksten Aufstellungen“, stellte Franz fest. Auf der anderen Seite freute er sich über die zahlreichen Ersatzkräfte aus der Reserve, die bereitwillig einsprangen und auf den krönenden Saisonabschluss bei der zweiten Garde verzichteten, die den Aufstieg in die Kreisklasse bereits vor einer Woche bewerkstelligt hatte. „Das muss man sehr anerkennen“, bedankte sich der Coach bei allen Aushilfskräften. (hch)

Statistik

TSV Murnau 1

SV Raisting 0

Tor: 1:0 (78.) Henn. Gelbe Karten: Murnau 3, Raisting 1. Schiedsrichter: Leonhard Winkler. Zuschauer: 120.