Raisting verpflichtet zwei Neuzugänge - Multerer und Mendoza sollen Offensive verstärken

Von: Roland Halmel

Stürmer aus Kaufering: John Schneider Mendoza spielte zuletzt für die A-Junioren des Landesliga-Aufsteigers. © Halmel

Der SV Raisting bastelt weiter an seinem Kader für nächste Saison. Neben Benedikt Multerer wechselt auch John Schneider Mendoza zu den Raistingern.

Raisting – Ein großes Problem beim SV Raisting im Endspurt der vergangenen Saison war der kleine Kader. Oftmals stellte sich das Team des Bezirksligisten mangels Personals praktisch von selbst auf. Das soll in der nächsten Spielzeit möglichst nicht mehr vorkommen. Deshalb war der SVR in der Sommerpause fleißig auf der Suche nach Verstärkungen, die auch durchaus erfolgreich war.

Zu den sieben bereits vorgestellten Neuzugängen gesellten sich kurz vor Ende der Transferzeit noch zwei weitere neue Spieler. Vom TSV Peiting wechselt Benedikt Multerer nach Raisting und John Schneider Mendoza kommt von der A-Jugend des VfL Kaufering. „Ich freue mich, dass sich beide für uns entschieden haben“, sagt SVR-Spielertrainer Johannes Franz zu den beiden Offensivkräften, die ihren Teil dazu beitragen sollen, den Weggang von Top-Stürmer Denis Grgic zum FC Penzberg (wir berichteten) zu kompensieren. „Wichtig wird es jetzt sein, die neuen Spieler zu integrieren“, ergänzte Raistings Co-Trainer Manfred Kammermeier.

Kommt aus der Nachbarschaft: Benedikt Multerer wechselt von Kreisligist Peiting nach Raisting. © Halmel

Dafür sind neben den Trainingseinheiten vor allem Testspiele da. Das zweite absolvierten die Raistinger beim Kreisligisten SV Polling. Im Klosterdorf setzte sich der SVR durch Treffer von Multerer, zweimal Gianluca Zandt und Justin Steeg mit 4:0 durch. „Das war ein gutes Vorbereitungsspiel, denn Polling hat sich vor allem in der ersten Hälfte sehr gut gewehrt“, urteilte Kammermeier. „Eine so ansprechende Leistung hätte ich nicht erwartet“, war auch Michael Schöttl, der in der neuen Saison zusammen mit Hansi Huber den SV Polling trainiert, mit der Vorstellung seiner Elf trotz der deutlichen Niederlage zufrieden. „Wir haben ja erst einmal zuvor trainiert, hatten keine gelernten Innenverteidiger dabei und haben ein neues System getestet“, so Schöttl, bei dessen Mannschaft nach 60 Minuten die Kräfte deutlich schwanden.

Die Raistinger, die schon länger im Training sind, verfügten über die größeren Reserven, sodass sie aus einem 1:0 zur Halbzeit noch einen deutlichen Sieg machten. „Die neuen Spieler machen alle einen guten Eindruck“, lobte Kammermeier. Unter der Woche stand für die Raistinger ein weiterer Test beim VfL Kaufering auf dem Programm. Beim Landesliga-Aufsteiger unterlag der SVR mit 1:4. Den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielte Zandt.

Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) wartet auf die Raistinger das Totopokal-Spiel beim A-Klassisten SV Haunshofen. Fehlen werden dort weiterhin Andreas Heichele und Benedikt Stechele, die verletzt sind. Für Raistings Teammanager Thomas Müller stellt das aber kein großes Problem dar: „Unser Kader umfasst derzeit 26 Mann, da können wir die Ausfälle gut kompensieren.“ (Roland Halmel)