Gelegenheit zur Versöhnung - Raistings und Denklingens Trainer wollen sich aussprechen

Von: Andreas Mayr

Teilen

Haben sich ein wenig entfremdet: Raistings Spielertrainer Johannes Franz (mitte) und Denklingens Coach Markus Ansorge. Dessen Kritik am Raistinger Defensivstil kam bei Franz nicht sonderlich gut an. © mayr/rabuser

Früher waren sie Freunde. Markus Ansorge (VfL Denklingen) und Johannes Franz (SV Raisting) schätzten sich als Fußballer gleichermaßen wie als Menschen.

Raisting – Auch in der Zeit, nachdem sich Trainer Ansorge und der SV Raisting samt Spieler Franz getrennt hatten, hielten sie ihr freundschaftliches Verhältnis aufrecht. Mittlerweile jedoch ist die zwischenmenschliche Beziehung erkaltet.

Alles begann im Frühsommer 2022, als Raisting dem Favoriten eine schmerzhafte Delle (2:0) im Aufstiegskampf verpasste und Ansorge hernach gar nicht glücklich über Stil und Platz des Gegners war, ein „Gedresche“ auf beiden Seiten beklagte. Hannes Franz gefielen die Aussagen gar nicht. „Die Art und Weise fand ich nicht in Ordnung. Er hat uns nicht ins beste Licht gestellt“, sagt der Raistinger Coach. Beim ersten direkten Duell der Saison, im August, sprach er den Trainerkollegen an. Seitdem haben sich die beiden ein wenig voneinander distanziert. Diese Woche wiederum meldete sich Ansorge bei Franz, der vorige Woche mal wieder auf die keimende Kritik am Raistinger Defensivstil geantwortet hatte. Auch der Denklinger Coach bestätigt: Sie sind auseinandergedriftet.

Womit wir nun aber beim erfreulichen Teil der Geschichte angekommen wären. Der erste Schritt zur Versöhnung ist getan vor dem Duell am Sonntag, 14 Uhr, in der Raistinger Arena. Markus Ansorge lobt die „Mega-Abwehr“ des SVR sowie den Coach: „Ich schätze die Arbeit, die der Hannes leistet, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Was sie machen, ist auf jeden Fall gut.“ Darüber hinaus sei er kein nachtragender Mensch. Auch Kollege Franz hält die Tür für Aussprache und Aussöhnung weit auf. „Von meiner Seite aus kann sich das jederzeit wieder glätten, dem steht nichts im Weg. Ich halte nach wie vor relativ viel von Markus.“

Nach der Partie dürfte genug Zeit für ein klärendes Gespräch sein. Davor liegen aber 90 bedeutsame Minuten vor den Coaches. „Für beide ein sehr wichtiges Spiel“, urteilt Franz. Seinem Team bietet sich die Chance, vor der Winterpause guten Abstand zu den Abstiegsrängen zu schaffen. Setzt man das Hinspiel als Maßstab an, wartet kein Leckerbissen. „Katastrophal“ – das fällt Markus Ansorge zum 1:1 im Hinspiel ein. Noch so eine Anekdote. „Einer meiner Innenverteidiger hat gesagt: So ein langweiliges Spiel hat er noch nie gehabt.“ Zumindest der Wille zur Besserung ist auf beiden Seiten zu vernehmen – auch wenn Spiele im Spätherbst nicht unbedingt für Fußballkunst bekannt sind. „Es wird sicherlich kein schönes Fußballspiel“, sagt Ansorge.

Immerhin hat der Verband mit gleich drei Oberland-Derbys die Attraktivität der November-Auslese aufgeputscht. Markus Ansorge wird am Samstag nach Garmisch-Partenkirchen zum Spitzenduell fahren, wo der 1. FC gegen Murnau 1000 Zuschauer und mehr erwartet. Ab Montag haben die Kicker der zwei Klubs dann frei. Beide Trainer setzen auf einen harten Schnitt. „Körperlich und geistig merkt man die Belastung“, sagt Ansorge. Franz rät seinen Fußballern, das Ausdauerdepot nicht gänzlich zu leeren und sich mit ein paar Übungen fit zu halten. Für ihn gebe es sowieso nie eine Pause. Er werde die zwei freien Monate nutzen, um intensiv an einer Lösung der Angriffsschwäche zu arbeiten.

In Denklingen wird man sich nach Neuzugängen für das zentrale Mittelfeld umsehen, auch wenn Ansorge betont: „Die müssen ins Profil passen.“ Beim VfL kicken nur Kräfte aus dem Dorf oder der näheren Umgebung. Am Sonntag bieten die Konkurrenten volle Kader auf. Die nennenswerteste Personalie: Raistings Kapitän Viktor Neveling hat nach zwei Monaten Pause (Kahnbeinbruch im Handgelenk) erstmals wieder trainiert und könnte eine Jokerrolle einnehmen. (ANDREAS MAYR)