Giftige Zweikämpfe und ein knapper Sieg: Raistinger Beton hält gegen Denklingen

Von: Roland Halmel

Es ging zur Sache: In dieser Szene fährt Raistings Andreas Heichele (im roten Trikot) dem Denklinger Hannes Rambach in die Parade. Foto: halmel © halmel

Einen Schönheitspreis gab es nicht zu gewinnen, das war beiden Teams schon im Vorfeld klar. Im Bezirksliga-Derby zwischen dem SV Raisting und dem VfL Denklingen dominierte der Kampf.

Raisting – Freuen durften sich am Ende die Raistinger, die sich mit ihrem Lieblingsresultat in dieser Saison, einem 1:0 (1:0)-Erfolg, in die Winterpause verabschiedeten.

Hände schütteln, abklatschen oder sich ignorieren. Wie würden sich SVR-Spielertrainer Johannes Franz und Denklingens Coach Markus Ansorge nach Spielende verhalten, nachdem das ehemals freundschaftliche Verhältnis seit dem Hinspiel merklich abgekühlt war. Die Antwort lautete: Nummer drei. Ansorge stapfte auf dem Weg in die Kabine missmutig an Franz vorbei, der sich angeregt mit einem Mitspieler unterhielt, ohne sich eines Blickes zu würdigen.

Die Laune war beim Raistinger Coach – nicht überraschend – besser. „Unser Sieg geht meines Erachtens in Ordnung, auch wenn wir heute das nötige Spielglück hatten“, urteilte Franz. Er räumte aber ein, dass Denklingen mehr Spielanteile und Torschüsse gehabt habe. „Der VfL war einen Tick besser, aber wir hätten in der zweiten Hälfte ein paar Aktionen besser ausspielen und das zweite Tor machen müssen“, ergänzte Franz. „Ich kann meiner Mannschaft vom Engagement her keinen Vorwurf machen“, bilanzierte Ansorge mit enttäuschter Miene. „Eigentlich dürfen wir das Spiel nicht verlieren. Aber wenn man hinten drinsteht, passiert das halt“, so Ansorge, für den ein Unentschieden das gerechte Resultat gewesen wäre.

Sein Team brauchte allerdings ein paar Minuten, um bei windigem und kühlem Herbstwetter auf Betriebstemperatur zu kommen. Diesen Umstand nutzte der SVR sofort aus. Auf Zuspiel von Markus Riedl setzte sich David Hendel im VfL-Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch. Danach landete der Ball bei Benedikt Multerer und der netzte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (4.). „Das Tor hat uns natürlich in die Karten gespielt“, sagte Franz. Die Raistinger rührten danach ordentlich Beton an. Chancen blieben Mangelware, stattdessen dominierten viele giftige Zweikämpfe, in denen keine der beiden Seiten zurücksteckte, das Geschehen. Erst nach etwa einer halben Stunde wurden die Aktionen der Gäste griffiger. Armin Sporer versuchte es aus der Distanz (28.). Die gute Flanke von Hannes Rambach vor den Raistinger Kasten fand keinen Abnehmer (30.). Auch die Möglichkeit von Dominik Karg (34.) und die Einzelaktion von Simon Ried (40.) brachten keinen Ertrag für den VfL. Kurz vor der Pause hatte Raistings Keeper Urban Schaidhauf Glück, dass der Unparteiische bei einem verunglückten Rückspiel von Thomas Bretthauer, das der SVR-Keeper mit der Brust und Arm klärte, weiterspielen ließ.

Zu Beginn der zweiten Hälfte versuchten die Hausherren mit drei frischen Kräften, besser dagegenzuhalten und ihr Offensivspiel zu verbessern. Der erste Aufreger folgte, als Denklingens Ried im SVR-Strafraum zu Fall kam, aber die Pfeife des Schiedsrichters jedoch stumm blieb (48.). Fast im Gegenzug hatte Joker Vinzenz Wolf auch gleich eine Möglichkeit, doch schlug er freistehend über den Ball (49.). Danach vergab Hendel eine gute Chance für die Raistinger (57.), bei denen wenig später Viktor Neveling sein Comeback früher als erwartet gab, da Bretthauer angeschlagen ausschied.

Denklingen rannte indessen weiterhin vergeblich an. Nach Zuspiel von Dominik Karg scheiterte Ried an Schaidhauf (79.). Erst in der Nachspielzeit brannte es noch einmal vor dem SVR-Kasten. Der eingewechselte Johannes Greif zog aus zwölf Metern ab. Seinen verdeckten Schuss, der genau im langen Eck gelandet wäre, parierte aber Schaidhauf (90.+4.), der damit den Sieg für die Hausherren perfekt machte. Damit können die Raistinger als Tabellensiebter ohne Sorgen ins neue Jahr gehen. „Wir müssen uns erst mal sammeln“, sagte Ansorge. Bei ihm und seiner Mannschaft war die Laune wie der Tabellenplatz: im Keller. (ROLAND HALMEL)

SV Raisting - VfL Denklingen 1:0

Tor: 1:0 (4.) Multerer. Gelbe Karten: Raisting 1, Denklingen 4. Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano. Zuschauer: 250.