Kurs Kreisklasse: SV Söchering gewinnt Rückspiel nach Rückstand gegen SV Raisting II

Von: Paul Hopp

Voller Einsatz bei großer Hitze: Die Söcheringer (in Gelb) und die Raistinger lieferten sich ein kampfbetontes Spiel. © Gronau

Im Relegations-Rückspiel gegen die Zweite des SV Raisting musste man zunächst ein Gegentor hinnehmen. Der SV Söchering konnte das Spiel aber noch drehen.

Obersöchering – Für einen der wichtigsten Gratulanten ging Christian Strobl auf die Knie. Die kleine Enkelin machte, in Begleitung eines weiteren Knirpses, dem Erfolgstrainer des SV Söchering auf dem Platz, zwischen all den jubelnden Spielern, ihre Aufwartung. Strobl nahm, in knieender Position auf Augenhöhe, die Glückwünsche lächelnd entgegen – musste aber vor allem erklären, warum denn der Opa mit Bier und Sekt überschüttet ist und deswegen jetzt auch „a bisserl komisch riecht“.

Das klebrige Zeug in den Haaren und auf dem Körper nahm der 59-jährige Bichler gern in Kauf, denn das bedeutete auch, dass es der SV Söchering endlich geschafft hatte. Nach mehreren vergeblichen Anläufen in den vergangenen Jahren und zwei verlorenen Relegationsduellen (2015 und 2016) ist nun der Aufstieg in die Kreisklasse geglückt. Diesmal „musste es sein“, sagte Strobl mit Blick auf die Vergangenheit. Den Grundstein hatten die Söcheringer mit dem 3:2-Auswärtssieg in Raisting gelegte. Das Rückspiel am Samstag, ausgetragen vor heimischem Publikum, gewann der SVS gegen die zweite Mannschaft des Bezirksligisten letztlich mit 2:1 (1:1), wobei er einige schwierige Momente zu überstehen hatte.

SV Söchering gegen SV Raisting II: Alexander Schappele brachte die Gäste in Front - Tobias Nebl glich kurze Zeit später aus

Da war vor allem die Raistinger Drangphase in der ersten Hälfte. Die erste Riesenchance für die durch Corona und Verletzung ersatzgeschwächten Gäste hatte Justin Steeg: Nach einem Freistoß von Matthias Schelle kam er zum Kopfball – SVS-Torwart Dominik Kölbl reagierte glänzend (7.). Es sollte nicht seine einzige Großtat bleiben. Nach Pass von Schelle erzielte Alexander Schappele mit starker Aktion das 1:0 (16.) für Raisting. In dieser Phase half den Söcheringern ein Raistinger Ballverlust. Diesen bestraften die Gastgeber eiskalt – Tobias Nebl traf mit einem feinen Heber zum 1:1 (22.). Bis zur Pause hatten die Raistinger weitere gute Chancen: Majid Hassan verfehlte um Haaresbreite eine Hereingabe (34.), ein Treffer von David Hendel wurde wegen vorherigen Foulspiels nicht gegeben (36.), Florian Thaler schoss knapp vorbei (37.), Schelle scheiterte bei zwei Freistößen (41., 45.). Auf SVS-Seite sorgte Robert Kölbl einmal für Gefahr (40.).

In der zweiten Hälfte blieb die Partie spannend, die hohen Temperaturen forderten allerdings spielerisch ihren Tribut. Nach einem abgefangenen Ball scheiterte Söcherings Tobias Nebl freistehend an SVR-Keeper Simon Kölbl (57.). Die Gastgeber bekamen nun Kontrolle übers Spiel. Für den Führungstreffer musste allerdings ein Raistinger Fauxpas herhalten: Nach einer Flanke von links behinderten sich Verteidiger Michael Ahn und Keeper Kölbl; der Ball rutschte durch, der kurz zuvor eingewechselte Anton Guggemoos traf zum 2:1 (65.). Urplötzlich hatte der SVR die Chance zum Ausgleich: Schelle war im Strafraum gefoult worden. Der Routinier trat selbst zum Elfer an – SVS-Torwart Kölbl parierte den Schuss (71.). Raisting versuchte selbst nach der roten Karte gegen Florian Thaler wegen einer Notbremse (73.) nochmals alles. Die Söcheringer ließen sich aber den Aufstieg nicht mehr nehmen. Ludwig Huber hatte für Raisting noch Möglichkeiten (76., 89., 90.), auf der Gegenseite scheiterte SVS-Kapitän Josef Luidl am Torwart (90.+2). Nach fünf Minuten Nachspielzeit war Schluss – und auf Söcheringer Seite herrschte nur noch Jubel.

Der Torwart als Zeremonienmeister: Söcherings Torwart Dominik Kölbl, der starke Paraden gezeigt und einen Elfmeter pariert hatte, gab im Jubelkreis nach dem Spiel den Ton an. Foto: paul Hopp © paul Hopp

SV Söchering-Trainer Christian Strobl: „Jeder hat sich reingehauen“

„Diese Mannschaft zu trainieren – brutal geil. Jeder hat sich reingehauen“, freute sich SVS-Trainer Strobl. Er lobte zugleich das ganze Betreuerteam und auch die Vereinsführung. In Söchering „hast du in Ruhe arbeiten können, da redet dir niemand drein“. Strobl ist als Coach nun mit all seinen Teams (Bichl, Eglfing, Söchering) ein Aufstieg gelungen. Für ihn ist nach drei Jahren beim SVS Schluss, er hat seinen Abschied verkündet und geht zur kommenden Saison zu den Sportfreunden Bichl.

Raistings Coach Thomas Müller war bedient: „Es ist echt traurig. Wir haben uns nicht belohnt. Die Leistung der Mannschaft war überragend. In der ersten Hälfte hätten wir es entscheiden müssen.“ Noch auf dem Platz versuchte Müller, seine Schützlinge aufzurichten. Denn die Chance auf den Klassenerhalt besteht weiterhin. Am Mittwoch trifft der SVR in der zweiten Runde der Relegation auf die SG Oberau/Farchant, die gegen Dießen den Kürzeren gezogen hat. „Und da jubeln dann wir“, gab Müller seinen Spielern mit auf den Weg. (Paul Hopp)