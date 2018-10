Söchering-Trainer freut sich über Kantersieg - Kosova schießt Penzberg II im Alleingang zum Sieg 

A-Klasse 6 kompakt

von Simon Nutzinger schließen

Huglfing - Penzberg: Anton Heichele war die Enttäuschung deutlich anzuhören. „Es ist einfach sehr schade“, sagte der Trainer des SC Huglfing. Was er damit meinte:

SC Huglfing 0

FC Penzberg II 3

Tore: 0:1 (46.) Kosova, 0:2 (55.) Kosova, 0:3 (86.) Kosova. Gelb-Rote Karte: Smajilovic (61., Penzberg). Schiedsrichter: Uwe Melzer (SVL Weilheim). Zuschauer: 80.

Sein Team zeigte ihm zufolge eine bärenstarke erste Halbzeit. Immer wieder spielte es sie sich vor das Tor der Penzberger. „Das war sogar noch besser als die Woche zuvor in Mittenwald“, betonte Heichele. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass dem SCH dieses Mal kein Treffer gelang. Was sich in der zweiten Halbzeit abspielte ist ihm jedoch ein Rätsel. Nach einem schnellen Gegentor durch den bärenstarken Dreifach-Torschützen Robert Kosova, der nach einem überstandenen Kreuzbandriss immer besser in Fahrt kommt, verlor Huglfing den Faden. Zum Ärger von Heichele. „Keiner hat mehr die Position gehalten – es war plötzlich sehr chaotisch“, sagte er. Die Folge: Zwei weitere Penzberger Tore und eine „aufgrund der schlechten zweiten Halbzeit verdiente Niederlage“.

Eine Sicht der Dinge, wie sie Aidin Smajilovic bestätigt. „Am Ende hätten wir sogar noch höher gewinnen können“, sagte der Co-Trainer der FCP-Reserve. Der Schlüssel zum Erfolg lag seiner Meinung nach in der Hereinnahme von Spielertrainer Mustafa Menzil zum zweiten Spielabschnitt. „Er hat extrem viel Ruhe in unser Spiel gebracht und die Stürmer immer wieder klasse eingesetzt“, lobte er. Dass Smajilovic nach etwas mehr als einer Stunde aufgrund einer äußerst fragwürdigen Schiedsrichterentscheidung mit Gelb-Rot vom Platz flog, blieb somit nur eine Randnotiz. nutz

SV Eberfing 4

ASV Antdorf II 2

Tore: 0:1 (13.) Himmelstoß, 1:1 (41.) H. Lindner, 2:1 (51.) Spensberger, 3:1 (55.) Plonner, 4:1 (64.) Plonner, 4:2 (87.) Wanhöfer. Schiedsrichter: Walter Hendlmeier (FT Starnberg). Zuschauer: 60.

Anton Geiger griff zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Bereits nach 22 Minuten wechselte er doppelt aus. „Wir haben die Anfangsphase komplett verschlafen“, betonte er. „Da musste ich als Trainer reagieren.“ 0:1 lag sein Team zu diesem Zeitpunkt in Rückstand. Torhüter Tobias Sageder hatte mit zwei starken Paraden sogar Schlimmeres verhindert. Doch Geigers Umstellungen zeigten Wirkung. Die Idee, Martin Plonner aus dem Mittelfeld in den Sturm zu beordern, erwies sich als goldrichtig. Nach und nach übernahmen die Eberfinger die Kontrolle in einem laut Geiger „sehr ansehnlichen A-Klassen-Spiel“. Der Lohn: Hubert Lindners Ausgleich vor der Pause sowie kurz danach das 2:1 durch Bernhard Spensberger. Spätestens, als der überragende Plonner mit einem Doppelpack auf 4:1 erhöht hatte, war das Duell entschieden. Luca Wanhöfers Freistoßtreffer war letztlich nur noch für die Statistik relevant. Das sah auch Anton Panholzer so. „Überragend angefangen, aber letztlich verdient verloren“, räumte der Trainer der ASV-Reserve ein. Insbesondere Plonner sei für sein Team nie so richtig zu halten gewesen. „Wir wussten natürlich was auf uns zukommt“, sagte Panholzer. „Aber der SV Plonner war heute einfach eine Nummer zu groß für uns.“ nutz

SV Söchering 6

SC Grainau 1

Tore: 1:0 (6.) D. Kölbl, 2:0 (15.) Nebl, 3:0 (18.) Nebl, 4:0 (53.) R. Kölbl, 5:0 (65.) Luidl, 6:0 (78.) Guggemoos, 6:1 (80.) Gaißmaier. Schiedsrichter: Felix Thiel (TSV Farchant). Zuschauer: 30.

Stefan Kreitmair hielt kurz inne. „Vielleicht muss ich meine Spieler mal fragen, ob sie mit Absicht so gut spielen, wenn ich nicht da bin“, sagte er dann. Aber keine Sorge. Natürlich nur ein Scherz. „Ich freue mich sehr für die Burschen. Glückwunsch nach Söchering“, betonte der Trainer des SV Söchering, der auf einer Hochzeit weilte. Seine Vertretung übernahm SVS-Urgestein und sportlicher Leiter Peter Kramer – und das mit großem Erfolg. Mit 6:1 fegten die Gastgeber über den SC Eibsee Grainau hinweg. „Eine klasse Mannschaftsleistung“ habe Söchering gezeigt. „Wir waren extrem aggressiv in den Zweikämpfen und sind hinten sicher gestanden“, lobte Kramer. Besonders die jungen Josef Luidl und Matthias Mayr verdienten sich Bestnoten. Im Offensivspiel zauberten die Söcheringer zwar nicht, legten aber eine hohe Effektivität an den Tag. Zudem gelang ihnen mit drei Treffern in den ersten 18 Minuten ein Start nach Maß. „Das hat uns natürlich in die Karten gespielt“, unterstrich Kramer. Geht es nach ihm, darf es in den Wochen bis zur Winterpause gern so weitergehen. „Normalerweise bin ich ja sehr kritisch“, sagte er. „Aber heute gibt es wirklich wenig Negatives zu sagen – Hut ab vor den Burschen.“ nutz