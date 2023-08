Wielenbachs Erfolgsserie von Personalproblemen geprägt: „Das Team ist gerade so stabil“

Von: Andreas Mayr

Teilen

Die Wielenbacher (blau, hier Patrick Sautter) haben ihre ersten drei Spiele allesamt gewonnen. © ruder

Zwar läuft es derzeit beim SV Wielenbach im Hinblick auf die Tabelle. Allerdings muss der SV jetzt auf einige Spieler verletzungsbedingt verzichten.

Wielenbach – In den nächsten Wochen genießt eine Aufgabe Priorität bei den Wielenbachern Fußballern. Ihren Torjäger, Lino Missel, wollen sie schützen, als wäre er ihr Heiligtum. „Den müssen wir in Watte packen“, scherzt Dominik Detert, der spielende Co-Trainer des SVW. Vorsicht im Training, heißt es demnächst. Denn Missel, der Mann mit dem Torriecher, darf auf keinen Fall ausfallen.

Was gerade in Wielenbach passiert, ist wirklich nicht einfach zu erklären. Auf der einen Seite gewinnen und gewinnen die Fußballer, stehen mit drei Erfolgen ungeschlagen in der Spitzengruppe der Kreisklasse 6. Auf der anderen Seite schrumpft der an sich schon kleine Kern weiter zusammen. Mit Pascal Beausencourt und Kapitän Kevin Rippel fallen zwei Stammkräfte monatelang aus. Bei beiden ist das vordere Kreuzband beschädigt.

„Jetzt sind alle heiß, jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das Team ist gerade so stabil.“

„Zwei Spieler mit derselben Verletzung innerhalb von sieben Tagen zu verlieren, das dürfte auch ein Novum sein“, merkt Detert an. Aber der Notfall hat erstaunliche Kräfte freigesetzt. Wo mancher das Training in der Vorbereitung locker und lax anging, nur sporadisch vorbeikam, herrscht nun ein Geist, der alle zusammenschweißt. „Jetzt sind alle heiß, jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das Team ist gerade so stabil“, schwärmt Dominik Detert.

Er und sein Kollege Kevin Enzi hatten durchaus gezweifelt in der Testphase. Ob das denn wirklich gutgeht mit dem kleinen Kader in dieser starken Klasse. Und dann kam dieser Auftakt gegen den TSV Murnau II, der alles auf den Kopf gestellt hat. Ohne Enzi und ohne Lino Missel traten sie gegen den hoch gehandelten Neuling an.

SV Wielenbach funktioniert bei Mentalitätsspielen wunderbar

„Dreckig“ habe man gespielt, räumt Dominik Detert ein. Sie verschanzten sich im eigenen Strafraum und droschen die langen Bälle nach vorn. Ob der technischen Überlegenheit des Gegners. „Bei solchen Mentalitätsspielen funktionieren wir wunderbar. Das war schon in der Vergangenheit so“, lobt der Co-Coach seine Spieler. Beausencourt traf nach einem Freistoß zum 1:0-Sieg.

Daraus entsprang eine Kaskade des Erfolgs. Eglfing rangen sie nieder, in Farchant folgte die Missel-Show mit drei Toren. Nun stehen sie da oben. Mit vielen Punkten und wenigen Spielern. Nach Farchant fuhren sie mit „dem letzten Aufgebot“, wie Detert sagt. 13 Mann inklusive Aushilfe Roman Schuster.

In der Kabine, als sich Kevin Rippels Verletzung abgezeichnet hatte, beschwor Detert die Ausweglosigkeit. „Was soll uns noch passieren?“ fragte er seine Kollegen mit allerlei Pathos. „Im Endeffekt ist es gerade das, was uns erfolgreich macht. Wir reiten die Welle. Und das muss, so lange es geht, weiter passieren“, betont der Trainer.

Dominik Detert war anfangs nicht überzeugt von Beförderung zum Assistenztrainer

Ihr Werkzeugkasten mag limitiert sein, seine Funktionalität ist es nicht. Die Wielenbacher haben den Teamgeist, gestärkt von ihren Trainern Enzi und Detert. Seit über einem Jahr arbeiten sie zusammen. Damals, als Roman Schuster als Enzis Zuarbeiter aufhörte, wählte der Coach seinen Kapitän, Dominik Detert, als Nachfolger aus.

„Ich war am Anfang nicht so überzeugt“, sagt Detert über den Rollenwechsel vom Kapitän zum Assistenztrainer. Nach einem Gespräch war alles abgesteckt. Heute sagt er: „Das funktioniert wunderbar.“ Nach wie vor hält er die Ansprachen vor Anpfiff in der Kabine, weil er das so gut kann, der Radio-Moderator. Jetzt spricht er mit, was die Aufstellung angeht oder die Taktik.

Punkt zwei der Erfolgsserie ist die Verteidigung, die in ihrer Schlichtheit glänzt. Torwart Michael Schwalb hat seine Verletzung auskuriert. Davor wechselt zwar ständig die Besetzung in der Viererkette, aber jeder weiß um seinen Job. „Hinten stehen wir gut. Du hast nie das Gefühl, dass es gerade brennt“, lobt Dominik Detert.

Lob für Goalgetter Lino Missel: „Für die Liga einfach eine brutale Maschine“

Zuletzt wäre da noch Lino Missel. Der Mann, der immer trifft, egal wo er spielt. 17 Tore in seiner ersten Saison (in 20 Spielen). 16 Tore in seiner zweiten (in 14 Partien). Und nun schon wieder vier Buden nach zwei Partien. „Für die Liga ist der Kerl einfach eine brutale Maschine“, sagt sein Trainer.

Missel vereint Größe und Geschwindigkeit, versteht nach Jahren auch den Fußball der Wielenbacher. „Der gibt dir als Mannschaft ein geiles Gefühl.“ Sein Spitzname in Wielenbach ist „Messi“ – und wer gerade den Weltmeister in Miami verfolgt, der sieht Parallelen, was den Teamerfolg angeht.

Deshalb müssen sie den Mann vor Verletzungen bewahren, so gut das eben geht. Am kommenden Sonntag steht das Derby gegen den SV Raisting II an, vielleicht das prestigeträchtigste Spiel der Runde für Wielenbach. Es wird hart für Lino Missel. So viel ist sicher. Jeder schaut auf ihn. (ANDREAS MAYR)