SV Wielenbach: Sorgenfreies Saisonfinale dank starker Rückrunde

Von: Andreas Mayr

Der Knipser darf wieder jubeln: Lino Missel (re.) erzielte beim 1:1 gegen Eglfing seinen 14. Saisontreffer. © mayr

Der SV Wielenbach kann entspannt in die letzten fünf Kreisklassen-Duelle gehen. Der Klub befindet sich im Niemandsland der Tabelle.

Wielenbach – Gewiss ist das nur ein Augenblick, aber ein zugegeben sehr schöner wie seltener: Der SV Wielenbach, Aufsteiger aus der A-Klasse, steht derzeit vor dem SV Uffing, Absteiger aus der Kreisliga und Top-Favorit a. D. Vor der Saison hatte das doch niemand glauben können. Aber jetzt tourt der SVW gerade als Favoritenschreck durch die Kreisklasse mit besten Quoten auf den Klassenerhalt. Unterammergau und Eglfing – beide aus den Top Drei – ließen zuletzt Punkte gegen die Mannschaft von Spielertrainer Kevin Enzi. Was ist da nur passiert im vergangenen Winter?

Kevin Enzi nimmt einen mit auf eine kleine Zeitreise. Zurück zum unscheinbaren Testspiel gegen Issing im März. Wielenbach lag hinten, gewann aber noch 3:2 – durch einen späten Treffer von Oliver Weindel. Der Erfolg hat was mit den SVW-Fußballern angestellt. „Da kam die Wende“, so Enzi. Die gute Vorbereitung manifestierte sich in diesem Siegtor kurz vor Schluss. „Sie haben gemerkt, dass sie fit sind.“ Die Wochen der Vorbereitung verliefen beim Aufsteiger nämlich, wie sich das ein Trainer wünscht. 20 Mann bei den Einheiten seien keine Ausnahme mehr, sagt auch Dominik Detert, der Kapitän und Vorkämpfer seines Teams. Mit einem Mal ging es Trainer Enzi wie der Naschkatze in der Süßwarenabteilung: Er wusste gar nicht mehr, wen er auswählen sollte. Wo sich in der Hinrunde 13 Mann festgespielt hatten, drängen nun immer mehr aufs Spielfeld. Positionen lassen sich variabel besetzen. Der Spielercoach selbst kann wieder im Mittelfeld orchestrieren, ohne sich um die Abwehr zu sorgen. „Jeder ist fitter, jeder will mehr“, so Enzi.

SV Wielenbach: Aus den letzten fünf Spielen konnten zehn von maximal fünfzehn Punkten eingesammelt werden

Beim Punktspiel-Auftakt gegen Unterammergau, den Spitzenreiter, tauschten sie die gute Testphase in die wichtigste Währung eines Sportlers ein: in Selbstvertrauen. „Seitdem glaubt jeder an sich. Der Sieg war umso wichtiger, um nicht in den Negativstrudel zu geraten“, erklärt Enzi. In vier von fünf Partien hat der SVW bisher gepunktet. Die Abwehr macht jetzt einen deutlich stabileren Eindruck, was vor allem ein Verdienst von Routinier Florian Krichenbauer, 34 Jahre alt, ist, der schon zu Kreisliga-Tagen für Wielenbach auflief. „Der tut verdammt gut, ihn muss man hervorheben“, sagt der Coach. Während die direkte Gegnerschaft aus Oberau, Uffing oder Schlehdorf über Personalknappheit und mangelhaftes Training klagt, leben sie in Wielenbach gerade den Moment.

Zwischen dem großen Glück und dem Aufsteiger steht allerdings noch ein brutaler Monat. Fünf Partien in vier Wochen – sämtliche Konkurrenten liegen in der Tabelle hinter dem SVW. „Wir haben alles in der eigenen Hand“, so Enzis Einschätzung. Wenngleich er die Hinrunde nicht vergessen hat, als Wielenbach gerade gegen die Team aus den unteren Gefilden ausrutschte. Die Ausgangslage ist jedoch eine andere. „Jetzt können wir variieren und tauschen.“ Ein, zwei Ausfälle aufzuwiegen, ist kein großes Problem mehr. Längst gebe ist im Training einen Konkurrenzkampf. „Den brauchen wir auch“, sagt Enzi. Mittlerweile ist es nicht einmal unwahrscheinlich, dass Wielenbach die Saison vor Uffing abschließt. Und danach? Die Frage klammern sie beim Verein aus. Noch haben beide Seiten nicht darüber verhandelt, ob es mit Kevin Enzi weitergeht. Doch das ist ein anderes Thema. (Andreas Mayr)