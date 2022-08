B-Klassist SVL Weilheim: Vorfreude auf ein ungleiches Duell

Von: Stefan Schnürer

Das neue Führungsteam der SVL-Fußballer: Zum Vorsitzenden wurde Ben Rabel (5. von rechts) gewählt. Zweiter Vorsitzender ist weiterhin Ferhat Gündogdu (3. von links). Ferencz Soos (5. von links) und Domogoy Stipic (nicht auf dem Bild) wurden zu den Kassieren gewählt. Jugendleiter ist künftig Thomas Letz (6. von links), Schriftführer bleibt Detlev Würfel (3. von rechts). Franz Blinia (rechts) ist Abteilungsleiter „Fitness“. © SVL Weilheim

Für den SVL Weilheim steht mit dem Gegner FC Penzberg eine schwere Aufgabe an. Der B-Klassist freut sich dennoch auf das anstehende Pokal-Spiel.

Weilheim/Penzberg – Einen besseren Einstand kann man sich gar nicht wünschen: Ben Rabel ist erst seit wenigen Tagen Vorsitzender des SVL Weilheim. Quasi als Einstandsgeschenk hatte ihm die Mannschaft gleich einen neuen Vereinsrekord dargeboten: Durch den 2:0-Heimsieg gegen den Ligakonkurrenten SV Wangen hatte der B-Klassist die vierte Runde im Totopokal des Kreises Zugspitze erreicht – so weit war der SVL in diesem Wettbewerb noch nie gekommen.

SVL Weilheims Vorsitzender Rabel: „Freuen uns alle total auf das Spiel“

Die Vorfreude auf das Duell gegen den Bezirksligisten ist bei Weilheims neuem Vorsitzenden mit Händen zu greifen. „Wir freuen uns alle total auf dieses Spiel.“ Dabei macht er sich nichts vor, alles andere als ein Penzberger Sieg ist eigentlich undenkbar. Aber: „Wir sind ein kleiner Verein, das ist für uns schon jetzt alles ein Riesenerfolg“, sagt Rabel. Mit einem Weiterkommen im Pokal hatte bei den SVL-Verantwortlichen offensichtlich keiner gerechnet. An den Terminen für die Cupspiele gegen Polling (2. Runde) und Wangen (3. Runde) hatte der B-Klassist jeweils eine Testpartie vorgesehen. „Die mussten wir absagen“, verrät Rabel augenzwinkernd. Ihm ist bewusst, dass seine Mannschaft eine schier unüberwindliche Hürde vor sich hat. „Ich hoffe nur, dass wir nicht richtig eine draufkriegen“, so Rabels Wunsch. Die Ausgangslage für sein Team, das vier Klassen unter Penzberg spielt, jedoch sehr angenehm: „Wir sind Außenseiter und können nur positiv überraschen.“ Eines verspricht der SVL-Vorsitzende: „Wir werden Gas geben und den Kampf annehmen.“ Unabhängig vom Ergebnis, „wir werden aus dieser Partie lernen“, sagt Rabel. „Und vielleicht kommen ja auch ein paar Zuschauer.“

Der neue SVL-Chef vermutet, dass die Penzberger heute Abend mit einer Mischung aus Erster und Zweiter Mannschaft antreten werden. Das kann Sepp Siegert so nicht bestätigen: „Wir nehmen das Spiel sehr ernst und werden in entsprechender Aufstellung antreten.“ Dem Sportlichen Leiter des Bezirksligisten ist bewusst, dass sein Team in Spielen wie diesen nichts zu gewinnen hat. „Gibt’s ein 5:0, sagt jeder: ganz normal.“ Der FCP will Siegerts Worten nach auf alle Fälle weiterkommen. „Wir mögen den Pokal gern“, sagt er. In der Saison 2018/19 haben die Penzberger den Totopokal im Kreis Zugspitze gewonnen.

SVL Weilheim: Ziel der Saison - die Aufstiegsrunde

Im Gegensatz zum FCP hat die Punktrunde für den SVL Weilheim noch nicht begonnen. Auch in der B-Klasse, die für den SVL am Sonntag mit dem Gastspiel beim TSV Perchting II beginnt, möchte die Mannschaft aus der Kreisstadt oben mitmischen. „Wir wollen auf alle Fälle in die Aufstiegsrunde kommen“, gibt Rabel als vorrangiges Ziel aus. Dafür ist in der sieben Mannschaften umfassenden Gruppe – neben Perchting II und dem SVL sind das SV Unterhausen, TSV Feldafing, SSV Marnbach-Deutenhausen, TSV Peißenberg II und TSV Erling-Andechs II – mindestens Platz drei nötig. Das Team verzeichnet sechs Neuzugänge, „wir haben eine gute Mischung aus Jung und Alt“.

Was für Rabel aber mindestens genauso wichtig ist, wie sportlicher Erfolg: „Der Spaßfaktor steht bei uns weit oben. Das war zuletzt ja nicht mehr der Fall.“ Vergangene Saison erreichte der SVL in der B-Klasse 5 unter zwölf Teams den fünften Rang. Letztmals in der A-Klasse gingen die Lichtenauer in der Saison 2015/16 auf Torejagd. (Stefan Schnürer)