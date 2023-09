Taktik geht völlig auf: FC Penzberg feiert Sieg in Landsberg

Von: Andreas Mayr

Der FC Penzberg kann sich über die nächsten drei Punkte freuen. © Markus Nebl

Der FC Penzberg kann in Landsberg nicht nur drei Punkte feiern. Auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten sorgt für gute Laune.

Landsberg – Das Bier nach dem Spiel schmeckte Josef Siegert doppelt gut. Einmal, weil er einen alten Bekannten traf. An Martin Maier erinnern sich beim 1. FC Penzberg sicher noch viele. Er war Futsaltorwart in Bundesligatagen, bestritt fünf Partien als zweiter Mann. Den „Mortl“ mochten sie gerne wegen seiner lockeren Art. „Total witzig, ihn wiederzusehen“, sagte Siegert, heute Trainer der Penzberger Fußballer.

Und dann war da ja noch der Sieg bei Maiers Verein, der FT Jahn Landsberg. Mit 2:0 siegte der FCP, fügte dem Aufsteiger die erste Heimniederlage zu und bleibt weiterhin unter Siegert ungeschlagen. Doch der wollte kein bisschen dieser Erfolgsserie für sich beanspruchen. „Ich bin kein Zauberer und kein Super-Trainer. Ich hab’ nicht so viel gemacht.“ Er habe die Spieler ja bloß aus dem Taktikzwang herausgeholt – und sie komplett auf Defensivarbeit gepolt, das gehört auch noch angefügt.

In Landsberg sah man das etwa an der Personalie Durim Gjocaj, der wahrlich keine leichte Saison bisher hatte. Die ersten Monate fiel der Sonnenschein im Penzberger Team verletzt aus. „Er hat sich wieder herangekämpft“, sagte sein Trainer. Bislang galt die Außenbahn als sein bevorzugtes Revier, weil er dort seine Sprintstärken am besten ausleben kann. Aber Siegert erkannte noch etwas anderes: „Er ist ein sehr aggressiver Spieler.“ Deshalb stellte ihn der Trainer im zentralen Mittelfeld auf. „Der ist schnell wie Hölle, geht aggressiv drauf.“ Der Plan ging auf.

FT Jahn Landsberg gegen FC Penzberg: Starke Defensive und gefährliche Nadelstiche sorgen für Auswärtssieg

Mit Ausnahme der ersten 15 Minuten kamen die Gastgeber kaum zu gefährlichen Szenen. „Wir mussten uns einstellen“, räumte Siegert ein. So erklären sich auch die schnellen zwei gelben Karten gegen den FCP. Die Viertelstunde brauchte die Mannschaft, dann war man Gegner und Schiedsrichter gewohnt. „Jeder hat gewusst, wo es lang geht“, betonte Siegert.

Der Führungstreffer kurz vor der Halbzeit entsprang dann ebenfalls dem Taktikblock der Trainer. Einen langen Ball von Torwart Daniel Baltzer verlängerte Dominik Bacher per Kopf. „Im Luftkampf kannst du den schwer verteidigen“, sagte Siegert. Hohe Bälle auf Bacher waren schon zu Hachinger Tagen ein bewährtes Mittel. Durim Gjocaj, der Flitzer, musste nur noch durchsprinten und verwandeln. Penzbergs zweiter starker Mann im Eins-gegen-eins bereitete schließlich das 2:0 vor, eine Viertelstunde nach der Pause und damit zum perfekten Zeitpunkt. Andreas Schneeweiß war mal wieder zu flink für seine Bewacher, drang in den Strafraum ein und wurde gelegt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Dominik Bacher im Nachschuss. „Hauptsache drin“ sagte Siegert.

Ein wenig ärgerte er sich danach über die Leichtsinnigkeit seiner Mannen im Umgang mit den Chancen auf weitere Tore. Hinterher konnte er darüber aber auch scherzen. „Die heben wir uns für nächste Woche auf.“ Ja, die gute Laune ist zurück beim FCP. In weniger als einem Monat hat er sich heraus manövriert aus der misslichen Lage. Wie? „Entscheidend ist, dass wir als Team auftreten. Nicht nur elf auf dem Platz, sondern auch die Männer 17 und 18, Physio und Betreuer.“ (Andreas Mayr)

Statistik

Tore: 0:1 (28.) Gjocaj, 0:2 (66.) Bacher (Elfmeter). Gelbe Karten: Landsberg 2, Penzberg 4. Schiedsrichter: Niklas Großmann. Zuschauer: 215.