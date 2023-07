Weiterhin sieglos in Testspielen: FC Penzberg unterliegt Geretsried und Ohlstadt

Von: Oliver Rabuser

Die Penzberger (in schwarzen Trikots) kassierten bei Kreisligist Ohlstadt eine 2:4-Niederlage. © rabuser

Beim FC Penzberg läuft die Vorbereitung eher durchwachsen. Gegen Geretsried und Ohlstadt muss der FCP wieder jeweils eine Niederlage verkraften.

Penzberg – Ein Testspielerfolg war dem FC Penzberg zuletzt nicht vergönnt. Der 1:3-Niederlage bei Landesligist TuS Geretsried – das Tor für den FC erzielte Ugurkan Verep – folgte eine 2:4 (0:2)-Abfuhr beim Kreisligisten SV Ohlstadt.

Klar, dass die körperliche Frische ein Thema war. Einige Spieler, wie beispielsweise Neuzugang Dominik Bacher oder Abwehrmann Michael Wiedenhofer, gingen in beiden Partien über die volle Distanz. Hinzu kam ein äußerst williger und lauffreudiger SV Ohlstadt, der durch einen Doppelpack von Jonas Thümmler zur Pause mit 2:0 in Führung lag. Eine Glanztat von Keeper Jonas Fuhrmann gegen Bacher verhinderte zunächst den Penzberger Anschlusstreffer.

Der fiel, als Bacher auf Uros Puskas ablegte und der Außenstürmer den Ball aus leicht spitzem Winkel in den langen Torwinkel beförderte. Maxi Schwinghammer stellte mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her, und auch auf das 2:3 von Bacher hatte Ohlstadt die passende Antwort: Jonas Marggraf traf zum 4:2-Endstand.

Penzberg-Coach Simom Ollert sieht Niederlagenserie gelassen

FC-Trainer Simon Ollert reagierte gelassen auf die dritte Niederlage in der Vorbereitung. Vielmehr freue er sich, dass es dem Klub gelungen sei, Spieler zu verpflichten, die „hinterher auch mal hocken bleiben und ein Bier trinken“.

Wegen urlaubsbedingter Ausfälle zu Saisonbeginn, der Schambeinentzündung von Mirko Ramcic und weiterer Unwägbarkeiten, hatte sich Ollert selbst ein Trikot übergestreift. In Geretsried spielte er 20 Minuten, in Ohlstadt bis zum Pausenpfiff. „Gar nicht so einfach, nach zwei Jahren wieder reinzukommen“, kommentierte der FC-Coach sein eher unfreiwilliges Comeback. (or)