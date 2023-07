FC Penzberg im Pokalstress: Erst Berg, dann Schweinfurt – Peißenberg muss gegen Dießen ran

Von: Roland Halmel

Vor vier Jahren schieden die Penzberger (in grünen Trikots) im BFV-Pokal gegen Karlburg aus. © halmel

Dem FC Penzberg stehen zwei Pokalspiele bevor: nach der Toto-Pokalpartie gegen den MTV Berg folgt die Begegnung gegen den 1. FC Schweinfurt.

Landkreis – Der Toto-Pokal im Kreis Zugspitze kommt so langsam in seine entscheidende Phase. Am heutigen Mittwoch (Beginn ist jeweils um 19 Uhr) steht bereits die dritte Runde in den vier Spielgruppen auf dem Programm. Der Teilnehmerkreis aus dem Landkreis ist inzwischen sehr überschaubar geworden.

Spielgruppe West: MTV Dießen zu Gast beim TSV Peißenberg

In der Gruppe West erwartet der TSV Peißenberg den Kreisliga-Aufsteiger MTV Dießen, der sich in der Runde zuvor souverän mit 4:0 gegen den TSV Hohenpeißenberg durchgesetzt hatte. „Für uns ist das ein Testspiel, aber trotzdem wollen wir gewinnen“, sagt Peißenbergs Spielertrainer Michael Stoßberger vor dem Duell gegen den neuen Ligakonkurrenten.

„Dießen hat eine sehr gute Mannschaft mit guten Einzelspielern“, hat Stoßberger großen Respekt vor dem MTV um Spielertrainer Philipp Ropers und dem ehemaligen Raistinger Vincent Vetter. „Es könnte ein hitziges Spiel werden. Aber da gilt es, Ruhe zu bewahren“, ergänzt Stoßberger, der bis auf Eleftherios Caci seine Bestbesetzung aufbieten kann.

Gruppe Mitte: SV Bernried gegen SG Söcking – FC Penzberg beim MTV Berg

In der Spielgruppe Mitte sind noch zwei Landkreisvertreter dabei. Der SV Bernried hat Heimrecht gegen die SG Söcking/Starnberg, die in der Runde davor den SV Polling ausschaltete, der allerdings lediglich mit der Zweiten Mannschaft antrat. Die Bernrieder schafften durch einen 4:3-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den SV Wessobrunn (A-Klasse) den Sprung in die nächste Runde. Beim Duell der beiden A-Klassisten heute Abend in Bernried ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten.

Weiter im Pokalrennen dabei ist zudem Titelverteidiger FC Penzberg, der beim Bezirksliga-Absteiger MTV Berg ran muss. „Wir freuen uns auf diese Partie. Sie ist eine gute Gelegenheit, um vor dem Saisonstart noch mal unter Druck zu testen“, sagt FCP-Coach Simon Ollert vor dem Auftritt beim ehemaligen Ligakonkurrenten.

„Berg ist ein unangenehmer Gegner mit einem guten Coach. Das wird keine leichte Aufgabe“, mutmaßt Ollert. Er erwartet beim Gastspiel am Starnberger See alles andere als einen Spaziergang. „Wir nehmen den Gegner und den Pokal ernst und wollen unbedingt weiterkommen“, macht Ollert die Ambitionen des FCP deutlich.

FC Penzberg trifft in erster Runde auf Bayernebene auf den 1. FC Schweinfurt

Im vergangenen Jahr holte seine Mannschaft den Pokalsieg im Kreis Zugspitze und qualifizierte sich damit für die erste Runde auf Bayernebene. Die Begegnungen dafür wurden Ende vergangener Woche in Bad Kötzing ausgelost. Das große Los, den Drittligisten und Publikumsmagneten TSV 1860 München, bekamen die Penzberger dabei zwar nicht, mit dem 1. FC Schweinfurt erhielt der FCP aber auch einen überaus attraktiven Gegner.

„Das ist ein super Los gegen den ehemaligen Proficlub“, freut sich Ollert über das Gastspiel der „Schnüdel“ aus der Regionalliga Bayern am kommenden Dienstag, 1. August, 18.30 Uhr, im Penzberger Nonnenwaldstadion. „Wir haben da auch einen persönlichen Bezug“, weiß Ollert zu berichten.

Dessen Co-Trainer Maximilian Bauer spielte seine letzte Saison vor dem Ende seiner Profikarriere in Schweinfurt. Vor vier Jahren hatte der FCP ebenfalls die erste BFV-Runde erreicht. Im Heimspiel gegen den Landesligisten TSV Karlburg gab es eine 4:5-Niederlage nach Elfmeterschießen. (ROLAND HALMEL)