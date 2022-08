Toto-Pokal im Landkreis Schongau: 15 Tore in zwei Spielen

Von: Roland Halmel

Raisting am Boden? Von wegen: Die Peitinger (in blauen Trikots) wurden vom Bezirksligisten regelrecht vom Platz gefegt. © halmel

Es ging um den Einzug ins Endspiel. Der SV Raisting gewinnt mehr als ungefährdet beim TSV Peiting. Spannender war es beim TSV Altenstadt.

Landkreis Schongau – Überaus torreich ging es in den beiden Halbfinalspielen des Totopokals in der Spielgruppe West zu. Beim Landkreisduell zwischen dem TSV Peiting und dem SV Raisting bekamen die Zuschauer bei der 1:8 (1:2)-Heimpleite des Kreisligisten neun Tore zu sehen. Sechs Treffer fielen beim wesentlich spannenderen Duell zwischen dem TSV Altenstadt und dem FC Penzing, das der TSV mit 4:2 gewann.

TSV Peiting ohne Chance gegen Raisting

„Gratulation an Raisting zum Sieg. Wir waren heute nicht konkurrenzfähig“, kommentierte Peitings Trainer Fabian Melzer den schwachen Auftritt seiner Mannen gegen den Bezirksligisten. Bei ihrem Kantersieg profitierten die Raistinger von vielen Unzulänglichkeiten der Hausherren. Schon nach wenigen Minuten führten die Gäste mit 2:0, weil die Versuche des TSV, den Ball geordnet von hinten rauszuspielen, gnadenlos in die Hose gingen. Die früh störenden Raistinger eroberten sofort den Ball, Markus Riedl (5.) und Sinan Grgic (7.) hatten anschließend keine Mühe, die Kugel ins leere Tor zu schieben.

Der Bezirksligist, der mit Torhüter Thomas Höringer sowie Innenverteidiger Michael Ahn und Stürmer Grgic gegenüber dem Ligastart vergangenes Wochenende drei neue Spieler in der Startelf hatte, waren auf dem mehr als holprigen TSV-Platz, der für viele Ungenauigkeiten im Passspiel auf beiden Seiten verantwortlich war, dominant. Erst nach einer guten halben Stunde tauchten die Hausherren zweimal gefährlich vor Höringer auf. Kurz vor der Pause erlitt Peitings Nicola Haser unmittelbar nach seiner Einwechslung nach einem Zusammenprall mit seinem Gegenspieler eine Platzwunde am Kopf, was ihm einen Krankenhausbesuch bescherte. Sein Team profitierte danach von einem Patzer von Höringer, Max Neufing verkürzte auf 1:2 (45.+3). Unmittelbar davor hatte Raistings Riedl Pech bei einem Lattenschuss.

Mit einem weiteren Alu-Treffer – Christoph Schmitts Freistoß klatschte an den Pfosten (51.) – eröffnete der SVR die zweite Hälfte. Gleich im Anschluss nutzte Riedl einen schlechten Befreiungsversuch der Hausherren zum 3:1 (59.). Danach folgte der große Auftritt des zur Pause eingewechselten Simon Schmitt. Dem früheren Altenstadter, der auf der ungewohnten Mittelstürmerposition auflief, gelang innerhalb von neun Minuten ein lupenreiner Hattrick (62., 70., 71.) – damit zog der SVR auf 6:1 davon. In der Schlussphase kassierten die völlig indisponierten Peitinger eine Zehn-Minuten Zeitstrafe (Michael Horner) und zwei weitere Treffer durch Riedl (80.) und erneut Simon Schmitt (89.). Nach Spielende ging TSV-Coach Melzer mit betretener Miene vom Platz. „Die Verletzungen von Haser und Lukas Wolf, den es am Knie erwischt hat, passen zu unserem gebrauchten Tag“, so der TSV-Coach.

TSV Altenstadt: Nach souveräner erster Halbzeit im Endspiel

Im Endspiel der Gruppe West, das im Herbst ausgetragen wird, treffen die Raistinger auf den TSV Altenstadt, der sich gegen den Ligarivalen FC Penzing mit 4:2 durchsetzte. „In der ersten Hälfte war es ein gutes Spiel von uns und eine verdiente 3:1-Führung. Nach der Pause waren wir nicht mehr so dominant, aber letztlich ist nichts angebrannt“, berichtete Altenstadts Coach Daniel Hindelang. Seine Mannschaft erwischte einen Start nach Maß, Kadircan Yapici sorgte für das frühe 1:0 (3.). Nach einem schönen Solo von Yapici konnte Penzings Keeper dessen noch abwehren, gegen den anschließenden Heber des Altenstadter Stürmers war er aber machtlos. Die ersatzgeschwächten Penzinger glichen aber nur wenig später durch Manuel Mayr aus (12.). Danach spielten die Hausherren munter nach vorn. „Ein paarmal hat aber der letzte Pass gefehlt“, bemängelte Hindelang. Nach einem weiteren Alleingang kam Yapici im Strafraum zu Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Tobias Graun zum 2:1 (33.). Wenig später versenkte Graun einen weiteren ruhenden Ball. Sein Freistoß aus 18 Metern schlug spektakulär zum 3:1 ein (35.). „Da war nichts zu halten“, lobte Hindelang.

Nach der Pause verwalteten seine Elf die Führung. In der Schlussphase sorgte Nachwuchsmann Ludwig Hoffmann nach Vorlage von Ibrahim Olcay mit dem 4:1 für die Entscheidung (81.). Das zweite Tor der Gäste (87.) war nur noch Ergebniskosmetik. (Roland Halmel)