Toto-Pokal im Kreis Schongau: Vizemeister empfängt Titelverteidiger

Von: Roland Halmel

Vor vier Jahren standen sie sich auch schon gegenüber: Im August 2018 setzten sich die Raistinger (in roten Trikots) in Peiting nach Elfmeterschießen durch. © halmel (archiv)

Im Landkreis Schongau werden die Halbfinals des Toto-Pokals ausgespielt. Dabei empfängt der Kreisliga-Vizemeister TSV Peiting den Titelverteidiger aus Raisting.

Landkreis – Der Totopokal auf Kreisebene nähert sich in dieser Woche schon langsam der Zielgerade. In den Halbfinals werden bereits die Endspielteilnehmer in den vier verschiedenen Spielgruppen ermittelt. Das Highlight im Landkreis steigt dabei am heutigen Dienstagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) beim TSV Peiting. Der Kreisliga-Vizemeister und Kreispokal-Titelverteidiger erwartet in der Spielgruppe West den SV Raisting.

SV Raisting Spielertrainer Johannes Franz: „Wenn wir antreten, wollen wir auch gewinnen“

Der SVR wird beim Landkreisrivalen, nachdem zuvor dreimal lediglich die zweite Garnitur im Pokal gespielt hatte, mit der Ersten Mannschaft auflaufen. „Wir werden dabei vor allem den Spielern, die zuletzt nicht so drangekommen sind, viel Einsatzzeit geben“, kündigte SVR-Spielertrainer Johannes Franz an. „Wenn wir antreten, wollen wir auch gewinnen“, sandte Franz eine Kampfansage nach Peiting.

Das könnte eine spannende Angelegenheit werden, denn auch für die Peitinger ist das Duell gegen den Bezirksligisten mehr als ein letztes Testspiel vor dem Kreisliga-Auftakt am kommenden Wochenende. „Wir hoffen schon auf einen Sieg“, sagt Peitings Trainer Fabian Melzer. „Vor dem anstehenden Saisonstart sollten wir auch langsam in den Wettkampfmodus finden“, so Melzer weiter, der gegen den SVR noch das eine oder andere ausprobieren will. „Es wird bestimmt ein guter Test“, so die Einschätzung von Melzer, der auf den verletzten Thomas Salzmann und Matthias Lotter verzichten muss. Letztmals trafen diese beiden Mannschaften im Pokal in der Saison 2018/19 aufeinander. Fast auf den Tag genau vor vier Jahren kam es im Spielgruppen-Halbfinale nach einem 0:0 in regulärer Spielzeit zum Elfmeterschießen, das die Raistinger mit 3:1 zu ihren Gunsten entschieden. Wenig später war aber auch für den SVR das Unternehmen „Toto-Pokal“ beendet. Im Kreis-Halbfinale gab’s eine 0:2-Niederlage beim damaligen Kreisklassisten TSV Geiselbullach.

TSV Altenstadt gegen FC Penzing: „Wir haben keinen Druck“

Auch beim TSV Altenstadt, der zeitgleich den FC Penzing zum Duell der Kreisligisten erwartet, gibt es einige Ausfälle zu beklagen. „Wir werden deshalb nicht mit der kompletten ersten Garnitur auflaufen können“, so Altenstadts Coach Daniel Hindelang. Er schickt gegen den Ligarivalen daher eine gemischte Truppe aus Erster und Zweiter Mannschaft aufs Feld. „Die Penzinger hatten zwar Abgänge, aber sie haben immer noch eine gute Mannschaft“, so Hindelang. „Wir werden ein bisschen was probieren, aber wir haben keinen Druck“, hofft Hindelang auf einen ordentlichen Auftritt seiner Mannen. „Dann schauen wir, was rauskommt“, so der TSV-Coach.

In der Spielgruppe Mitte gibt es am morgigen Mittwoch (19 Uhr) beim SVL Weilheim ein weiteres Landkreisduell im Pokal. Der B-Klassist, der unter anderem den Kreisligisten Polling aus dem Wettbewerb geworfen hat, erwartet den FC Penzberg, der als Bezirksligist haushoher Favorit ist. „Wir nutzen den Pokal, um uns weiter einzuspielen“, sagt FCP-Coach Simon Ollert. Der Saisonstart am vergangenen Wochenende ist seiner Mannschaft nur teilweise gelungen. Im Heimspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen gab’s ein 1:1. (Roland Halmel)