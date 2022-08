Toto-Pokal-Finale: Penzberg zu giftig für den TSV Murnau - Wiedersehen am Samstag

Von: Roland Halmel

Lagebesprechung: Hängende Köpfe bei den jungen Murnauern, die Trainer Sven Teichmann, Benedikt Hausmann und Volker Bockhorni (v.r.) wieder aufrichten. © Halmel

Die Pokaltour des TSV Murnau ist zu Ende. Im Finale der Spielgruppe Mitte musste sich die Mannschaft von Trainer Sven Teichmann dem Bezirksliga-Konkurrenten 1. FC Penzberg mit 0:2 beugen.

Penzberg – „Ähnlich wie gegen Hellas haben wir uns den Schneid abkaufen lassen“, resümierte der TSV-Coach. Die Penzberger hatten mit giftigen und bissigen Zweikämpfen seinem jungen Team regelmäßig auf den Füßen gestanden.

„Und dann haben wir die Tore auch noch aufgelegt“, ärgerte sich Teichmann über einfache Fehler, die von den deutlich erfahrenen Penzbergern gnadenlos bestraft wurden.

Schon nach 90 Sekunden leisteten sich die Gäste den ersten Schnitzer, sodass Gabriel Taffertshofer mühelos zum 1:0 einschieben konnte. Ein früher Dämpfer. Die Murnauer, die wie die Hausherren einige Änderungen in der Startelf gegenüber dem vergangenen Ligaspiel vorgenommen hatten, fanden in der Folge nur schwer ins Spiel. Erst nach dem abgefälschten Schuss von Max Kalus (15.), der an Oliver Fastenraths Kasten vorbeizischte, lief es für den TSV etwas besser. Bastian Adelwart (20.) sorgte mit einem Freistoß erstmals für Gefahr. Der Schwung wurde jedoch durch einen erneuten Patzer ausgebremst. Nicolai Bierlings Klärungsversuch am eigenen Fünfer mutierte zur Vorlage für Franz Huber (23.), die der FCP-Torjäger dankend annahm – 0:2.

Nach der Trinkpause versuchten die Murnauer, den Druck zu erhöhen. Die körperlich robuste Penzberger Abwehr ließ sich jedoch nicht aushebeln. Die Versuche der Gäste aus der Distanz und bei Freistößen brachten bis zum Wechsel keinen Ertrag. Gleiches galt für die Penzberger. Praktisch mit dem Pausenpfiff ließ Elias Richter (45+1.) die beste Murnauer Chance aus, als er am FCP-Keeper Andreas Neumaier, der früher selbst das TSV-Trikot trug, scheiterte.

Nach dem Wechsel blieb ein Sturmlauf der Gäste aus, obwohl Teichmann frische Kräfte, darunter Konstantin Ott, brachte. Immer wieder wurden die Angriffsversuche der Murnauer ausgebremst, wobei der Trainer einige Male lautstark die seiner Meinung nach zu wenig konsequenten Pfiffe von Schiedsrichterin Ariane Fichtl kritisierte. Dafür handelte sich der Coach nach einer Stunde eine Verwarnung ein.

Sein Team versuchte, danach die Penzberger intensiver unter Druck zu setzen. Bei einigen Aktionen zeigten sich die Murnauer aber zu verspielt oder nicht entschlossen genug. Die Hausherren schafften es so, ihren Vorsprung relativ entspannt zu verteidigen. Huber (64., 78.) ließ noch zwei Konterchancen aus. Was aus Sicht der Penzberger, die letztlich ihren Pokalsieg intensiv bejubelten, auch zu viel des Guten gewesen wäre. „Für Samstag werden wir uns was einfallen lassen“, versicherte Teichmann. Dann treffen beiden Teams ja in der Bezirksliga wieder aufeinander. (Roland Halmel)