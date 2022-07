Wielenbach und ESV kampflos weiter - Favoriten starten souverän in den Totopokal

Von: Roland Halmel

Läuft: Der favorisierte SV Raisting bejubelte im Gastspiel in Haunshofen einen 3:0-Erfolg. Foto: halmel © halmel

Weitgehend keine Blöße gaben sich die höherklassigen Vereine aus dem Landkreis Weilheim-Schongau in der ersten Runde des Totopokals im Kreis Zugspitze.

Spielgruppe West

Bezirksligist SV Raisting trat lediglich mit der Zweiten Mannschaft an, dennoch ließ er im Gastspiel beim A-Klassisten SV Haunshofen nichts anbrennen. Beim 3:0 (2:0)-Sieg des SVR schnürte Justin Steeg einen Doppelpack (45., 87). Der Führungstreffer der Gäste resultierte aus einem Eigentor (8.). Kreisklassen-Aufsteiger TSV Rott setzte sich in der gleichen Gruppe nach einem frühen 0:1-Rückstand beim SV Bernried (A-Klasse) schließlich noch mit 3:1 durch. Maximilian Mahler (6.) hatte die Hausherren in Führung gebracht, dann sorgten Aaron Hofmann (13.) und Lukas Hofmann (23., 45.) mit ihren Treffern bereits zur Pause für den Endstand.

Im Duell der B-Klassisten musste SV Unterhausen mit einer 2:3 (0:1)-Niederlage beim FC Seestall die Segel streichen. Auch der TSV Steingaden (A-Klasse) verabschiedete sich durch eine 0:2-Schlappe beim Ligakonkurrenten SV Apfeldorf aus dem Pokal. Die Tore für Apfeldorf erzielten Steven Filser mit Elfmeter (70.) und Ludger Manow. In der gleichen Gruppe kam der SV Wielenbach (Kreisklasse) kampflos eine Runde weiter, da Gastgeber FC Kosova Schongau kurzfristig abgesagt hatte.

Ohne Gegentor blieb die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien (Kreisklasse) beim 2:0 (1:0)-Auswärtssieg gegen den eine Klasse tiefer spielenden TSV Oberammergau. Für die Elf des neuen SG-Trainers Bastian Mayr trafen Christoph Kögel (42.) und Martin Lindner (75.). Wesentlich spannender ging es dagegen im Nachbarduell zwischen den A-Klassisten SV Herzogsägmühle und TSV Hohenpeißenberg zu. Der Gastgeber siegte am Ende knapp mit 3:2 (1:0). Die Tore für Herzogsägmühle erzielten Waheed Esagh, Diamond Owelle und Mohamed Jalloh. Für die Hohenpeißenberger trafen, jeweils durch einen Elfmeter, Roman Greiner und Thomas Jerouschek.

Spielgruppe Mitte

Kreisligist SV Polling erledigte die Pflichtaufgabe beim zwei Klassen tiefer spielenden SV Wessobrunn mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg, zu dem Michael Schwinghammer (9.) und Philipp Seligmann (87.) die beiden Tore beisteuerten. In der gleichen Gruppe kam B-Klassist SVL Weilheim durch einen 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den eine Liga höher spielenden TSV Tutzing eine Runde weiter. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 (1:0) gestanden. Robert Talpos brachte den SVL in Führung (23.), kurz vor Schluss kassierten die Lichtenauer das 1:1 (89.). Nichts zu melden hatte dagegen C-Klassist DJK Penzberg bei der 1:5 (0:4)-Heimpleite gegen den FCK Schlehdorf (Kreisklasse). Marvin Riedel traf zum zwischenzeitlichen 1:4 (54.). Kampflos eine Runde weiter kam der ESV Penzberg, da die SpVgg Maxkron nicht antrat. Einen 3:0-Sieg feierte Kreisklassist SG Antdorf/Iffeldorf beim SV Eschenlohe (A-Klasse). Die Treffer erzielten Dominik Kühberger (45.+3), Nikola Spasic (80.) und Amir Berisha (89.).

Die nächste Pokalrunde steigt am kommenden Mittwoch, 20. Juli. Dann werden auch einige Teams, die in der ersten Runde noch ein Freilos hatten – FC Penzberg, TSV Peiting, TSV Peißenberg und TSV Altenstadt – in den Wettbewerb einsteigen. (rh)