Totopokal: Weilheim freut sich auf Bad Kohlgrub

Drei Vereine aus dem Würmtal im Einsatz

von Stefan Schnürer schließen

Im Gegensatz zu den drei anderen Spielgruppen im Zugspitz-Kreis wird am heutigen Mittwoch in der Gruppe „West“ bereits die dritte Runde ausgetragen. Noch im Rennen sind unter anderem die Kreisklassen-Aufsteiger TSV Weilheim und SC Böbing sowie der A-Klassist TSV Hohenpeißenberg.

Alle drei Mannschaften haben es mit einem Kreisligisten zu tun, daher gehen sie als Außenseiter ins Spiel.

Die Weilheimer, die bereits die Nachbarn Unterhausen und Wielenbach aus dem Weg geräumt haben, haben im Heimspiel mit dem Kreisligisten FC Bad Kohlgrub einen richtigen Prüfstein. „Aber wir freuen uns richtig auf dieses Spiel“, sagt TSV-Trainer Matthias Lumma. „Das wird ein richtig guter Test für uns.“ Auch für die Böbinger (zu Hause gegen den TSV Peiting) und die Hohenpeißenberger (zu Hause gegen den TSV Altenstadt) hängen die Trauben sehr hoch.

In der Gruppe „Mitte“ sind in der zweiten Runde aus dem Altlandkreis Weilheim nur noch drei Penzberger Mannschaften im Rennen. Bezirksligist FC Penzberg hatte in der Runde zuvor ein Freilos und geht heute als haushoher Favorit in sein Gastspiel beim drei Klassen niedrieger spielenden SV Söcking. Auch Kreisklassen-Aufsteiger ESV Penzberg, der beim SV Münsing (A-Klasse) antritt, durfte in der ersten Runde pausieren. Eine hohe Hürde hat die DJK Penzberg, Erstrundensieger gegen Maxkron, vor sich: Der B-Klassist ist im Heimspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg (Kreisliga) krasser Außenseiter.

Quelle: fussball-vorort.de