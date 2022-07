Weilheim verschwindet von der Landkarte: TSV 1847 meldet keine Herren-Mannschaft

Von: Roland Halmel

Höhepunkt einer traurigen Entwicklung: Nach der Niederlage in Haunshofen im Juni 2019 war der Abstieg des TSV Weilheim in die B-Klasse besiegelt – es war auch das vorerst letzte Punktspiel einer TSV-Herrenmannschaft. Danach bildeten die Weilheimer eine Spielgemeinschaft mit Oberhausen, die jetzt aufgelöst wurde. Foto: ruder (archiv) © ruder (archiv)

Fußball ist beim TSV Weilheim seit geraumer Zeit ein unerfreuliches Thema, zumindest, was den Erwachsenenbereich betrifft.

Weilheim – Die vor 15 Jahren noch in der Bezirksliga beheimatete Herren-Mannschaft ist seit dem Ende der vergangenen Saison Geschichte. Nachdem die Spielgemeinschaft mit dem BSC Oberhausen aufgelöst wurde, die drei Jahre bestand hatte, ist der TSV, der in diesem Jahr sein 175-jähriges Jubiläum feiert, im Männerbereich im Fußballkreis Zugspitze nicht mehr präsent.

„Die Zusammenarbeit mit Oberhausen war gut“, lobt TSV-Fußballerchef Thomas Penzkofer den früheren Partner, der sich mit dem Nachbarn SC Huglfing zur SG Hungerbach zusammengeschlossen hat (wir berichteten). Wie gut die Kooperation mit den Oberhausenern lief, zeigt der Umstand, dass die verbliebenen Weilheimer in Zukunft für Hungerbach spielen werden. „Sollte es dann wieder etwas bei uns geben, wollen sie aber zurückkehren“, so Penzkofer, der bei der Spielgemeinschaft mit Oberhausen nur ein einziges, aber gewichtiges Problem sah. „Das ist die Entfernung zwischen den beiden Partnern“, so Penzkofer. Einfach mit dem Radl ins Training zu fahren, war bei zehn Kilometern Entfernung zwischen Weilheim und Oberhausen nicht drin.

Da hätte sich für die Kreisstädter eher eine Kooperation mit den direkten Nachbarn aus Unterhausen oder Marnbach angeboten. Die blieben aber lieber eigenständig. Auch eine Zusammenarbeit mit dem SV Lichtenau, mit dem sich die TSV-Kicker das Trainingsgelände am Zotzenmühlweg teilen, kam nicht zustande. „Daran führt auf längere Sicht vermutlich aber kein Weg vorbei“, sagt Penzkofer. Für ihn ist dieses Thema nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben.

Der Fokus der Weilheimer richtet sich deshalb in nächster Zeit erst einmal auf den Nachwuchs. Bei den Jüngsten, die viele Jahre vernachlässigt wurden, ist ein richtiger Boom zu registrieren. „In der G- und in der F-Jugend sind wir brutal stark besetzt“, berichtet Penzkofer. Bis zur A-Jugend stellen die Weilheimer eigene Teams ohne Spielgemeinschaften. „Die A-Jugend bekommt jetzt auch einen neuen Trainer und sie bleibt zusammen“, so Penzkofer. Die TSV-Fußballabteilung setzt laut ihrem Spartenleiter große Hoffnung in die älteren Nachwuchskicker, die in ein paar Jahren den Grundstock für ein eigenes Herrenteam bilden sollen. Das müsste dann, sofern es nicht eine neue Kooperation mit einem anderen Verein gibt, ganz unten in der C-Klasse beginnen.

Ihr letztes Pflichtspiel mit einer eigenständigen Herren-Mannschaft bleibt den Weilheimern in unangenehmer Erinnerung: Am 2. Juni 2019 unterlag das Team aus der Kreisstadt in der A-Klasse 5 beim SV Haunshofen mit 2:5. Damit war der Abstieg in die B-Klasse besiegelt. Einige Tage zuvor hatte die TSV-Führung aber bereits die Spielgemeinschaft mit dem BSC Oberhausen, damals noch ein Spitzenteam in der Kreisklasse, beschlossen. Der Abstieg der Weilheimer war somit bedeutungslos geworden. ROLAND HALMEL