Raistinger Glückstag in Großhadern: Heichele-Doppelpack zum Auswärtssieg

Von: Christian Heinrich

Andreas Heichele traf zwei Mal. © SV Raisting

Es dauerte nicht lange, da dämmerte den Fans des SV Raisting, dass das Bezirksliga-Spiel beim TSV Großhadern zu einem Glückstag für sie werden könnte.

Raisting - In diesem Jahr hatten sie mit ihrer Mannschaft wenig Freude in der Fremde gehabt: Bislang gab es keinen einzigen Sieg zu bejubeln. Als Maximilian König bereits in der ersten Minute nach einer Ecke traf, deutete schon vieles darauf hin, dass es etwas werden könnte mit dem Ende der schwarzen Serie.

„Es war extrem wichtig“, wirkte Johannes Franz absolut erleichtert, als am Ende ein 4:2 (3:1)-Sieg für sein Ensemble herausgesprungen war. Schließlich war ihm bewusst gewesen, dass er dem eigenen Anhang noch etwas schuldig war. Es war aber nicht nur das Ergebnis, das den Trainer zufriedenstellte, auch die Leistung ordnete er in die Rubrik „akzeptabel“ ein. „Heute können wir uns wenig vorwerfen.“

Zu den Kleinigkeiten, die dem Spielertrainer der Raistinger missfielen, zählten jene zwei Treffer, die das Team aus dem Münchener Südwesten nach Standards erzielte. Der erste von Albert Rudnik resultierte aus einem Freistoß, der zweite aus einem Elfmeter, der Severin Kölbl zu Last gelegt wurde, obwohl er das Foul klar vor dem Strafraum begangen hatte. Mehr sprang für die Platzherren aber nicht heraus, obwohl sie emsig darum bemüht waren, über Standards ihre beiden Spitzen ins Spiel zu bringen. „Die sind 1,95 Meter groß und 110 Kilogramm schwer“, staunte Franz nicht schlecht über die Riesen des TSV.

Seine eigenen Kicker hatten solche stattlichen Maße nicht zu bieten, dafür schöne Kombinationen und sehenswerte Treffer. Maximilian König ließ seinem frühem Tor wenig später ein zweites folgen, Andreas Heichele sorgte noch vor der Pause für das beruhigende 3:1. Den Anschlusstreffer durch Mehmet Findik beantwortete Heichele mit dem erlösenden 4:2 durch einen Elfmeter, den Justin Steeg herausholte. (hch)

TSV Großhadern - SV Raisting 2:4

Tore: 0:1 (1.) König, 0:2 (19.) König, 1:2 (38.) Rudnik, 1:3 (41.) Heichele, 2:3 (72.) Findik (Elfmeter), 2:4 (86.) Heichele (Elfmeter). Gelbe Karten: Großhadern 3, Raisting 1. Schiedsrichter: Markus Schwenk (FC Issing). Zuschauer: 50.