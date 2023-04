TSV Ingenried holt wichtigen Dreier im Abstiegskampf gegen Böbing

In derselben Gruppe, aber auf unterschiedlichen Pfaden: Der SC Böbing (in Gelb, hier Simon Kees) hat den Klassenerhalt so gut wie sicher, der TSV Ingenried (mit Stefan Schweiger) braucht noch Punkte. Foto: Holger Wieland © Holger Wieland

Mit einem knappen 3:2-Erfolg über den SC Böbing hatten die TSV-Fußballer ihren ersten Sieg in der Abstiegsrunde P der A-Klasse geholt.

Ingenried – Die Erleichterung nach dem Schlusspfiff war groß beim TSV Ingenried. So groß, dass selbst einige Spieler der Reserve, die sich eigentlich auf ihr eigenes, noch anstehendes Spiel in der C-Klasse vorzubereiten hatten, auf den Platz liefen, um die Kameraden der ersten Garnitur zu beglückwünschen.

Als „ganz wichtig“ bezeichnete Spielertrainer Johannes Echtler den doch überraschenden Erfolg. Immerhin war Böbing mit der Bilanz von drei klaren Siegen angereist. Zur Dramatik des Ganzen passte, dass das entscheidende Tor auch noch in der Nachspielzeit fiel, nachdem Ingenried erst kurz zuvor den 2:2-Ausgleich kassiert hatte.

Es ist für alle Mannschaften im Kreis „Zugspitze“ Neuland, das in diesem Frühjahr betreten wird. Erstmals wird in dieser Saison ein Pilotprojekt getestet, in dem nach einer Vorrunde im Herbst die Teams neu eingeteilt und gemäß ihrer Platzierung in Auf- oder Abstiegsrunden gruppiert werden. An den Ingenriedern und den Böbinger lässt sich – bezogen auf den bisherigen Verlauf – ganz gut darstellen, wie unterschiedlich so eine Abstiegsrunde verlaufen kann.

TSV Ingenried: Knapp an Meisterrunde vorbeigeschrammt, Absturz in Abstiegsrunde

Das Team spielte eine für seine Verhältnisse starke Herbstrunde, holte aus 14 Partien 25 Punkte und verpasste nur aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs mit Burggen und Steingaden den Sprung in die Meisterrunde. Der Abstand auf den Tabellenletzten war mit 21 Punkte riesig. Im bisherigen Format (mit Hin- und Rückrunde) hätten die Ingenrieder, zuletzt meist mit dem Klassenerhalt beschäftigt, dem zweiten Saisonteil entspannt entgegen blicken können. Doch nun sah die Sache anders aus. Zwar bekam das Team aufgrund seiner Platzierung vier Bonuspunkte, das waren aber auch nur drei mehr als der TSV Altenstadt II und der FC Megas Garmisch-Partenkirchen, die in ihren Gruppen Letzter geworden waren. „Uns hat es mit dem Modus bitter erwischt“, sagt Trainer Echtler daher.

Zu allem Überfluss verlief die Vorbereitung auf die Abstiegsrunde „nicht gut“, wie der Coach ohne Umschweife zugibt. „Die Trainingsbeteiligung war sehr schwach.“ Der Weggang von Georg Waldmann (in der Vorrunde neun Tore) und die langwierige Verletzung von Christian Rieger kamen hinzu. Nach einem Remis (gegen Altenstadt II) und zwei knappen Niederlagen drohte die Lage prekär zu werden, zumal danach das Spiel gegen den Spitzenreiter Böbing anstand. Dass es „nach so einer guten Vorrunde so nachlässt, ist bitter“, sagt Echtler. Nun holten die Ingenrieder den ersehnten ersten SIeg.

TSV Ingenried will gegen Altenstadt II nachlegen.

Im nächsten Spiel, am Sonntag, 7. Mai, beim TSV Altenstadt II „müssen wir nachlegen“, stellt Echtler klar. Der Nachbar, in der Herbstrunde noch 21 Punkte hinter Ingenried, liegt in der Abstiegsrunde nach ansprechender Performance (zwei Siege/ein Remis/eine Niederlage) nach Punkten gleichauf.

Die Reise führt die Ingenrieder nun aber nicht nur nach Altenstadt, sondern auch zum FC Penzberg II (57 Kilometer entfernt) und zum FC Megas Garmisch-Partenkirchen (60 Kilometer entfernt). Darauf angesprochen lächelt Echtler bloß. „Es ist mal interessant, in andere Regionen zu kommen“, sagt der Spielertrainer. Bei ihm überwiegt schon die Ablehnung: „Auf Dauer ist so etwas in der A-Klasse ein No-Go.“

SC Böbing: Klassenerhalt fast schon in der Tasche

Ähnlich wie beim TSV Ingenried fehlte beim SC Böbing auch nicht viel zur Teilnahme an der Meisterrunde. In der A-8 gab ein Punkt Rückstand den Ausschlag. Als Tabellenvierter bekamen die Böbinger für die Abstiegsrunde aber immerhin sechs Bonuspunkte und damit zwei mehr als Ingenried und gleich sechs mehr als etwa Altenstadt II.

Den Vorteil nutzte die Mannschaft, die nun von Richard Baarfüßer trainiert wird (er löste Pascal Jaensch noch vor der Winterpause ab). Mit drei deutlichen Siegen in Folge (bei einer Tordifferenz von 15:4) stellte sie flugs die Weichen in Richtung Klassenerhalt. Selbst die jüngste 2:3-Niederlage in Ingenried sollte an einem entspannten Saisonausklang nichts mehr ändern. Gewinnt Böbing am morgigen Samstag beim Schlusslicht FC Megas, ist auch rechnerisch vorzeitig alles klar.

SC Böbings Trainer Baarfüßer: „Es ist eben eine Kopfsache“

Die Spieler zu motivieren, „ist schwierig“, sagt Baarfüßer. Was die Trainingsbeteiligung betrifft, so hat der SC eine ganz bestimmte Schwierigkeit zu meistern: „Wir haben viele Schichtarbeiter“, sagt Baarfüßer. Da hat nicht immer jeder abends Zeit. Für den mäßigen Auftritt in Ingenried spielte laut dem Coach womöglich der allzu klare Vorsprung in der Tabelle schon auch eine Rolle. „Es ist eben eine Kopfsache“, sagt Baarfüßer.

Von seinem Team fordert er, einen Schritt weiterzudenken: „Wir müssen die restlichen Spiele als Vorbereitung für nächste Saison sehen.“ Da wolle man den Blick wieder nach oben richten. Abstiegsrunde „kann nicht der Anspruch sein“, sagt Baarfüßer. Ob er, der in den vergangenen Jahrzehnten im Böbinger Jugendbereich tätig war, nach der Saison bei den Männern weitermacht, ist noch offen. „Nach der Rückrunde schauen wir weiter.“ Einige Auswärtsfahrten sind auch für die Böbinger weit, nimmt man den A-Klassen-Durchschnitt zum Maßstab. Im Vergleich zu anderen allerdings, sagt Baarfüßer, „haben wir es mit der Gruppeneinteilung gut erwischt“. (ph)